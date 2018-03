Non poteva scegliere trasmissione migliore il signor Nando per sfoggiare la sua ironia razzista con la frase “mica sono dei negri”! Eh si, C’è posta per te, checche se ne dica, è il programma più seguito del sabato sera. E ieri si è scatenata la polemica che sarà difficile tenere a bada dall’opinione pubblica.









Milioni di italiani restano incollati al televisore a piangere o a ridere delle storie che la comandante Maria de Filippi ci propina su canale 5 da ormai tanti anni. E immaginiamo ieri lo sgomento della maggior parte degli spettatori mentre gustano il dessert a metà serata con la tv in sottofondo. Tutto era più o meno normale e seguiva i canoni della chiacchierata trasmissione per famiglie; a un certo punto però il signor Nando, dopo una figura non proprio elegante per tutto il corso della storia, fa la sua uscita poco felice e si arriva alla frutta.









La storia di Nado e dei suoi figli

Roberto, Carlo, Giuseppe e Giada non hanno un rapporto con Nando ormai da più di vent’anni. Scrivono alla trasmissione per cercare di riallacciare il legame soprattutto per il bene dei nipoti che desiderano avere un nonno nella loro vita. La famiglia però non ha fatto i conti con l’austerità del signor Nando e della consorte, signora Luciana, che siede accanto a lui sui bianchi divanetti della latente gaffe. Quando la Maria chiede al padre cosa avesse provato nel rivedere dopo tanto tempo i suoi figli e per la prima volta i suoi nipoti lui risponde “Assolutamente nulla“. E aggiunge nell’imbarazzo dello studio e dei suoi familiari “Ho altro a cui pensare“.









Maria ci mette una pezza?

Poi a fatica, e con le seducenti armi di persuasione di massa della conduttrice, il signor Nando decide di aprire la busta per riconciliarsi con i suoi eredi e figli. Tutto perfetto vero? Si, se non fosse che l’ottantenne fa un errore dinnanzi a un vastissimo pubblico in studio, a casa e sul web. “mica sono dei negri” dice, “facciamo pace” e la cosa è suonata strana a tutti e alquanto razzista. La frase ormai ha fatto il giro del mondo e la de Filippi sicuramente dovrà tornare sull’argomento e chiarire un po’ meglio il perché del suo ‘far finta di niente’ di fronte a una affermazione così delicata in un momento storico particolare che sta vivendo il nostro Paese.

Claudia Marciano