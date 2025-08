Il ricordo dell’era di Ceaușescu in Romania è ancora molto presente tra la società civile: secondo un recente sondaggio di INSCOP Research, oltre il 60% dei romeni rimpiange il leader comunista e tutt’oggi considera lo considera un buon leader. Gran parte delle opinioni positive espresse nei confronti del regime di Ceaușescu in Romania sarebbero dovute alla profonda delusione nei confronti delle politiche reazionarie degli ultimi decenni – questo è solo l’ennesimo caso che dimostra come la nostalgia per il comunismo sia sempre più forte tra i Paesi post-sovietici.

Il regime di Nicolae Ceaușescu in Romania è al centro del sondaggio condotto da INSCOP Research in collaborazione con l’Istituto per l’Indagine sui Crimini del Comunismo e la Memoria degli Esiliati Rumeni (IICCMER), il quale ha prodotto dei risultati sorprendenti: infatti, tra l’opinione pubblica permane una percezione in gran parte positiva dell’epoca comunista.

Oltre il 60% degli intervistati ritiene che il governo di Ceaușescu in Romania sia stato un bene per il Paese e continua a lodare le sue capacità di leadership. Quasi la metà degli intervistati (48,4%), inoltre, ritiene che la la vita fosse migliore sotto il comunismo, con minore corruzione, maggiore sicurezza pubblica e un welfare migliore.

Nonostante ciò, c’è grande consapevolezza nei confronti dei “punti oscuri” del proprio passato comunista: l’80% dei romeni riconosce i crimini perpetrati in quel periodo e la mancanza di alcune libertà personali che invece erano presenti nei governi occidentali.

L’impatto del regime di di Nicolae Ceaușescu in Romania

Il regime di Ceaușescu è durato più di 20 anni, venendo spazzato via da una sanguinosa “rivoluzione” (l’unica in Europa centro-orientale) che fu premonitrice del cambiamento che stava avvenendo alla fine della Guerra Fredda.

Criticato per la repressione degli oppositori e della minoranza ungherese, prima di essere brutalmente giustiziato Nicolae Ceaușescu è stato anche apprezzato per le sue doti diplomatiche e il suo progetto di collettivizzazione agricola.

Ad oggi i cittadini comuni (soprattutto quegli più anziani e provenienti da contesti rurali) hanno iniziato a guardare con una certa ammirazione (e spesso anche idealizzazione) quel periodo e non mancano commemorazioni di massa nei confronti del compianto leader comunista.

Nella mente di molti romeni il comunismo viene ora associato a un lavoro sicuro, sanità e istruzione gratuite, affitti accessibili e garantiti dallo Stato, identità nazionale, ecc… – tutta una serie di valori che oggi sembrano essere inglobati dal capitalismo e dall’interventismo da parte delle potenze straniere.









Il fenomeno della nostalgia per il comunismo

Anche se è bastata ad accendere la paranoia dell’attuale governo liberale, questa nostalgia per il comunismo non si è ancora tradotta in un’azione politica concreta e costituisce un fenomeno molto complesso e multidimensionale che necessita di essere indagato a fondo.

Remus Ștefureac, direttore di INSCOP Research, afferma che questo fenomeno deriva in gran parte dalla frustrazione per il presente:

«Questo desiderio riflette un malcontento strutturale – disuguaglianza, corruzione e pessimismo sul futuro – e agisce come meccanismo di difesa […] Ma è anche alimentato dalla disinformazione e dalla manipolazione, sia da parte di forze populiste interne che di attori stranieri che mirano a destabilizzare i sistemi democratici.»

Questo sembra essere confermato anche dagli indici di gradimento nei confronti dell’attuale classe di governo: infatti, il 39,5% dei romeni non è d’accordo con le politiche perseguite dal Presidente Nicusor Dan recentemente eletto.

Dalla Germania dell’Est alla Bulgaria fino alla Polonia e alla Slovacchia, tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico hanno sperimentato (seppur in modo differente) diseguaglianze, retrocessioni e incertezza durante la transizione al capitalismo, come segnalano altri sondaggi.

Secondo Dominc Boyer, la nostalgia dell’Europa orientale per il comunismo sarebbe addirittura un sentimento post-imperiale:

«Si tratta di un sintomo del bisogno sempre più maniacale dell’Europa occidentale di fissare l’Europa orientale nel passato a causa del declino della prima per dominare la seconda […] La nostalgia dell’Europa orientale è orientata al futuro: anziché recuperare il passato, segnala l’estraniamento dalla trasformazione post-socialista guidata da interessi non dell’Europa orientale e la rivendicazione di un’autodeterminazione futura.»

Tale sentimento nostalgico, che oggi viene spesso temuto, ha in realtà tutto il potenziale per venire trasformato in uno strumento utile e positivo per le generazioni più giovani, che ora potrebbero guardare al comunismo con un nuovo sguardo privo di preconcetti e aperto agli insegnamenti che il passato è in grado di fornire.

Sara Coico