Catherine Connolly, con una vittoria schiacciante, è diventata la nuova Presidente dell’Irlanda e la terza donna nella storia del Paese a ricoprire tale ruolo. La candidata indipendente sostenuta dai partiti di sinistra (compreso Sinn Féin) è riuscita a far breccia soprattutto nella Generazione Z grazie al suo programma elettorale all’insegna della pace e dei diritti civili e sociali, in aggiunta alle sue aspre critiche nei confronti della politica sionista di Israele e dell’atlantismo statunitense.

Catherine Connolly ha vinto le elezioni presidenziali in Irlanda con uno straordinario 63,4% dei voti (oltre l’80% nelle aree dominate dalla working class), diventando così il terzo capo di Stato donna del Paese dopo Mary Robinson e Mary McAleese.

Connolly succederà così all’amato Michael D. Higgins, che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2011 per due mandati consecutivi.

La candidata indipendente, grazie al sostegno di Laburisti, Socialdemocratici, Verdi e Sinn Féin, è riuscita a sconfiggere Heather Humphreys del partito Fine Gael di centro-destra in uno scontro che è già entrato nella storia.

Un underdog come Presidente

Catherine Connolly, 68 anni, è cresciuta in una famiglia di estrazione operaia di Galway e, dopo aver conseguito un Master in Psicologia Clinica, si è laureata in Giurisprudenza e ha iniziato ad esercitare la professione di avvocato.

Alla fine degli anni ’90 irrompe nel mondo della politica, diventando prima consigliera comunale e in seguito sindaca di Galway nel 2005.

Dal 2016, è membro indipendente del Teachta Dála per Galway West, rappresentando una voce autorevole non solo per il patrimonio culturale e linguistico del suo Paese ma anche per le persone più marginalizzate.

Nel 2020, è diventata la prima donna in Irlanda a ricoprire la carica di “Leas-Cheann Comhairle“, ossia di Presidente della Camera bassa del Parlamento.

Rispetto alla sua avversaria, dunque, Catherine Connolly vanta un curriculum meno di successo e si è imposta sulla scena politica come una vera e propria outsider, riuscendo però in breve tempo a conquistare giovani e lavoratori grazie alla sua comunicazione efficace e trasparente sui social media.









Estremista di sinistra o figura compassionevole che lotta per l’uguaglianza?

Durante uno dei suoi discorsi, Connelly ha dichiarato:

«Sarò una voce per la pace, una voce che difende la nostra politica di neutralità e che richiama l’attenzione sulla minaccia esistenziale rappresentata dal cambiamento climatico […] Insieme possiamo costruire una nuova repubblica che valorizzi ogni persona, che promuova la diversità e che trovi fiducia nella propria identità».

Le posizioni di Catherine Connolly, riconducibili alla sinistra radicale, sono state spesso oggetto di critiche: dal sostegno alla depenalizzazione delle droghe alla sua disapprovazione nei confronti dei ruoli “neoliberisti e sempre più militarizzati” di NATO ed Unione Europea, fino alla sua definizione di Israele come “Stato terrorista” e alla sua opposizione nei confronti del genocidio palestinese.

La nuova Presidente è stata anche fortemente contesta per la sua visita a un campo profughi palestinese in Siria nel 2018, periodo coincidente con il regime di Bashar al-Assad.

Connolly è da tempo sostenitrice dei diritti riproduttivi e della comunità LGBTQ+, oltre ad essere sempre stata favorevole alla riunificazione con l’Irlanda del nord.

La sua vittoria alle elezioni presidenziali irlandesi non costituisce solamente una scoccata all’establishment liberale ma rappresenta anche il ritorno sulle scene di una sinistra realmente votata al welfare, alla costruzione di ponti e all’integrità.

Le sfide che dovrà affrontare la nuova Presidente

Il forte desiderio di cambiamento del nuovo capo di Stato potrebbe però essere irto di ostacoli: infatti, in Irlanda la figura del Presidente ha funzioni e poteri costituzionali piuttosto limitati, una questione paradossale che è da lungo tempo oggetto di dibattiti e proposte di riforma.

Inoltre, gli analisti prevedono tensioni e possibili scontri con il governo e, in particolare, con il Taoiseach (Primo ministro) Micheál Martin, la cui leadership e credibilità politica è ora più fragile che mai.

Se da un lato ci sono reali possibilità che il programma di inclusività di Connolly possa portare a un nuovo governo di sinistra, d’altra parte in materia di politica estera sarà molto difficile per la Presidente perseguire rigorosamente la sua linea politica.

In ogni caso, questo è l’ennesimo segnale: con Zohran Mamdani a NY e il nuovo partito di Jeremy Corbyn nel Regno Unito, Catherine Connolly mostra che il fuoco della sinistra radicale è più vivo che mai. Ed è qui per restare.

Sara Coico