L’8 aprile 2025, la notizia dell’arresto di Paul Chambers, un accademico americano, ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Chambers è stato detenuto in Thailandia con l’accusa di aver insultato la monarchia, una grave infrazione secondo la legge sulla lesa maestà del paese. Questo caso rappresenta una delle occasioni in cui un cittadino straniero si trova coinvolto in una simile situazione, che in Thailandia può comportare pene fino a 15 anni di carcere per ogni singola accusa.

Le reazioni internazionali all’arresto di Paul Chambers in Thailandia

Chambers, specializzato in relazioni civili-militari e nel processo di democratizzazione del sud-est asiatico, era coinvolto in un webinar dal titolo “Thailand’s 2024 Military and Police Reshuffles: What Do They Mean?”. Questo evento si è svolto nell’ottobre 2024 ed è stato pubblicato sul sito web dell’ISEAS – Yusof Ishak Institute, un noto centro di ricerca con sede a Singapore.

Le autorità thailandesi hanno ritenuto che alcune dichiarazioni contenute nell’invito al webinar fossero lesive dell’onore della monarchia, accusando Chambers di diffondere informazioni false e denigratorie sul re e sulla sua influenza nelle ristrutturazioni militari.







Nonostante le accuse, Paul Chambers ha negato tutte le imputazioni, sostenendo di non aver scritto né pubblicato il testo incriminato. I suoi avvocati hanno confermato che l’accademico intende fare appello contro la decisione di negargli la libertà su cauzione, mentre il caso sta attirando l’attenzione internazionale per le implicazioni sulla libertà di espressione e sul diritto di critica politica.

La legge sulla lesa maestà in Thailandia è una delle più severe al mondo. La legge è stata applicata frequentemente negli ultimi anni, soprattutto dopo il 2020, quando le manifestazioni studentesche e le proteste politiche contro il governo sono aumentate.

Le autorità hanno perseguito non solo chi ha partecipato a manifestazioni, ma anche chi ha espresso opinioni critiche nei confronti della monarchia, a volte anche per motivi apparentemente banali, come l’uso di abbigliamento ritenuto offensivo o la vendita di caricature satiriche della famiglia reale.

Anche se rare, le accuse contro stranieri come Paul Chambers hanno suscitato preoccupazione a livello internazionale. L’uso della legge sulla lesa maestà contro un accademico di fama mondiale solleva interrogativi sulla libertà di pensiero e sul libero scambio di idee in Thailandia. Nel caso specifico, Chambers è un docente universitario di Naresuan University, situata nel nord della Thailandia, e ricercatore ospite presso l’ISEAS. La sua esperienza e il suo impegno accademico lo pongono in una posizione di visibilità che, ora più che mai, lo espone alle conseguenze della stretta censura che caratterizza il contesto politico thailandese.

La situazione dei diritti umani in Thailandia

Il caso di Chambers, che viene accusato anche di reati informatici, solleva seri dubbi sullo stato della libertà accademica e sulla libertà di espressione in Thailandia. Diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch, hanno condannato l’uso abusivo della legge sulla lesa maestà come una violazione dei diritti fondamentali.

Sunai Phasuk, ricercatore senior per Human Rights Watch, ha definito la persecuzione di Chambers un “assurdo” che mina gravemente la credibilità della Thailandia in termini di diritti umani. Secondo Phasuk, se le accuse contro l’accademico andranno avanti, la libertà di pensiero e la libertà di parola nel paese subirebbero colpi devastanti.

In un contesto internazionale sempre più attento alla tutela dei diritti fondamentali, la vicenda di Paul Chambers rappresenta un campanello d’allarme per il futuro della libertà di espressione non solo in Thailandia, ma in molte altre nazioni dove le leggi stringenti sulla diffamazione della monarchia o dei leader politici sono utilizzate per reprimere qualsiasi forma di critica. Il caso potrebbe anche aprire un dibattito globale sul rispetto dei diritti umani in Thailandia e sulle pressioni internazionali che potrebbero sorgere in risposta a situazioni simili.

La vicenda ha quindi il potenziale di diventare un simbolo delle difficoltà che gli accademici e i cittadini stranieri possono incontrare quando si trovano a confrontarsi con leggi che limitano severamente la libertà di espressione. Le autorità thailandesi, infatti, non hanno esitato a inasprire le pene nei confronti di chiunque si permetta di mettere in discussione la monarchia, utilizzando strumenti legali che sembrano mirati a mantenere un rigido controllo sociale e politico. L’arresto di Paul Chambers, in questo senso, rappresenta una sfida per chi crede nel diritto alla libera espressione e nella protezione dei diritti umani.

Elena Caccioppoli