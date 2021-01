C’è un ramo africano nella famiglia reale britannica: la regina Carlotta

Da qualche giorno su Netflix è disponibile Bridgerton, una serie ambientata nella Londra della prima metà dell’Ottocento. Tra i vari personaggi fittizi, compare anche la regina Carlotta, che aveva sposato re Giorgio III nel 1761 e che nella serie viene rappresentata come una donna nera. La serie televisiva ha fatto tornare di attualità la questione che Carlotta possa essere stata la prima persona della famiglia reale britannica di origine africana. Un argomento di cui si parla da anni e che è oggetto di discussione tra gli storici.

Chi era Carlotta

Carlotta nacque il 19 maggio 1744 ed era la figlia più giovane del duca Carlo Ludovico Federico e della principessa Elisabetta Albertina di Sassonia. Entrò a far parte della famiglia reale britannica in un momento, in cui la Gran Bretagna prosperava grazie alle ricchezze accumulate attraverso le sue colonie e il commercio degli schiavi.









Nel 1761 Carlotta andò a Londra e sposò re Giorgio III. La coppia ebbe in tutto 15 figli, tra cui re Giorgio IV e il principe Edoardo Augusto, cioè il padre della regina Vittoria.

Secondo quanto spiegato dal responsabile della cura e il mantenimento dei ritratti dei sovrani britannici Desmond Shawe-Taylor, Carlotta era considerata brutta. Il medico di re Leopoldo I del Belgio quando l’aveva vista a Londra disse che la regina era

“Piccola e deforme, con una vera faccia da mulatta.”

Invece, il poeta e scrittore scozzese Walter Scott aveva scritto che la famiglia di Carlotta:

“Aveva un colore strano e l’aspetto di un orangotango, con occhi neri e naso aquilino”.

Tuttavia, Carlotta era celebrata nelle varie colonie della Gran Bretagna proprio perché in tutti i ritratti e le monete in cui compariva sembrava avere origini africane.