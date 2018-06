Sebbene spesso non più grandi di un seme di mela, le planarie sono l’invidia del regno animale. Tagliateli in una dozzina di pezzi e ogni pezzo si rigenererà in un nuovo verme completamente nuovo! Un’impresa notevole di rigenerazione che va oltre la capacità della maggior parte degli altri animali. Ora, i ricercatori hanno individuato la cellula, e una proteina chiave, che dà il via a questo processo.

La scoperta “è un importante passo avanti nel campo”, afferma Ricardo Zayas, un biologo dello sviluppo della San Diego State University in California, che non è stato coinvolto nel lavoro.

I ricercatori sanno da decenni che un gruppo di cellule staminali non specializzate chiamate neoblasti aiuta la rigenerazione della planaria. Ma non sono riusciti a capire esattamente quale tipo di neoblasto dia origine a questa “magia”. Così Alejandro Sánchez Alvarado, un biologo dello sviluppo presso lo Stowers Institute for Medical Research di Kansas City, nel Missouri, ha sfruttato nuove tecniche per isolare singole cellule e caratterizzare la loro attività genica.

I vermi immortali

Questa ricerca ha portato lui e i suoi colleghi a 12 possibili tipi di cellule candidate per una cellula rigenerativa master. Una di queste aveva una proteina insolita sulla sua superficie che assomiglia a una classe di molecole di superficie cellulare, chiamata tetraspanina. La tetraspanina è implicata nel cancro umano, poiché aiuta le cellule tumorali a diffondersi in tutto il corpo.

Attraverso una etichetta proteica inserita nella tetraspanina del verme, i ricercatori sono stati in grado di isolare solo questo tipo di cellula. Essa è soprannominata sottotipo neoblasto n. 2 (Nb2), ed è stata sottoposta ad ulteriori test. Quando il team ha tagliato la planaria e ha seguito il recupero della ferita, le cellule Nb2 sono aumentate rapidamente in numero, come riportato su Cell. Questo esercito di cellule ha curato la ferita causata dal taglio. In un altro esperimento, una singola cellula Nb2 iniettata è stata in grado di moltiplicarsi e diversificarsi per salvare la planaria a cui era stata somministrata una dose letale di radiazioni.









La super-proteina

Le cellule Nb2 sono un tipo speciale di cellule staminali. In altri organismi, solo le primissime cellule dell’embrione in sviluppo (conosciute come cellule totipotenti) sono in grado di formare tutti i tessuti del corpo. Più tardi nella vita, le cellule staminali degli umani e di altri animali possono effettuare solo una selezione limitata di tipi di cellule (conosciute come pluripotenza) o un singolo tipo.

Spiega Sánchez Alvarado:

“In qualche modo i planaria hanno conservato le cellule che possono diventare di qualsiasi tipo vogliano.”

Lui e i suoi colleghi hanno scoperto che le cellule Nb2 sono sempre presenti in tutto il corpo della planaria. Ma aumentano l’attività genica per produrre tetraspanina solo in individui feriti. E la proteina sembra fondamentale: quando i ricercatori hanno inserito neoblasti che non hanno prodotto la tetraspanina nella planaria morente, essa non si è più ripresa.

Non è ancora chiaro perché questa proteina sia così importante, ma sembra essere coinvolta nella comunicazione cellula-cellula. Il suo ruolo nella diffusione delle cellule tumorali suggerisce che potrebbe anche aiutare le cellule a raggiungere parti delle planarie che devono essere riparate.









Un futuro di uomini immortali?

Con l’anticorpo in grado di etichettare e isolare le cellule Nb2, Sánchez Alvarado e altri possono ora osservare più in dettaglio come funziona la tetraspanina e cosa trasforma la sua produzione in queste cellule. Anche altri stanno facendo progressi nell’ottenere i dettagli molecolari della rigenerazione. Il mese scorso, Peter Reddien, un biologo dello sviluppo presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, ha riferito in Science che il suo team aveva monitorato l’attività dei geni in ogni cellula mentre le planarie venivano rigenerate. Un altro gruppo ha fatto uno studio simile.

Reddien è ansioso di tornare al suo studio per vedere se l’aspetto completo del suo gruppo su tutte le cellule identifica anche un tipo di cellula Nb2.

Dice Reddien:

“È troppo presto per dire come queste scoperte si tradurranno in terapie per ripristinare parti del corpo nell’uomo. Ma scoprire i meccanismi che consentono la naturale rigenerazione è un buon inizio.”

Roberto Bovolenta