La liberazione di Alfredo Schiavo, avvenuta dopo cinque anni di detenzione in Venezuela, apre uno spiraglio di ottimismo in un contesto carcerario segnato da abusi, misteri e trattative geopolitiche. Ma dietro il caso di Alfredo Schiavo e la sua liberazione si cela una lunga fila di nomi ancora senza volto né giustizia.

Il caso di Alfredo Schiavo: una lunga prigionia tra accuse e silenzi

Dopo anni di appelli e negoziazioni, Alfredo Schiavo è tornato libero. Imprenditore 67enne, nato da una famiglia italiana emigrata in Venezuela negli anni Cinquanta, era finito nelle maglie della giustizia venezuelana nel 2020. Accusato di avere preso parte a un tentativo di colpo di Stato nel 2019 – quello che la stampa ha ribattezzato “Operazione Gedeone” – Schiavo era stato condannato nel 2024 a trent’anni di reclusione. Le imputazioni parlavano di tradimento, finanziamento del terrorismo e cospirazione, tutte legate a un’azione militare che provocò vittime e arresti, e che vide coinvolti anche disertori e mercenari statunitensi.

La sua detenzione nel famigerato carcere El Helicoide, struttura nota per ospitare oppositori politici, è stata seguita da varie istituzioni, tra cui l’ambasciata italiana e l’ONU. Le sue condizioni di salute, progressivamente deteriorate, hanno spinto la Comunità di Sant’Egidio a mediare per una sua liberazione, presentata ufficialmente come un atto umanitario voluto dal presidente Nicolás Maduro. Dopo un passaggio in clinica e un’ultima tappa nella sua abitazione a Caracas, Schiavo ha lasciato il Paese con un volo di linea assieme alla moglie.

Ombre nelle celle: il caso di Lindomar Amaro Bustamante

Non tutti però riescono a varcare il confine della prigione. Il volto di Lindomar Jesús Amaro Bustamante, tassista di 27 anni, è diventato simbolo della repressione silenziosa. Arrestato dopo le controverse elezioni del 2024, è morto nella prigione di Tocorón in circostanze mai chiarite. Ufficialmente, si sarebbe tolto la vita. Tuttavia, le condizioni in cui è stato trovato, unite alla fretta con cui le autorità hanno imposto la sepoltura, hanno sollevato sospetti. Anche l’opposizione politica, per voce di María Corina Machado, ha puntato il dito contro il regime.

Secondo le organizzazioni per i diritti umani, Lindomar era già in precarie condizioni psicologiche e avrebbe tentato più volte il suicidio. La morte di Lindomar ha riaperto il dibattito sulla brutalità dei trattamenti riservati ai detenuti in Venezuela, spesso soggetti a torture psicologiche e fisiche.







Alberto Trentini e gli altri: italiani dimenticati dietro le sbarre

Il caso di Alfredo Schiavo si aggiunge a una lista di cittadini italiani detenuti in Venezuela, ancora in attesa di giustizia. Tra questi, spicca il caso di Alberto Trentini, cooperante 45enne dell’organizzazione Humanity & Inclusion, arrestato nel novembre scorso e recluso nel carcere El Rodeo I. Le notizie su di lui sono scarse, ma la madre ha riferito di un incontro incoraggiante con il sottosegretario Alfredo Mantovano, che avrebbe confermato l’impegno del governo italiano per il suo rilascio.

Nella stessa situazione si trovano anche l’ex militare Juan Carlos Marrufo Capozzi e l’investigatore aeronautico Hugo Marino, entrambi con doppia cittadinanza. La loro sorte rimane avvolta nel silenzio, così come quella di altri quattro connazionali. La liberazione di Schiavo, però, fa intravedere la possibilità di nuove aperture diplomatiche.

Prigionieri politici come merce di scambio

Il Venezuela, sotto il governo Maduro, ha trasformato i prigionieri stranieri in strumenti di diplomazia internazionale. L’obiettivo delle autorità non sarebbe quello di infliggere punizioni esemplari, ma di usare i prigionieri come pedine negoziali.

La recente apertura di un canale diplomatico tra Stati Uniti, El Salvador e Venezuela per uno scambio di 252 prigionieri politici conferma questa strategia. In cambio, Caracas riceverebbe detenuti venezuelani attualmente rinchiusi nel famigerato Cecot, il carcere salvadoregno riservato ai terroristi. Le condizioni inumane in entrambi i fronti alimentano un sistema carcerario fatto di dolore e silenzio.

Carceri parallele: El Salvador, Florida e l’eco della repressione

La violenza carceraria non è un fenomeno esclusivamente venezuelano. I centri di detenzione statunitensi e centroamericani non sono da meno. L’Alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite ha recentemente sollevato l’allarme su oltre cento venezuelani detenuti per motivi politici o in base all’Alien Enemy Act, dei quali si sono perse le tracce.

Il caso di Alfredo Schiavo è senza dubbio una vittoria umanitaria e diplomatica, ma il Venezuela resta un Paese in cui oltre 900 persone sono incarcerate per motivi politici, secondo i dati dell’organizzazione Foro Penal. Di queste, più di 60 sono cittadini stranieri. Le trattative per la loro liberazione sono lunghe e complesse, e si intrecciano con equilibri internazionali fragili. La speranza, oggi, si nutre di piccoli gesti come questo, ma il cammino verso una giustizia trasparente e garantita per tutti appare ancora lungo.

Lucrezia Agliani