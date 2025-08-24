La vicenda di Ivana Nikoline Brønlund, giovane madre di 18 anni, ha riportato al centro del dibattito pubblico danese un tema tanto delicato quanto divisivo: l’utilizzo di un test valutativo per determinare l’idoneità dei neogenitori a crescere i propri figli.

Un sistema di valutazione precoce

Il test in questione è una procedura preventiva adottata in Danimarca in alcuni contesti, principalmente in ambienti considerati “a rischio sociale”. Non si tratta di un esame standardizzato obbligatorio per tutti i neogenitori, ma di uno strumento che i servizi sociali possono attivare qualora ritengano che vi siano segnali preoccupanti riguardo alla capacità di una persona – o di una coppia – di fornire un ambiente adeguato allo sviluppo di un bambino.

L’obiettivo ufficiale è quello di prevenire situazioni di trascuratezza, abuso o disagio nei primi momenti di vita del neonato, in un’ottica di tutela preventiva. Tuttavia, la mancanza di trasparenza sui criteri con cui viene somministrato e interpretato il test ha generato dubbi su possibili discriminazioni sistemiche, soprattutto nei confronti delle minoranze etniche o delle famiglie in condizioni socioeconomiche fragili.

La denuncia della madre: “Mi hanno tolto mia figlia un’ora dopo il parto”

Ivana Nikoline Brønlund, nata a Nuuk, capitale della Groenlandia, ma residente da anni a Copenaghen con la sua famiglia, ha raccontato la sua esperienza al quotidiano britannico The Guardian, spiegando come la figlia le sia stata sottratta appena un’ora dopo il parto, avvenuto l’11 agosto scorso. Da allora, secondo quanto riferito dalla giovane, avrebbe potuto vedere la neonata una sola volta, per circa sessanta minuti, nei dodici giorni successivi alla nascita.

Brønlund sostiene di non essere mai stata informata chiaramente dei motivi per cui fosse ritenuta inadatta a crescere sua figlia. Il test, secondo la sua versione, sarebbe stato somministrato nei mesi precedenti al parto, ma senza alcuna spiegazione sul contenuto o sulle conseguenze pratiche che ne sarebbero potute derivare.

La questione groenlandese

La componente etnica del caso ha contribuito ad amplificare la sua risonanza. Brønlund, infatti, è di origine groenlandese, una minoranza indigena spesso soggetta a discriminazioni in Danimarca, nonostante la Groenlandia sia un territorio autonomo del Regno danese. Diverse organizzazioni che si occupano dei diritti dei popoli indigeni hanno espresso preoccupazione per il modo in cui le madri groenlandesi vengono talvolta trattate dal sistema di welfare danese.

Studi e report precedenti hanno mostrato che i bambini di origine groenlandese risultano sovrarappresentati nelle statistiche dei minori allontanati dalle famiglie in Danimarca. Un dato che, seppur non sufficiente da solo a dimostrare una discriminazione sistemica, suscita legittimi dubbi sulla neutralità culturale degli strumenti di valutazione utilizzati dai servizi sociali.

Il dibattito politico: fra tutela e interferenza

Alcuni esponenti della maggioranza governativa difendono l’operato dei servizi sociali, ricordando l’importanza di proteggere i bambini in situazioni familiari difficili già dai primi momenti di vita.

Di segno opposto le voci dell’opposizione, che denunciano una deriva eccessivamente paternalistica dello Stato e invocano maggiore trasparenza nei criteri adottati. Anche le autorità groenlandesi si sono espresse, chiedendo spiegazioni ufficiali al governo danese e auspicando che si faccia luce su eventuali abusi di potere.

Tutela della maternità

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, di cui la Danimarca è firmataria, prevede che il minore non venga separato dai genitori se non quando tale separazione sia necessaria per il suo interesse superiore. Inoltre, prevede che i genitori abbiano diritto a essere ascoltati e informati in modo completo e tempestivo.

Nel caso Brønlund, secondo gli avvocati che assistono la giovane madre, ci sarebbero state gravi lacune nella comunicazione e nella procedura seguita dai servizi sociali.

Al di là del singolo caso, il nodo centrale della discussione riguarda la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. La Danimarca è spesso citata come esempio virtuoso in ambito di welfare e diritti civili, ma casi come quello di Ivana Nikoline Brønlund rischiano di incrinare questa reputazione, soprattutto tra le comunità più vulnerabili.

Molti attivisti sostengono che il sistema danese, pur animato da buone intenzioni, rischi di assumere tratti eccessivamente tecnocratici, in cui la valutazione delle capacità genitoriali si basa su metriche poco trasparenti e non sempre aderenti alla complessità della realtà familiare.

Il futuro del test

Alla luce delle polemiche, il Ministero danese per gli Affari Sociali ha annunciato che valuterà una revisione delle procedure con cui vengono somministrati e utilizzati questi test. Una commissione indipendente potrebbe essere istituita nei prossimi mesi per esaminare sia l’efficacia degli strumenti attuali sia le eventuali distorsioni nel loro utilizzo.