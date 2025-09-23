Una ricerca, recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista Cancer Cell e condotta da due ricercatori italiani, Antonio Iavarone e Anna Lasorella, presso il Sylvester Comprehensive Cancer Center dell’Università di Miami, ha dimostrato che le cellule tumorali più aggressive si trovano ai margini del tumore. Una scoperta che potrebbe riscrivere alcuni paradigmi fondamentali dell’oncologia.

Fino ad oggi, l’aggressività di un tumore è stata valutata prevalentemente sulla base di parametri genetici, molecolari e della velocità di proliferazione delle cellule maligne. Tuttavia, lo studio di Lavarone e Lasorella introduce un nuovo fattore determinante: la posizione topografica delle cellule tumorali all’interno della massa neoplastica. In altre parole, non conta solo cosa fanno le cellule tumorali, ma anche dove si trovano.

Il ruolo della tecnologia nella svolta scientifica

Il progresso è stato reso possibile grazie all’applicazione di una nuova tecnologia di imaging molecolare e spaziale ad altissima risoluzione, in grado di mappare le cellule tumorali nel loro contesto originale, senza disgregare il tessuto in esame. Attraverso questa metodologia avanzata, i ricercatori hanno potuto osservare e classificare le singole cellule tumorali nel loro habitat naturale, tracciandone l’esatta posizione all’interno del tumore cerebrale.

Questa visione tridimensionale e contestuale della neoplasia ha permesso di individuare un dato sorprendente: le cellule situate ai margini dei gruppi tumorali sono significativamente più aggressive rispetto a quelle che restano compatte all’interno di agglomerati cellulari. Queste cellule periferiche mostrano maggiore capacità di invasione, resistenza ai trattamenti e propensione a disseminarsi nei tessuti circostanti.

Il glioblastoma come modello di studio

Lo studio si è concentrato inizialmente sul glioblastoma multiforme, una neoplasia cerebrale primaria che presenta una prognosi estremamente sfavorevole, con una sopravvivenza media che raramente supera i 15 mesi dalla diagnosi. Il glioblastoma è noto per la sua eterogeneità e per la capacità di eludere terapie standard come la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia.

Grazie alla nuova tecnologia, è stato possibile distinguere con precisione le cellule che costituiscono il nucleo compatto del tumore da quelle che si distribuiscono in maniera più isolata e periferica, spesso nelle aree di confine tra il tumore e il tessuto cerebrale sano. Proprio queste cellule isolate si sono rivelate le più minacciose, capaci di resistere alla morte cellulare programmata (apoptosi) e di promuovere recidive post-trattamento.







Lo studio apre la via ad applicazioni più ampie

Sebbene il focus primario della ricerca sia stato il glioblastoma, i risultati ottenuti suggeriscono un principio biologico più generale, che potrebbe essere esteso ad altri tipi di tumori solidi. Già nelle prime fasi dello studio sono emerse evidenze simili in tumori della mammella, suggerendo che la localizzazione delle cellule cancerose sia un parametro trasversale e non limitato al cervello.

La posizione cellulare, dunque, potrebbe diventare un nuovo criterio diagnostico e prognostico per numerose forme di cancro, aiutando i medici a identificare le aree del tumore più pericolose e a personalizzare le strategie terapeutiche. I trattamenti futuri potrebbero quindi concentrarsi non solo sull’eradicazione della massa tumorale principale, ma anche sulla neutralizzazione mirata delle cellule periferiche più aggressive.

Un cambiamento di paradigma nella comprensione del tumore

Il lavoro di Lavarone e Lasorella invita la comunità scientifica a rivedere concetti finora dati per assodati, introducendo la necessità di considerare la struttura spaziale e organizzativa del tumore come elemento chiave nella valutazione della sua aggressività. È un approccio multidimensionale che unisce oncologia, biologia cellulare e ingegneria dei dati.

Possibili sviluppi clinici: diagnosi più precise e terapie mirate

Uno degli obiettivi futuri sarà quello di tradurre queste osservazioni in strumenti clinici concreti. Ad esempio, la possibilità di sviluppare nuovi marcatori diagnostici basati sulla posizione cellulare, oppure terapie mirate contro le cellule più aggressive identificate attraverso la mappatura spaziale.

Inoltre, la tecnologia impiegata nello studio potrebbe diventare parte integrante delle biopsie tumorali avanzate, consentendo ai patologi di fornire un quadro più accurato della minaccia oncologica e migliorare le strategie di trattamento chirurgico e farmacologico.

Patricia Iori