Il Cavallo Cinese di Lascaux, Michelangelo e Lucio Fontana

Capita spesso che, nell’arco della storia, si creino dei sottili legami tra cose accadute in epoche completamente diverse. Qui si vuol parlare di una semplice intuizione che lega fra loro tre uomini vissuti a quasi 19.000 anni di distanza. Si tratta dell’artista che disegnò il celebre Cavallo Cinese delle grotte di Lascaux, Michelangelo Buonarroti e Lucio Fontana.

Il Cavallo Cinese – Preistoria

Cominciamo dall’inizio come è buona norma fare. Parliamo proprio del punto di partenza di tutta la storia dell’arte.

L’arte preistorica rappresenta la prima testimonianza di intelligenza umana. Le pitture rupestri, infatti, sono gli unici documenti che possono insegnarci qualcosa sulla società dei nostri più lontani antenati. In particolare parliamo delle pitture rupestri delle Grotte di Lascaux in cui si cela il famigerato Cavallo Cinese. Questo disegno risale ad un periodo compreso tra i 19.000 e i 15.000 anni fa (all’incirca 12.000 anni prima della costruzione di Stonehenge). Parliamo inoltre di un periodo storico precedente di 10.000 anni all’invenzione delle prime forme di scrittura. Si suppone addirittura una pratica precedente alle forme arcaiche di linguaggio parlato più definite.

“Da Altamira in poi tutto è decadenza nessuno di noi è in grado di dipingere così bene”

Pablo Picasso

Che bisogno aveva l’uomo preistorico di disegnare dovendo affrontare la lotta per la vita in un pianeta terra totalmente selvaggio? Sono molte le ipotesi. Un po’ per scopi pratici, per contare i capi di bestiame cacciati, ma soprattutto per tramandare una storia.

L’uomo che disegnò il Cavallo Cinese probabilmente volle imprimere come poteva la bellezza della natura, la meraviglia davanti ad una creatura. Ciò spiegherebbe la perizia della realizzazione, così curata nei dettagli anatomici per quella che poteva essere l’abilità degli uomini del suo tempo. A questo punto, l’intuizione. Raffigurare il Cavallo Cinese in un punto della parete rocciosa con una sporgenza per evidenziare l’addome.

Uno stratagemma che conferisce al disegno una scintilla in più: la profondità.

Adamo – Rinascimento

Assuefatti come siamo dagli splendidi scatti fotografici che imperversano sul web o dai magnifici e perfetti dipinti iperrealisti, stampati sui libri scolastici, ormai consideriamo la conquista della profondità nelle immagini come una cosa banale.

Così banale non è, invece. Perché la conquista della profondità è passata attraverso lo studio di una schiera di artisti non da poco. Si parla di Giotto, Brunelleschi, Leonardo da Vinci. Sempre, per non dimenticarlo, decine di migliaia di anni dopo il Cavallo Cinese di Lascaux.

A questo punto entra in scena Michelangelo Buonarroti, con la sua intuizione per l’Adamo affrescato nella Cappella Sistina nel 1511 d.C.. Nel dipingere la figura anatomicamente possente del primo uomo, Michelangelo cede alla tentazione di sfruttare le caratteristiche della parete dietro il velo pittorico. Fu così che lasciò l’occhio di Adamo privo di colore, in modo che il vuoto potesse dare profondità e lucentezza allo sguardo del personaggio.

Un’intuizione dalle radici antiche, sfruttata in quelle grotte piene di pitture rupestri dei primi uomini che però Michelangelo non poteva aver visto.

Il movimento Spazialista – Modernità

Da questa intuizione Lucio Fontana fonda un intero modo di pensare e fare arte. Con il movimento spazialista, difatti, rompe la bidimensionalità della tela con dei tagli. Questi creano volume su un supporto pensato per restituire un immagine piatta generando luci e ombre che vanno a prendere il posto delle figure. Un’astrazione totalmente dedicata alla profondità.

Noi – oggi

La cosa interessante, a questo punto, è che il movimento artistico spazialista si impone per la rottura con il modo di fare arte del passato. Come abbiamo visto però, le grandi idee, le grandi intuizioni, esistono da sempre nella mente dell’essere umano. Rimangono lì, celate e spesso impolverate dai secoli, ma attraversano la storia fino a che una grande personalità non le fa esplodere in tutta la loro magnificenza. Nascoste in bella vista come il Cavallo Cinese di Lascaux.

Si può pensare ad un modo diverso di guardare al passato. Non più una lunga serie di uomini e di date, ma una cornucopia di idee in attesa dei giusti mezzi per essere espresse. Perché l’atteggiamento comune, spesso purtroppo anche nelle scuole, è di approcciarsi alla storia con: “è successo questo, poi questo, e infine questo“. Una lunga serie di scomparti stagni legati da una successione di eventi.

La storia dell’uomo, la nostra storia, è fatta da creature del tutto uguali a noi. Sia che si tratti di 20.000 anni prima di Cristo o dell’anno 3000. Persone come noi che sfruttavano i mezzi a loro disposizione per tramandare qualcosa, per cui legate strettamente in tutte le età.

Se qualcuno poi si possa sentire offeso nell’essere paragonato ad un uomo preistorico, rifletta sul fatto che per molti aspetti sarebbe potuto accadere l’opposto.

Carrieri Cesare Luca