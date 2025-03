Lo straordinario successo del film C’è ancora domani, scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi, non si ferma neanche nell’estremo oriente. Il fortissimo apprezzamento per l’opera della regista italiana in Cina ne conferma l’eccezionalità, ma per la regista il successo mondiale “non è un bene”, perché significa che le dinamiche di violenza e supremazia maschile descritte nel film sono ancora fin troppo attuali.

C’è ancora domani: la storia di una generazione di donne italiane indispensabili, ma dimenticate

Ambientato nel maggio del 1946 nella difficile Roma del dopoguerra, a ridosso del referendum che avrebbe sancito la nascita della Repubblica Italiana, C’è ancora domani racconta la storia di Delia, interpretata dalla Cortellesi, da sua figlia Marcella (Romana Maggiora Vergano) e della famiglia patriarcale composta dal violento marito Ivano (Valerio Mastrandrea), dal suocero fascista e dai due figli.

La famiglia di Delia è molto povera e lei con un buco nelle calze “ha fatto tutta l’occupazione” tedesca, ma sin dalle prime scene si evince la semplice straordinarietà della protagonista, in grado di fare con grande abilità i lavori più disparati nonostante le aggressioni del marito e il disprezzo della figlia, che la ritiene una donna sottomessa e senza dignità.

Il contesto storico è difficile: la seconda guerra mondiale è appena terminata e le basi militari USA costellano tutta l’Italia, ma l’umore è positivo perché presto ci sarà il referendum, la popolazione sarà chiamata alle urne e, per la prima volta nella storia italiana, anche le donne potranno esercitare il diritto al voto. Delia e la sua famiglia vivono nel seminterrato di un palazzo, in cortile le donne lavorano senza sosta per far sopravvivere la famiglia.

Le “sore” di Delia, le sue vicine di casa, sono tutte donne dalla lingua ben affilata, che conoscono molto bene le persone, il loro passato e soprattutto sanno come sopravvivere senza farsi sopraffare dagli eventi. Queste donne sono sveglie e solidali, ma per lo più sottomesse dai loro mariti e dalla violenza interiorizzata. Il fidanzamento di Marcella con Giulio (Francesco Centorame), all’apparenza un ragazzo di buona famiglia, educato e gentile, scatena le chiacchiere del cortile a causa della fortuna della sua famiglia e le similitudini con le storie del presente sono chiarissime, confermando che esiste un problema culturale non superato, in cui la donna è vista come proprietà dell’uomo:

Giulio: Non ce devi anna’ più a lavora’… Marcella: E chi t’ha detto?! Giulio: Te lo dico io, tu sei mia.

Andare avanti: il femminismo nel dopoguerra

In Italia, il tema della violenza di genere è di un’attualità spaventosa, anche se dal 1946 sono state vinte molte battaglie. I variopinti personaggi di C’è ancora domani puntano a una società paritaria, la voglia delle donne di contare qualcosa è percepibile sempre, quando stendono le lenzuola, quando ricuciono i vestiti usurati e quando finalmente ricevono la loro prima tessera elettorale. Tutte le azioni di Delia sono finalizzate a costruire una vita migliore per la figlia Marcella, nonostante il non celato disprezzo che quest’ultima prova per la madre.







La forza delle donne è dirompente nel personaggio della fruttivendola Marisa, la migliore amica della protagonista, interpretata da Emanuela Fanelli. Al contrario di Delia, il matrimonio di Marisa è molto più equilibrato e per nulla violento. In Marisa il tema della parità di genere, ma anche della difficoltà nell’avere dei bambini, viene affrontato in maniera leggera, ma non per questo meno incisiva.

Questo “gioco” condotto dalla regista è una delle motivazioni principali del successo del film: riuscire a trasmettere messaggi estremamente profondi affidandosi alla leggerezza delle battute, della colonna sonora e dei furbi sotterfugi per conquistare qualche piccola gioia, come scambiare mezzo chilo di puntarelle con un pacchetto di sigarette americane.

Ovviamente, è dirompente il tema del “domani”, del sogno di un’Italia migliore e più equa dopo un ventennio di guerra e violenza. In Delia, il domani è rappresentato dalla figlia Marcella, anche se al pubblico viene mostrata la relazione con un altro uomo, il meccanico Nino, interpretato da Vinicio Marchioni. Sentimentalmente, il coronamento dell’amore adolescenziale tra i due è il sogno che conduce tutta la trama, ma in realtà la vera libertà, il vero domani è un altro ed è rappresentato dal diritto al voto e quindi dal diritto di contare per quella generazione di straordinarie ed infaticabili donne apparentemente dimenticate dalla storia.

Dagli Stati Uniti alla Cina, C’è ancora domani ha conquistato il globo, ma per la regista non è un bene

Chi segue Paola Cortellesi sa che nei suoi lavori l’impegno per le questioni di valenza sociale e per l’equità di genere non è un fattore estraneo, ma è ciò che caratterizza ogni sua produzione. Da “Scusate se esisto!” a “Come un gatto in tangenziale“, il sodalizio artistico con il regista e marito Riccardo Milani ha sempre portato nelle sale una ventata di speranza e fiducia nell’umanità. L’obiettivo della Cortellesi con C’è ancora domani era quello di portare alla luce questa generazione di donne dimenticate, mai avrebbe pensato di raggiungere un successo del genere.

In Cina, il successo del film è stato straordinario e l’influenza culturale è stata simile a quella italiana, con la creazione di vere e proprie masterclass di discussione interamente al femminile. Paola Cortellesi ha dichiarato che non è un bene che il film sia stato così universalmente apprezzato perché ciò significa che le dinamiche violente descritte nell’opera sono più attuali che mai in tutte le parti del mondo.

Oltre tutti i premi collezionati dalla squadra che ha creato il film, la semplicità e la comprensione che da sempre distinguono i lavori della Cortellesi, aperti al dialogo e al cambiamento, dimostrano come un determinato modo di fare arte riesce a trasmettere l’importanza dei valori universali in modo molto più efficace rispetto alle istituzioni politiche:

Delia: Te però sei ancora in tempo. Marcella: Pure te mà.

Sono bastate nove parole dal dialogo tra Delia e Marcella per avere un’influenza culturale totalizzante, a dimostrazione che, in effetti, poco è cambiato dal 1946. Dunque, forse sarebbe il caso che la donna italiana per eccellenza veda questo film. Se lo ha fatto, speriamo lo rifaccia perché a quanto pare non ci ha capito niente.

Aurora Colantonio