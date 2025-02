Le ispezioni fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate in Italia finiscono sotto accusa da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. Con una recente sentenza, la CEDU ha stabilito che le attuali norme non offrono garanzie sufficienti contro possibili abusi nella pratica delle ispezioni fiscali, violando il diritto alla privacy e alla protezione del domicilio. La decisione impone una revisione del sistema di controlli, con l’introduzione di criteri più stringenti per limitare il potere delle autorità e garantire ai professionisti strumenti di ricorso più efficaci.

Una sentenza storica contro il sistema di controlli fiscali italiano

L’Italia dovrà riformare la normativa sulle ispezioni fiscali e verifiche nei locali aziendali e professionali. È questa la decisione della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), che ha condannato il Paese per aver violato il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza delle imprese coinvolte. La sentenza riguarda il caso della Italgomme Pneumatici S.r.l. e di altre 12 aziende della provincia di Foggia, sottoposte a controlli da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo la Corte, la legislazione attuale concede alle autorità fiscali un “potere discrezionale illimitato” nelle ispezioni fiscali, senza adeguate garanzie di legalità e proporzionalità. Di conseguenza, la CEDU ha ribadito la necessità di lavorare nell’integrazione della materia, garantendo dunque più norme specifiche con l’obiettivo di tutelare i cittadini.

Le criticità evidenziate dalla Corte

Le ispezioni fiscali esaminate dalla CEDU, avvenute tra il 2018 e il 2022, rivelano un problema sistemico legato alle norme italiane. Il quadro normativo non stabilisce in modo chiaro i criteri e i limiti delle verifiche fiscali, lasciando alle autorità la facoltà di decidere autonomamente su necessità, durata e modalità degli accertamenti.

Inoltre, la Corte ha evidenziato come le aziende non abbiano strumenti giuridici efficaci per opporsi alle ispezioni prima che queste siano finalizzate.

Il governo italiano ha difeso le proprie pratiche, sostenendo che i controlli sono necessari per contrastare l’evasione fiscale e vengono pianificati secondo linee guida precise. Tuttavia, la Corte ha respinto questa argomentazione, sottolineando che l’assenza di controlli preventivi e criteri oggettivi rende le verifiche potenzialmente arbitrarie. Inoltre, secondo i giudici europei, le leggi ad oggi vigenti non sono in grado di garantire la proporzionalità delle ispezioni fiscali e, pertanto, non garantiscono la salvaguardia dei diritti.

Le disposizioni contestate

Le norme censurate dalla CEDU includono l’art. 35 della Legge n. 4/1929, che disciplina i poteri della Guardia di Finanza, e diversi articoli dei decreti presidenziali 633/1972 e 600/1973. Queste leggi attribuiscono agli uffici finanziari il potere di accedere ai locali aziendali per acquisire documenti e condurre accertamenti senza necessità di un’autorizzazione giudiziaria, salvo nei casi di locali adibiti ad abitazione.

Secondo la Corte, tali norme non garantiscono un equilibrio tra l’interesse dello Stato a combattere l’evasione fiscale e la tutela dei diritti fondamentali delle imprese.

La necessità di una riforma

Per conformarsi alla sentenza, l’Italia dovrà introdurre nuove garanzie che limitino il potere discrezionale delle autorità fiscali. In primo luogo, dovranno essere stabiliti criteri oggettivi e verificabili per determinare quando e come effettuare un’ispezione. Inoltre, dovrà essere previsto un controllo giurisdizionale preventivo, che permetta alle aziende di contestare l’accesso ai propri locali prima che l’ispezione venga completata.







La Corte ha specificato che la possibilità di ricorso non deve essere subordinata all’esito delle verifiche fiscali, ma deve essere disponibile sin dall’inizio del procedimento.

In questo senso è dunque intervenuta la Corte: non soltanto decretando l’effettiva e materiale violazione dei diritti dei cittadini, ma anche la necessità di integrare la materia, aggiungendo determinate condizioni.

Le conseguenze della sentenza

L’Italia è stata condannata a risarcire le aziende coinvolte con un indennizzo di 3.200 euro ciascuna per il danno non patrimoniale subito. Ma le implicazioni della sentenza vanno ben oltre il risarcimento: il governo dovrà avviare una riforma strutturale per adeguare la normativa agli standard europei.

La decisione della CEDU impone un ripensamento del sistema di controlli e ispezioni fiscali, bilanciando l’azione dell’amministrazione finanziaria con il rispetto dei diritti fondamentali delle imprese. L’attuazione delle riforme richieste sarà cruciale per evitare ulteriori condanne e garantire un sistema di ispezioni più equo e trasparente.

Lucrezia Agliani