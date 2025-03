Colpo di scena riguardo il caso Mollicone: il processo d’appello è da rifare in seguito alla decisione dei giudici di Cassazione, che hanno accolto l’istanza della Procura generale della Corte d’Appello di Roma contro l’assoluzione dell’ex maresciallo della caserma di Arce, Franco Mottola, della moglie Anna Maria e del figlio Marco. L’omicidio di Serena Mollicone, avvenuto nel giugno del 2001, è uno dei cold case italiani più controversi e la decisione della Cassazione segue l’emergere di nuove prove e nuovi testimoni.

Le tappe del caso Mollicone: dall’omicidio ai depistaggi

Serena Mollicone era una diciottenne di Arce, in provincia di Frosinone, che viveva con il papà Guglielmo e la sorella Consuelo. Serena suonava il clarinetto, aveva un fidanzato più grande ed era in procinto di sostenere la maturità. Fu vista per l’ultima volta il primo giugno del 2001, giorno della sua scomparsa, quando era andata a sottoporsi ad un panoramica dentale presso l’ospedale di Isola del Liri. Tra le 09.30 e le 10.00 Serena Mollicone esce dall’ospedale. In quel momento si perdono le sue tracce.

Alle dieci di sera, il padre e il fidanzato di Serena, Michele Fioretti, in preda alla preoccupazione decidono di andare a sporgere denuncia alla caserma di Arce, dove è in servizio il maresciallo Mottola.

Dopo un giorno di ricerche, il corpo senza vita di Simona Mollicone venne rinvenuto domenica 3 giugno da una squadra della Protezione civile. La scoperta ebbe luogo nel boschetto di Fonte Cupa, ad Anitrella, a 8 km da Arce.

La testa era infilata in un sacchetto di plastica chiuso con del nastro da pacchi, le mani e i piedi erano legati con lo stesso tipo di nastro e del fil di ferro. Il volto fu imbavagliato da vari giri di nastro, presumendo una morte per asfissia. Intorno al suo corpo furono rinvenuti gli oggetti di scuola, ma non la borsa.

Le indagini dei carabinieri sono inconcludenti, concentrandosi sul padre e sul fidanzato, tanto da prelevare Guglielmo Mollicone il giorno del funerale della figlia per essere interrogato, mentre spunta anche la pista satanica grazie alla manomissione di un cellulare. Nel frattempo la testimonianza di Carmine Belli assume un ruolo centrale nella vicenda.

Serena avvistata l’ultima volta mentre discuteva con Marco Mottola

Di professione carrozziere, Belli il 2 giugno 2001 dichiarò agli inquirenti di avere visto Serena discutere con un ragazzo dai capelli mesciati di biondo non lontano dal luogo dove fu poi ritrovato il corpo senza vita. La testimonianza di Belli fu dichiarata inattendibile a causa della contro-testimonianza dell’amico Pier Paolo Tomaselli, che indica il loro passaggio non il primo giugno, ma il 31 maggio, anticipando di 24 ore l’avvistamento di Serena, al giorno prima della sua scomparsa.

Belli fu accusato dell’omicidio e condannato a 17 anni di reclusione, salvo essere rilasciato dopo un anno e sette mesi di carcere, con assoluzione in tutti e tre i gradi di giudizio. Oggi, la sua testimonianza potrebbe essere avallata da tre nuovi testimoni – due persone di Arci e la nipote di Belli – che non hanno una percezione diretta di ciò che è successo quel venerdì mattina, ma hanno confermato trasversalmente le dichiarazioni di Belli.







Il ragazzo biondo viene identificato in Marco Mottola, un ragazzo che viene descritto spavaldo e arrogante, che si faceva scudo col suo cognome, poiché figlio del maresciallo del paese, Franco. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Serena Mollicone sarebbe entrata alla caserma di Arce per denunciare uno spaccio di droga gestito proprio da Marco Mottola. Proprio all’interno della caserma sarebbe scaturita la violenta colluttazione da cui Serena non sarebbe uscita viva. In seguito il corpo sarebbe stato portato a Fonte Cupa, dove due giorni dopo è stato rinvenuto, abbandonato vicino a una discarica.

Sull’attendibilità della testimonianza di Carmine Belli e sull’impossibilità di dimostrare la presenza di Serena in caserma sono state basate tutte le assoluzioni degli imputati. Finora.

Sul corpo di Serena presenti tracce che provano la sua presenza nella caserma di Arce

I nuovi sviluppi potrebbero finalmente fare luce sull’uccisione di Serena: tra il 2016 e il 2017 fu riesumato il corpo della giovane vittima e le nuove tecnologie di analisi forense hanno permesso di individuare 139 tracce compatibili non solo con il legno, ma anche con la colla dell’allacciatura della porta danneggiata sequestrata in caserma. Infatti, il danneggiamento sulla porta è perfettamente compatibile con la forma della porzione cranica di Serena interessata dal danno di contusione. Inoltre, in seguito alla riesumazione del corpo fu possibile stabilire che sono stati rilevati dei frammenti visibili a corpo nudo anche nel nastro che avvolgeva gli orifizi respiratori della ragazza martoriata.

La decisione dei giudici supremi di riaprire il caso Mollicone avviene a 24 anni di distanza dal suo omicidio, dopo anni di depistaggi e dopo aver tolto ad un padre la possibilità dare l’ultimo saluto alla figlia, con la consapevolezza della sua estraneità ai fatti delittuosi. Come sottolinea la sorella di Serena, è passato più tempo per ottenere delle risposte sulla morte di Serena che quello passato in vita della ragazza. Di fronte a questo delitto, l’unica speranza è che sia fatta finalmente giustizia per Serena e che la divisa non sia mai più uno strumento di impunità per le atrocità commesse.

Aurora Colantonio