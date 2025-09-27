La Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiuso definitivamente la porta al ricorso presentato da Alfredo Cospito, dichiarandolo “manifestamente infondato”. Cospito, da tempo al centro di un acceso dibattito politico e giudiziario, ha presentato il ricorso contro il 41-bis in quanto chiedeva la revoca del regime di carcere duro al quale è sottoposto dal maggio 2022. I giudici di Strasburgo hanno accolto in pieno le motivazioni delle autorità italiane, ritenendo che vi fossero prove sufficienti per giustificare la misura speciale.

La battaglia legale del ricorso contro il 41-bis e il peso del regime carcerario

Il 41-bis è un regime di detenzione introdotto negli anni ’90 per impedire ai capi delle organizzazioni mafiose di continuare a esercitare il proprio potere dall’interno delle carceri. Negli anni, il suo utilizzo è stato esteso anche ad altri casi, inclusi quelli di terrorismo. Per Alfredo Cospito, il provvedimento è stato disposto in quanto ritenuto ancora capace di influenzare dall’interno del carcere gruppi anarchici considerati pericolosi per la sicurezza pubblica.

La Corte europea ha sottolineato come l’ordinanza ministeriale che applica il 41-bis al detenuto contenga una valutazione personalizzata: essa si basa sui suoi precedenti penali, sulle condanne già riportate e sul ruolo svolto in organizzazioni definite “sovversive”. Non solo: secondo i giudici, i messaggi fatti filtrare dall’anarchico verso l’esterno durante la detenzione avevano un contenuto tale da poter istigare alla violenza.

La salute e lo sciopero della fame

Uno degli elementi più delicati del ricorso contro il 41-bis riguardava lo stato di salute di Alfredo Cospito. Per 182 giorni, tra il 2022 e il 2023, l’anarchico aveva portato avanti uno sciopero della fame per denunciare la durezza del 41-bis e attirare l’attenzione sull’uso di questo regime speciale. Le sue condizioni si erano progressivamente deteriorate, tanto da richiedere monitoraggi medici costanti.

La CEDU, tuttavia, ha ritenuto che il peggioramento fosse una conseguenza consapevole dello sciopero volontario. Le autorità italiane – rileva la sentenza – avevano informato il detenuto delle conseguenze e predisposto un piano di cure. Secondo i giudici, dunque, non vi era violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dalla Convenzione europea.

I precedenti giudiziari

Cospito non è un nome nuovo per le cronache giudiziarie. Nel 2013 venne condannato a nove anni e mezzo per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo. Successivamente fu accusato per l’attentato del 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano, avvenuto con ordigni a basso potenziale collocati di notte, in un momento in cui non vi era nessuno sul posto.

La Cassazione, nel 2022, qualificò quell’episodio come “strage politica”, un reato più grave di quello contestato in precedenza. Da lì discese l’applicazione del 41-bis, ritenuto necessario per isolare Cospito e impedirgli di mantenere rapporti con i circuiti anarchici di riferimento.

Le inchieste cadute e il nodo delle accuse

Non tutte le vicende giudiziarie hanno avuto esito sfavorevole per l’anarchico. L’inchiesta “Sibilla”, che lo vedeva coinvolto insieme ad altri undici militanti per istigazione all’eversione aggravata da finalità di terrorismo, si è dissolta senza produrre condanne. La rivista anarchica “Vetriolo”, ritenuta veicolo di proclami sovversivi, non è stata sufficiente a provare una concreta attività terroristica da parte degli indagati.

Nonostante ciò, la magistratura italiana ha più volte ribadito che la pericolosità di Alfredo Cospito risiede proprio nella sua capacità di fare da punto di riferimento per i movimenti insurrezionalisti, anche dal carcere.







Le parole della difesa

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, storico legale del militante anarchico, ha accolto con amarezza ma senza sorpresa la decisione di Strasburgo. “Era una sentenza scontata – ha dichiarato – conosciamo bene la giurisprudenza della Corte e sapevamo che le possibilità erano minime”. Il legale ha però ricordato che a breve scadranno i quattro anni del provvedimento: il rinnovo dipenderà dal parere del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dalle valutazioni della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Non è la prima volta che la Dna ha espresso dubbi sulla necessità di mantenere Cospito al 41-bis. Nel 2022, infatti, l’organo aveva addirittura ipotizzato la possibilità di una revoca anticipata. Oggi, però, il clima politico sembra andare nella direzione opposta, con un’attenzione crescente alla repressione del dissenso e alla linea del cosiddetto “populismo penale”.

Un caso che divide

La vicenda di Alfredo Cospito non si limita alle aule dei tribunali. Il suo sciopero della fame, le proteste di piazza e le tensioni politiche scatenate dal suo nome hanno infiammato il dibattito pubblico italiano. In Parlamento, la questione del 41-bis ha generato scontri accesi tra maggioranza e opposizione, arrivando persino a degenerare in bagarre. Manifestazioni organizzate in suo sostegno, in diverse città, sono spesso sfociate in episodi di violenza urbana.

Cospito è diventato così, nel bene e nel male, un simbolo. Per i suoi sostenitori rappresenta la vittima ma anche una persona che resiste a uno Stato che usa il carcere duro come strumento di vendetta. Per i detrattori, è la prova che il 41-bis non riguarda soltanto i mafiosi, ma anche chi dall’interno delle prigioni può continuare a fare proselitismo e a incitare alla ribellione armata.

La Corte europea ha posto un sigillo definitivo sul caso, ritenendo che le misure applicate nei confronti di Cospito siano giustificate e proporzionate. Resta aperta, tuttavia, la questione politica e sociale del ricorso contro il 41-bis: fino a che punto questo regime può essere considerato compatibile con i principi costituzionali e con i diritti fondamentali? La risposta, come dimostra il caso Cospito, continua a dividere l’Italia.

Lucrezia Agliani