Un recente esperimento condotto da ricercatori americani ha segnato un traguardo significativo per l’esplorazione spaziale: per la prima volta si è parlato di ceci lunari, coltivati in un terreno che simula la composizione della regolite lunare. Sebbene non sia ancora confermata la commestibilità dei legumi prodotti, l’esperimento dimostra che la coltivazione sulla Luna potrebbe diventare una realtà concreta, aprendo la strada alla produzione di cibo fresco nelle future colonie extraterrestri.

Il risultato è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, a firma dell’Università del Texas ad Austin in collaborazione con la Texas A&M University. L’esperimento rappresenta un passo avanti non solo per la botanica spaziale, ma anche per la pianificazione di insediamenti lunari autosufficienti.

Le sfide del suolo lunare

La superficie della Luna è caratterizzata dalla presenza della regolite, un materiale granulare derivante dalla continua esposizione a micrometeoriti, radiazioni solari e processi di impatto. Questo suolo presenta molte difficoltà per la coltivazione:

In queste condizioni, la crescita spontanea delle piante sarebbe impossibile. Per questo motivo, gli scienziati hanno sviluppato un terreno simulato, basato sui campioni riportati dalle missioni Apollo, che riproduce con precisione la composizione chimica e fisica della regolite lunare.

L’obiettivo era comprendere come rendere il suolo lunare idoneo a sostenere la vita vegetale, aprendo possibilità concrete per la produzione alimentare nello spazio.

Dalle missioni Apollo alla botanica spaziale

La regolite lunare ha catturato l’attenzione della comunità scientifica sin dalle missioni Apollo degli anni ’60 e ’70, quando gli astronauti riportarono campioni di terreno per lo studio sulla Terra. Questi campioni rivelarono una composizione ricca di silicati e metalli, con proprietà fisiche molto diverse dai suoli terrestri.

Negli ultimi decenni, l’interesse per la coltivazione extraterrestre è cresciuto parallelamente ai piani di ritorno sulla Luna e alle missioni su Marte. La possibilità di produrre cibo direttamente nello spazio ridurrebbe significativamente la dipendenza dai rifornimenti terrestri, un fattore chiave per missioni di lunga durata.

Gli esperimenti di laboratorio, come quello condotto in Texas, rappresentano quindi un’evoluzione naturale di decenni di ricerca: non più solo l’analisi dei materiali lunari, ma la loro trasformazione in substrati vivibili.

Il trattamento del terreno simulato

Per rendere la regolite coltivabile, i ricercatori hanno adottato due strategie complementari.







Compost biologico

La prima tecnica ha coinvolto l’aggiunta di compost prodotto da lombrichi rossi durante la decomposizione di rifiuti organici. Questo intervento ha diversi effetti benefici:

arricchisce il suolo di nutrienti essenziali;

migliora la struttura fisica del terreno, rendendolo più poroso;

introduce microrganismi utili, fondamentali per l’equilibrio biologico e la disponibilità dei nutrienti.

Il compost rappresenta dunque un primo passo per trasformare un terreno sterile in un substrato fertile, introducendo elementi chiave che la regolite naturale non possiede.

Funghi micorrizici arbuscolari

La seconda strategia ha previsto l’inoculazione di funghi micorrizici arbuscolari, noti per la loro capacità di stabilire simbiosi con le radici delle piante. Questi funghi offrono numerosi vantaggi:

migliorano l’assorbimento di nutrienti fondamentali come fosforo e azoto;

riducono la concentrazione di metalli tossici nel suolo, rendendolo più sicuro per la crescita;

producono proteine che legano le particelle del terreno, riducendo il rischio di erosione e migliorando la stabilità della regolite.

L’unione di compost e funghi micorrizici ha creato un ambiente che imita le condizioni dei suoli terrestri, permettendo alle piante di germogliare e svilupparsi.

La coltivazione dei ceci

Una volta trattato il terreno, i ricercatori hanno piantato i ceci e seguito attentamente il loro sviluppo. Gli osservatori hanno monitorato parametri come germinazione, crescita delle radici e sviluppo dei germogli. I risultati sono stati sorprendenti: i legumi sono cresciuti in maniera sana e robusta, dimostrando che la regolite può supportare la vita vegetale se opportunamente modificata.

Sebbene la commestibilità dei ceci lunari rimanga da verificare, l’esperimento costituisce una prova concreta che la coltivazione extraterrestre è possibile. Questo successo apre la strada a test futuri su altre colture, aumentando la diversità alimentare disponibile per eventuali insediamenti lunari.

I ceci scelti per l’esperimento sono legumi particolarmente adatti alla coltivazione sperimentale: resistenti, capaci di fissare l’azoto e relativamente facili da monitorare. La loro crescita in condizioni controllate offre dati preziosi sulla risposta delle piante a un ambiente extraterrestre.

Il ruolo dei funghi micorrizici, in particolare, è fondamentale: la loro simbiosi con le radici non solo migliora l’assorbimento dei nutrienti, ma può anche fungere da “filtro biologico”, riducendo la tossicità dei metalli presenti nel terreno. Questi dettagli scientifici forniscono informazioni utili per ottimizzare la coltivazione di diverse specie vegetali in ambienti alieni.

La coltivazione di piante sulla Luna potrebbe trasformare radicalmente l’esplorazione spaziale. Attualmente, tutte le missioni devono trasportare cibo dagli altri pianeti o dalla Terra, con costi elevati e complessità logistiche significative. La possibilità di produrre alimenti freschi localmente:

ridurrebbe il carico logistico;

migliorerebbe la qualità della vita degli astronauti;

permetterebbe la creazione di ecosistemi semi-autonomi per missioni di lunga durata.

Ecosistema lunare sostenibile

Oltre al vantaggio alimentare, la ricerca apre prospettive interessanti per la gestione dei materiali lunari e la creazione di habitat sostenibili. L’integrazione di compost organico e microrganismi benefici può aiutare a stabilizzare il terreno, prevenire l’erosione e creare un equilibrio biologico essenziale per colture future.

Tali esperimenti costituiscono un modello replicabile per altre missioni spaziali, combinando biotecnologia, ingegneria dei materiali e agronomia per costruire ecosistemi controllati che possano sostenere la vita oltre la Terra.

Nonostante i risultati promettenti, molte sfide rimangono aperte. Tra queste:

determinare la sicurezza alimentare dei legumi coltivati in regolite trattata;

capire come altre colture rispondano a condizioni simili;

sviluppare sistemi di irrigazione efficienti nello spazio;

affrontare gli effetti a lungo termine di radiazioni e gravità ridotta sulle piante.

Affrontare questi problemi richiederà ulteriori esperimenti e la collaborazione tra botanici, ingegneri, microbiologi e esperti di missioni spaziali.

Patricia Iori