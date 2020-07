Caso Marò e giurisdizione in Italia: cosa succederà adesso?

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia

Ebbene sì, la Corte Internazionale di Giustizia ha posto fine all’annosa guerra diplomatica tra lo Stato Italiano e l’India sul caso dei due Marò. Con la sentenza del 2 luglio, infatti, l’organo di giustizia delle Nazioni Unite ha stabilito una volta per tutte che la giurisdizione spetta all’Italia. I due militari, dunque, non dovranno più fare ritorno in India e saranno processati nel nostro Paese.

Il “Caso Marò”

La vicenda risale al lontano 15 febbraio 2012 quando i due Fucilieri di Marina, a bordo della petroliera Enrica Lexie battente bandiera italiana, aprirono il fuoco contro un’imbarcazione sospetta uccidendo due pescatori indiani. I due militari furono subito arrestati dalla polizia indiana con l’accusa di omicidio. L’Italia contestò le accuse mosse contro i Marò e la giurisdizione delle autorità indiane a decidere sul caso, affermando invece quella della magistratura italiana. Ne nacque una profonda crisi diplomatica che si è protratta per anni con le dimissioni di un Ministro degli Esteri e il “fermo” in India dell’ambasciatore italiano.

A ben vedere i fatti erano avvenuti in acque internazionali su una nave battente bandiera italiana. Il coinvolgimento dei militari italiani era dovuto alla partecipazione del nostro Paese a un’operazione antipirateria prevista da norme internazionali. Di qui il fondamento giuridico della tesi sull’immunità funzionale sostenuta con forza dallo Stato Italiano, che decise di appellarsi alla Corte Internazionale dell’Aja per far valere le proprie ragioni.

Successo sì, ma non è ancora finita

Certamente la notizia della sentenza rappresenta un successo per il nostro Paese e il suo staff diplomatico, come riconosciuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo otto anni molto tormentati fatti di incertezze e rinvii, si schiude finalmente il limbo che teneva imprigionati Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Ma c’è un “però”. I Giudici internazionali dell’Aja hanno condannato l’Italia a risarcire all’India i danni dovuti alla perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all’imbarcazione e il danno morale sofferto dai membri dell’equipaggio del peschereccio per violazione della libertà di navigazione sancita dagli articoli 87 e 90 della Convenzione di Montego Bay sul Diritto del Mare.

Nonostante la risonanza mediatica e le acclamazioni sui social, la sentenza non costituisce né una vittoria né un pronuncia definitiva sul caso Marò. Segna soltanto un punto di svolta, chiudendo un capitolo del dramma senza dichiarare colpevoli o innocenti. Anzi, c’è sullo sfondo la grave affermazione della responsabilità dello Stato Italiano per i danni patiti dall’equipaggio del peschereccio riconosciuti in sede internazionale. La Corte dell’Aja ha, difatti, esortato i Paesi controvertenti a raggiungere un accordo attraverso contatti diretti (nella sentenza si legge “the Parties are invited to consult with each other with a view”) sulle modalità di riparazione e sul quantum del risarcimento.

Le tensioni diplomatiche tra Italia e India non possono di certo dirsi raffreddate.

La giurisdizione è dell’Italia ma adesso c’è il processo

Se da un lato è evidente il merito sul piano del diritto internazionale della Farnesina e del corpo diplomatico italiano per lo studio della controversia davanti alla Corte di Giustizia delle Nazioni Unite, dall’altro restano le inquietudini di un processo penale tutt’altro che scontato o risolto. La Procura di Roma dovrà riavviare il procedimento penale a carico dei militari, cominciato a suo tempo per i fatti occorsi. Il calvario, dunque, ben lungi dall’esser terminato, dovrà prolungarsi se non acuirsi perché adesso si procede con il giudizio sulla responsabilità penale.

Occorrerà fare finalmente luce sulla dinamica dei fatti: capire perché i due Marò hanno aperto il fuoco contro il peschereccio indiano, valutare se sono state osservate tutte le regole di ingaggio imposte dalle Convenzioni di Ginevra sul diritto internazionale umanitario, sapere se lo scontro a fuoco poteva essere evitato. Questi e molti altri interrogativi sono alla base della nuova stagione di questa brutta storia.

Dallo scontro diplomatico alla schermaglia “giudiziaria”

Gli avvocati indiani non si danno per vinti e sono pronti a sostenere accanitamente le loro accuse contro Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. L’Italia dovrà nominare un team legale per difenderli, questa volta nel merito di ciò che accadde quel disgraziato 15 febbraio 2012 nelle acque del Kerala. È altamente probabile che attorno al processo si accenda un incandescente confronto politico tra i partiti e i diversi orientamenti dell’opinione pubblica. C’è chi mette davanti a tutto i militari italiani impegnati in missione e chi invece è più scettico sui comportamenti dei due Marò. Peraltro da quando sono tornati in Italia, i Fucilieri di Marina non si sono più parlati, sia perché era loro vietato in quanto in attesa di processo sia perché pare che i loro rapporti personali si siano incrinati.

Insomma il complesso caso dei due Marò non è per nulla risolto. Si apre soltanto un nuova fase “giudiziaria” di questa vicenda che potrebbe essere non meno tesa e divisiva della pregressa crisi diplomatica.

Andrea S. Bruzzese