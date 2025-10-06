Un recente studio ha gettato le basi per una svolta nella medicina riproduttiva, aprendo la strada a soluzioni finora inimmaginabili per milioni di persone affette da infertilità. Alcuni ricercatori provenienti dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud sono riusciti a dimostrare la possibilità di convertire le cellule della pelle in ovuli, attraverso un sofisticato processo di manipolazione cellulare. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Nature Communications, gettano nuova luce sulla possibilità di ricreare gameti umani funzionali in laboratorio a partire da cellule somatiche, ampliando significativamente il campo della medicina rigenerativa e della procreazione medicalmente assistita.

Un approccio innovativo al trattamento dell’infertilità

Alla guida di questa impresa pionieristica vi è un team congiunto della Oregon Health & Science University (OHSU), con la collaborazione del Center for Embryonic Cell and Gene Therapy, della Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, e della CHA University in Corea del Sud. Tra i principali autori dello studio figurano Nuria Marti Gutierrez, Aleksei Mikhalchenko, Paula Amato e Shoukhrat Mitalipov, nomi già noti nel panorama internazionale della biotecnologia e della ricerca sulla riproduzione assistita.

Il fulcro dello studio consiste nell’utilizzo della tecnica di trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT, somatic cell nuclear transfer), un processo noto nella clonazione terapeutica, che ha già trovato applicazione nella creazione di cellule staminali pluripotenti. In questo caso, però, i ricercatori sono andati oltre, riuscendo a indurre un processo di divisione cellulare che simula la meiosi — quella fase cruciale nella quale le cellule germinali riducono il proprio patrimonio genetico a metà, generando ovuli e spermatozoi.

Come funziona il trasferimento nucleare: la chiave della trasformazione

Nel dettaglio, i ricercatori hanno prelevato nuclei da cellule epiteliali umane adulte — cellule comunemente presenti nella pelle — e li hanno trasferiti all’interno di ovociti umani precedentemente svuotati del proprio nucleo. Una volta introdotto il nucleo donatore, gli scienziati hanno stimolato l’ovocita a entrare in un processo di divisione simile alla meiosi, ottenendo strutture cellulari con un assetto cromosomico ridotto, comparabile a quello di un ovulo maturo.

Questo processo non produce un ovulo fecondato né un embrione, ma rappresenta una forma intermedia: una cellula con il potenziale di diventare un gamete femminile, se opportunamente sviluppata. Il successo di questa operazione suggerisce che sia possibile, almeno in linea teorica, creare ovuli umani utilizzabili per la fecondazione a partire da cellule somatiche, senza ricorrere al patrimonio genetico di ovociti naturali.

Il valore di questa scoperta non risiede soltanto nella sua potenziale applicazione clinica, ma anche nel suo impatto sulle fondamenta della biologia riproduttiva. Comprendere come indurre artificialmente una riduzione cromosomica — uno dei passaggi più delicati e complessi del ciclo cellulare — potrebbe rivoluzionare l’intero campo della genetica e delle terapie rigenerative.

Naturalmente, l’aspetto etico rimane centrale. La possibilità di creare ovuli da cellule cutanee genera interrogativi profondi sulla definizione di genitorialità genetica, sulla possibilità di riproduzione senza la partecipazione biologica tradizionale e sull’eventualità di utilizzare questa tecnologia non solo a fini terapeutici, ma anche per scopi selettivi o eugenetici. Per questo motivo, gli autori dello studio ricordano l’importanza di un quadro normativo solido e condiviso a livello internazionale, che accompagni l’evoluzione scientifica con un’altrettanta maturazione etica.







Un orizzonte di speranza per chi non ha alternative

Dal punto di vista clinico, le applicazioni più promettenti riguardano le persone colpite da infertilità assoluta, in particolare donne che non producono ovuli per motivi genetici, iatrogeni (ad esempio, a causa di trattamenti oncologici) o legati all’età avanzata. Se la tecnica verrà perfezionata e validata per uso clinico, sarà teoricamente possibile ottenere ovuli funzionali a partire dalle loro stesse cellule della pelle, offrendo così una nuova possibilità di concepimento con materiale genetico proprio.

Questa prospettiva segna un cambiamento di paradigma nella medicina riproduttiva: dalla semplice assistenza alla fecondazione (come nella FIVET o ICSI), si passerebbe a una vera e propria creazione dei gameti, riducendo la dipendenza da donatori esterni. In altre parole, una donna che oggi non può avere figli perché priva di ovuli, potrebbe in futuro avere un figlio geneticamente proprio, grazie a cellule prelevate dalla propria pelle.

Nonostante il potenziale rivoluzionario, la strada verso l’applicazione clinica è ancora lunga. Il processo di SCNT è tecnicamente complesso e ancora soggetto a basse percentuali di successo. La qualità e la funzionalità degli ovuli ottenuti devono essere valutate con estrema attenzione, e i rischi associati — sia per la madre che per l’eventuale nascituro — devono essere pienamente compresi prima di procedere a eventuali sperimentazioni cliniche.

Inoltre, vi è ancora un margine di incertezza sull’effettiva capacità di questi pseudo-ovuli di essere fecondati e portare a termine uno sviluppo embrionale normale. Alcuni esperimenti condotti su modelli animali suggeriscono che il processo possa portare ad aberrazioni cromosomiche o epigenetiche, con potenziali conseguenze negative sulla salute futura degli organismi generati.

Il ruolo crescente della Corea del Sud nella ricerca avanzata

La partecipazione della CHA University in Corea del Sud testimonia il crescente protagonismo asiatico nel campo delle biotecnologie avanzate. Il Paese si sta affermando come uno dei poli scientifici emergenti, grazie a importanti investimenti pubblici e privati, e a una legislazione favorevole allo sviluppo controllato delle tecnologie genetiche e riproduttive.

Non è un caso che studi di questo tipo — all’incrocio tra ricerca di base e applicazioni cliniche avanzate — vedano sempre più spesso la collaborazione tra istituti statunitensi e centri di ricerca asiatici, dando vita a sinergie internazionali fondamentali per affrontare le sfide globali della medicina.

In ultima analisi, ciò che emerge da questo studio è la possibilità concreta di sviluppare un approccio sempre più personalizzato alla medicina della fertilità. La capacità di “ricostruire” gameti da cellule del corpo apre uno scenario nel quale il trattamento dell’infertilità non sarà più basato su protocolli standardizzati, ma su soluzioni costruite ad hoc per ogni individuo, secondo le sue caratteristiche biologiche e genetiche.

Patricia Iori