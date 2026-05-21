L’idea di trasformare superfici quotidiane in generatori di energia sta rapidamente passando da visione futuristica a possibilità concreta. Finestre, facciate di edifici, carrozzerie automobilistiche e persino dispositivi indossabili potrebbero presto diventare elementi attivi nella produzione elettrica senza alterare la loro funzione originaria né il loro aspetto estetico. In questo scenario si inserisce una recente innovazione nel campo del fotovoltaico: celle solari ultrasottili in perovskite, capaci di risultare quasi invisibili e al tempo stesso efficienti nella conversione della luce in energia.

La possibilità di integrare sistemi di generazione elettrica direttamente nei materiali di uso comune riduce la necessità di installazioni dedicate e modifica profondamente il concetto stesso di infrastruttura energetica distribuita.

Il ruolo della ricerca di Singapore

Una delle più recenti e significative dimostrazioni in questo ambito proviene dalla Nanyang Technological University, istituzione accademica tra le più attive nella ricerca sui materiali avanzati e sulle energie rinnovabili. Un gruppo di studiosi dell’ateneo ha infatti sviluppato dispositivi fotovoltaici ultrasottili basati su perovskite, progettati per essere integrati in superfici trasparenti senza comprometterne le caratteristiche ottiche.

Il progetto è stato coordinato dalla ricercatrice Annalisa Bruno, riconosciuta a livello internazionale per il suo contributo allo sviluppo di tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica ACS Energy Letters, una delle pubblicazioni di riferimento nel settore dell’energia e dei materiali avanzati.

Lo studio descrive una nuova generazione di celle solari che riescono a combinare due caratteristiche tradizionalmente difficili da conciliare: elevata trasparenza e capacità di generare energia anche in condizioni di illuminazione non diretta.

Celle solari ultrasottili: dimensioni ridotte e prestazioni innovative

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa tecnologia riguarda le dimensioni estremamente contenute dei dispositivi sviluppati. Le nuove celle in perovskite presentano uno spessore circa 10mila volte inferiore a quello di un capello umano. Inoltre, risultano fino a cinquanta volte più sottili rispetto alle tradizionali celle solari in perovskite già impiegate nei prototipi e nelle applicazioni sperimentali.

Questa riduzione drastica dello spessore non rappresenta soltanto un risultato ingegneristico, ma costituisce un elemento chiave per la loro integrazione in contesti reali. La sottigliezza estrema consente infatti di applicare i dispositivi su superfici trasparenti o semi-trasparenti senza alterarne la percezione visiva, aprendo la strada a soluzioni energetiche praticamente impercettibili.

Energia dalla luce indiretta

Un altro elemento rilevante della tecnologia riguarda la capacità delle celle di produrre elettricità anche in condizioni di luce indiretta o diffusa. Questo aspetto rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai sistemi fotovoltaici convenzionali, che dipendono fortemente dall’irraggiamento diretto del sole per raggiungere livelli ottimali di produzione.

Nel contesto urbano, dove edifici e strutture sono spesso esposti a luce riflessa o parzialmente oscurata, questa caratteristica diventa particolarmente strategica. Le superfici vetrate, ad esempio, potrebbero trasformarsi in generatori costanti di energia anche in giornate nuvolose o in ambienti interni illuminati artificialmente.

Questa capacità di adattamento amplia notevolmente il potenziale applicativo della tecnologia, rendendola adatta a contesti dove i pannelli solari tradizionali risultano meno efficaci o difficilmente installabili.

Applicazioni nell’architettura e nelle città intelligenti

Uno dei settori che potrebbe beneficiare maggiormente di questa innovazione è quello dell’edilizia. Le celle solari ultrasottili possono essere integrate direttamente in vetri architettonici, facciate continue e superfici trasparenti senza modificarne la funzione primaria. In questo modo, edifici residenziali e commerciali potrebbero diventare produttori attivi di energia senza necessità di strutture aggiuntive visibili.

Nel contesto delle città intelligenti, questa tecnologia potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dalle reti energetiche centralizzate, favorendo una produzione distribuita e diffusa. Le superfici urbane, spesso inutilizzate dal punto di vista energetico, verrebbero così valorizzate come risorse attive.

L’integrazione estetica rappresenta un ulteriore vantaggio: la possibilità di mantenere l’aspetto originario degli edifici è particolarmente importante in ambito architettonico, dove vincoli urbanistici e criteri estetici giocano un ruolo determinante.







Mobilità e trasporti

Anche il settore automobilistico potrebbe trarre vantaggio dall’impiego di celle solari ultrasottili in perovskite. La possibilità di applicare materiali fotovoltaici direttamente sulla carrozzeria dei veicoli senza modificarne il design consente di immaginare automobili in grado di supportare autonomamente parte del proprio fabbisogno energetico.

Sebbene non si tratti di sostituire completamente le fonti di alimentazione tradizionali, questa integrazione potrebbe contribuire a ridurre il consumo complessivo di carburante o l’utilizzo della batteria nei veicoli elettrici, aumentando l’efficienza complessiva del sistema.

Nel settore dei trasporti pubblici, superfici come finestre di autobus o treni potrebbero diventare elementi attivi nella generazione di energia ausiliaria, contribuendo all’alimentazione di sistemi interni come illuminazione o climatizzazione.

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda i dispositivi elettronici indossabili. La miniaturizzazione estrema delle celle solari consente di immaginare integrazioni in orologi, sensori biometrici, abbigliamento intelligente e accessori tecnologici.

In questo contesto, la capacità di generare energia anche con luce ambientale diffusa è particolarmente importante, poiché i dispositivi wearable non sono sempre esposti alla luce solare diretta. L’integrazione di fonti energetiche trasparenti e flessibili potrebbe ridurre la necessità di ricariche frequenti e migliorare l’autonomia complessiva.

Perovskite: un materiale al centro della rivoluzione fotovoltaica

Il cuore di questa innovazione risiede nell’utilizzo delle perovskiti, una classe di materiali cristallini che negli ultimi anni ha attirato grande attenzione nel settore delle energie rinnovabili. La loro struttura consente un’elevata efficienza nella conversione della luce in elettricità, unita a costi di produzione potenzialmente inferiori rispetto al silicio tradizionalmente utilizzato nei pannelli solari.

Tuttavia, la ricerca si è concentrata negli ultimi anni non solo sull’efficienza, ma anche sulla flessibilità, trasparenza e stabilità nel tempo. Le celle ultrasottili rappresentano un passo avanti in questa direzione, cercando di superare alcune delle limitazioni ancora presenti nella tecnologia.

L’evoluzione delle celle solari ultrasottili in perovskite potrebbe contribuire a una trasformazione progressiva del modello energetico globale. La diffusione di superfici attive integrate negli oggetti di uso quotidiano favorirebbe una produzione decentralizzata dell’energia, riducendo la dipendenza da grandi impianti centralizzati.