C’è da fare: nasce il brano in onore degli abitanti di Genova

E’ nata “C’è da fare” il brano scritto e cantato in onore di Genova e i suoi abitanti in seguito al crollo del ponte Morandi.

Il brano per Genova nasce da un’idea di Paolo Kessisoglu. Lo scorso 14 Agosto 2018, il giorno in cui il Ponte Morandi ha ceduto ed è crollato davanti agli occhi increduli dei suoi abitanti, Kessisoglu si trovava a San Francisco. Nella conferenza stampa tenutasi in occasione dell’uscita del brano, l’autore del brano ha tenuto a ringraziare i venticinque artisti che si sono uniti senza esitazione al suo progetto, nato come dice, dalla pancia.

Il Ponte Morandi e le vicende in seguito al 14 Agosto hanno sconvolto e spazzato vie molte vite degli abitanti di Genova e non solo. Per la città il ponte era un’importante passaggio di comunicazione per la città, il brano scritto da Kessisoglu e pubblicato il 22 Febbraio 2019 è un atto di coraggio per la città e i suoi abitanti.

Il titolo della canzone “C’è da fare” è un atto di coraggio

Un atto di coraggio che ha riguardato gli abitanti di Genova in seguito al crollo del ponte Morandi. Il brano funge anche da promemoria per ricordarsi di non smettere mai di rimboccarsi le maniche per ricostruire un ponte, delle vite, delle abitazioni. Il brano viene raccontato così dall’autore:

“C’è da fare” ha la capacità di raccontare Genova in tutte le sue sfaccettature ed è un imperativo non solo per i genovesi ma per tutti. Significa c’è da rimboccarsi le maniche, c’è da ripartire, c’è da demolire un ponte per ricostruirlo. C’è da fare vuol dire anche c’è da venire a Genova, da promuoverla, da cantarla e anche questa può essere la forza di una canzone che ha un duplice valenza, benefica e di promozione della nostra terra.”

Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J-Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro Pagani, Max Gazzè, Nek, Nina Zilli, Nitro, Raphael Gualazzi, Ron e Simona Molinari sono i nomi degli artisti che hanno preso parte al progetto contribuendo con la loro voce e il loro sostegno.

Federica Verdoliva