Cellule staminali e trattamento con questo metodo presso la Swiss Medica Clinic

La terapia cellulare, ovvero l’uso di cellule staminali, permette di curare diversi tipi di malattie. La caratteristica principale delle cellule staminali adulte è la loro capacità di evolversi in altri tipi di cellule, o di rinnovarsi per produrre altre cellule staminali.

Grazie agli studi clinici si può notare quali siano i vantaggi della terapia cellulare, fra cui la rigenerazione dei tessuti, regolazione dell’infiammazione, il trattamento di malattie e la prevenzione di nuove patologie.

Vedremo in seguito perché le cellule staminali sono così importanti nel trattamento delle patologie, i loro benefici e le recensioni del trattamento presso la clinica Swiss Medica.

Cellule staminali e loro importanza nella medicina moderna

Vediamo quindi perché le cellule staminali sono importanti nella medicina moderna.

Sicuramente, il maggior motivo di interesse nella terapia cellulare è il miglioramento nella cura di tante patologie.

L’uso delle cellule staminali riesce a ridurre significativamente i sintomi delle malattie e migliora le funzioni che vengono colpite.



In generale, quindi, diminuiscono il dolore del paziente, incrementano le funzionalità interessate e, a seconda delle condizioni mediche di partenze, migliorano la qualità della vita dei pazienti.

Quali malattie possono essere trattate con le cellule staminali

Come anticipato, l’elenco di patologie per le quali può essere usata la terapia con cellule staminali è davvero lungo.

Le ricerche seguite in questo campo hanno avuto successo nel trovare la giusta terapia per curare diverse malattie. Principalmente, le cellule staminali sono usate nel trattamento di questi disturbi (l’elenco è un esempio di ciò che può essere trattato ma non è necessariamente esaustivo):

Sistema digerente morbo di Crohn

ulcera peptica

pancreatite cronica Malattie neurologiche sclerosi multipla

morbo di Parkinson

demenza e Alzheimer

atassia

lesione assonale diffusa

trattamenti e terapie correlate allo spettro autistico Malattie respiratorie fibrosi polmonare

asma

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) Disturbi muscolo scheletrici fibromialgia

sindrome della fatica cronica

dermatomiosite Malattie cardiovascolari trattamento e riabilitazione dell’ictus

ipertensione Disturbi reumatici artrite

lupus eritematoso sistemico

Sebbene la lista sia lunga, è importante sapere che le cellule staminali non rappresentano una cura al 100% per tutte le malattie.

Clinica Swiss Medica. Come sta andando il trattamento

Come anticipato, le cellule staminali sono usate nella terapia per riuscire a rigenerare le parti danneggiate dei tessuti e arginare così la malattia.

La procedura di questo trattamento prevede in primis la creazione di un prodotto cellulare e poi il suo trapianto.

Durante i primi colloqui col paziente, il medico capisce quale prodotto cellulare usare e come somministrarlo.

Secondo gli studi clinici, le cellule possono essere prelevate dal paziente o da un donatore, usando il midollo osseo, la pelle, la placenta o il cordone ombelicale, il tessuto adiposo o altre parti.

Le più usate sono le cellule stromali mesenchimali multipotenti (CSM).

Il medico sceglierà poi un metodo di somministrazione a seconda della patologia da trattare, scegliendo tra:

endovenosa (con una flebo)

intramuscolare

iniezioni intratecale

direttamente dalla zona interessata (articolazione, zona degli occhi, ecc.)

intradermico (nei programmi di ringiovanimento)

Il trattamento è estremamente moderno e le ricerche sono in corso, per questo i risultati sono ancora in via di studio.

Testimonianze dei pazienti sul trattamento con cellule staminali presso Swiss Medica

In Swiss Medica le recensioni dei pazienti sono preziose testimonianze del successo del trattamento cellulare e possono essere di grande ispirazione per chi sta approcciando questo tipo di cura.

Le testimonianze Swiss Medica sono però il racconto soggettivo e personale dei pazienti e per questo non assicurano la totale ripetizione dei risultati in tutti gli altri pazienti della clinica.

Fra le recensioni Swiss Medica Belgrado troviamo la storia di Luciana, 63enne italiana affetta da COPD (Chronic obstructive pulmonary disease). La malattia è degenerativa e questa prospettiva l’aveva abbattuta e spenta. Dopo alcune ricerche ha scoperto la terapia cellulare di Swiss Medica, che le ha cambiato la vita in positivo.

Dalle 18 ore di ossigeno giornaliere prescritte (ossigenoterapia) è riuscita a fare in piena autonomia respiratoria delle quotidiane passeggiate da 5km e le rampe di scale, senza che i suoi valori si alterassero.

I benefici andranno ad aumentare ma già i miglioramenti sono stati sorprendenti. Secondo Luciana, “il personale è altamente qualificato e disponibile”, rendendo il percorso ancora più piacevole.

Anche Claudio (42 anni) ha trovato beneficio per il trattamento della sua malattia, la Sclerosi Multipla Progressiva. Non avendo trovato la giusta assistenza in Italia, ha deciso di provare la terapia cellulare alla clinica Swiss Medica di Belgrado. Già dai primi giorni si è sentito molto meglio a livello fisico e mentale, con più energia. Anche lui ha confermato la professionalità e la serietà di tutto il personale che ha lavorato per lui.

Vantaggi e svantaggi della terapia con cellule staminali

Dopo aver capito cosa sono le cellule staminali e aver visto alcuni risultati del trattamento Swiss Medica i vantaggi di questa terapia appaiono ben chiari. La riduzione dei dolori e dei disturbi delle malattie trattate aiuta significativamente a ripristinare una migliore qualità della vita dei pazienti.

I rischi di avere effetti collaterali sono davvero minimi.

Le cellule stromali mesenchimali multipotenti non producono proteine riconosciute dal sistema immunitario, per cui il rigetto è decisamente raro.

Uno svantaggio di questo trattamento è che non è applicato in tutte le malattie.

Inoltre, bisogna stabilire delle linee guida per accertare la qualità del loro differenziamento, il numero di cellule necessarie alla terapie, il metodo di somministrazione ecc. E si deve tenere conto che può presentare alcuni ostacoli, inclusi quelli legislativi, prima che possa essere diffusa in cliniche di tutto il mondo.

Conclusione

Abbiamo potuto capire cosa sono le cellule staminali e come funzionano, oltre ai numerosi benefici che offrono e quali sono i risultati ottenuti da chi si è sottoposto al trattamento cellulare. Un loro diretto effetto è la riduzione della manifestazione della malattia da trattare, miglioramento delle funzioni colpite, riduzione dei livelli di infiammazione, riduzione o eliminazione dei sintomi ma soprattutto un miglioramento della condizione generale del paziente e della sua qualità di vita.

In tutto il mondo esistono diversi centri di medicina rigenerativa rinomati che aiutano a sperimentare gli effetti curativi delle cellule staminali per determinate condizioni mediche.

Provereste questo metodo di trattamento se ne aveste la possibilità?

Stampa questo articolo