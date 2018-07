Censis: ecco le migliori università italiane. Bologna primo ateneo per il 9° anno di fila

Migliora sempre di più il livello di salute degli atenei italiani. È quanto emerge dall’ultima analisi del Censis che, come ogni anno, pubblica la classifica delle migliori università italiane. E così, tra i parametri dello studio, viene data grande importanza all’attitudine al digitale e all’apertura al mondo. L’internazionalizzazione diviene dunque uno degli elementi dirimenti per la valutazione, insieme ad altri indicatori come servizi, strutture e borse di studio.









Le università italiane sono state raggruppate per dimensione oltre che per tipologia, questo per permettere di esprimere un giudizio più omogeneo possibile. Abbiamo così i mega atenei statali, i grandi atenei statali, i medi atenei statali e i piccoli atenei statali. Troviamo poi i politecnici, i grandi atenei non statali, i medi atenei non statali e i piccoli atenei non statali.

Il fattore internazionale

Come già abbiamo avuto modo di constatare tempo fa in una analoga classifica a livello mondiale, lo stato di salute delle università italiane è tutto sommato buono. È per questo che il fattore internazionale gioca un ruolo importante: per contare di più a livello globale le nostre università devono rendersi sempre più aperte al mondo e agli scambi interculturali. Ne sono un esempio gli oltre 44mila studenti che nel periodo 2016-2017 hanno dato esami all’estero, di cui il 23% lo ha fatto con l’Erasmus.

Gli atenei italiani hanno invece ospitato 29mila studenti stranieri in mobilità e, nel contempo, aumentano i corsi di lingua inglese (il 9% nel 2016) e quelli che rilasciano un doppio titolo (13%).

I migliori atenei statali

Veniamo ora ai risultati della classifica sulle migliori università italiane. Partendo dalla categoria dei mega atenei statali, Bologna si guadagna il primo posto per il nono anno consecutivo. Un primato non indifferente che rafforza la reputazione dell’ateneo felsineo anche a livello internazionale. Il punteggio ottenuto dall’Alma Mater Studiorum stando ai parametri di riferimento (servizi, borse di studio, strutture, comunicazione digitale e internazionalizzazione) è di 91.2.









Tra i mega atenei statali al secondo posto c’è Firenze con un punteggio di 86.0 e al terzo posto emerge Padova che, con il medesimo punteggio fiorentino, guadagna una posizione dall’anno precedente. Le altre università a seguire sono Roma La Sapienza (86.0), Pisa (83.4), Bari (82.6), Torino (81.6), Milano (79.8), Catania (76.0) e Napoli Federico II (72.4).

Tra i grandi atenei statali primeggia Perugia (93.8), l’Università della Calabria (92.0), Parma (90.6), Pavia (87.8), Cagliari (87.4), Modena e Reggio Emilia (84.8), Palermo (83.8), Genova (83.0), Roma Tor Vergata (81.6), Milano Bicocca (80.4), Verona (79.8), Messina (79.0), Chieti e Pescara (77.6), Salerno (76.8), Roma Tre (76.6) e Campania Vanvitelli (74.2).

Venendo ai medi atenei statali, Siena è la prima in classifica con un punteggio di 99.0. Seguono Sassari (98.0), Trento (96.8), Trieste (91.0), l’Università delle Marche (88.4), l’Università del Salento (88.2), Brescia (86.0), Macerata (84.6), Udine (84.4), Urbino Carlo Bo (83.4), Ferrara (81.6), Piemonte Orientale (81.2), Venezia Cà Foscari (80.8), Bergamo (80.6), L’Aquila (78.0), Catanzaro (76.2), Napoli Parthenope (72.0) e Napoli L’Orientale (70.8).

Infine, giungiamo ai piccoli atenei statali. Domina la classifica Camerino con un punteggio di 91.0. Seguono Foggia (88.0), Cassino (85), Teramo (84.0), Reggio Calabria (83.0), l’Università della Basilicata (82.0), l’Università dell’Insubria (80.0), Tuscia (79), l’Università del Molise (77) e del Sannio (75.0).

I migliori atenei non statali e i politecnici

Passiamo ora in rassegna le università non statali e i politecnici. Partendo da questi ultimi, è il Politecnico di Milano il migliore d’Italia con un punteggio di 91.0. Segue Venezia Iuav (89.0), il Politecnico di Torino (85.0) e quello di Bari (83).

Venendo agli atenei non statali, tra i grandi spicca la Bocconi con un punteggio di 95.6 seguita a ruota dalla Cattolica (87.6).









Tra i medi atenei non statali è la Luiss di Roma a dominare la classifica con 89.0 punti. Un’altra università romana, la Lumsa, è al secondo posto con 84.0 punti. Troviamo poi la Iulm di Milano (83.0), Enna-Kore (75) e Napoli Benincasa (69.0).

Infine, restano i piccoli atenei non statali. Sul podio troviamo Bolzano (106.0), Liuc Cattaneo (93) e Aosta (86.0). Seguono Roma Biomedico (85.0), Milano San Raffaele (80.0), Roma-Link Campus (79.0), Roma Unint (77.0), Roma Europea (76.0) e Lum Jean Monnet (68.0).

Nicolò Canazza