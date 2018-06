Indagine Censis sulla sicurezza: diminuiscono i crimini e aumenta la paura

Il Rapporto della fondazione CENSIS sulla filiale della sicurezza in Italia fa il punto sulla situazione nel nostro paese, tra pericolo percepito e pericolo reale. Oltre il 30% degli italiani, dichiara di non sentirsi al sicuro.

La paura è, nella gamma delle nostre emozioni, la più conservativa di cui disponiamo. Appartiene alla nostra stessa struttura evolutiva, ci induce a tener lontano i pericoli e, quando è sana, a predisporci per affrontarli. L’importante è che non si trasformi in fobia, in blocco. Ma un aspetto fondamentale della paura è il suo riferimento alla realtà, a una situazione, tale o presunta, di sicurezza. Nel momento in cui avvertiamo paura per qualcosa che non trova riscontro nel contesto in cui ci troviamo ad agire, corriamo il rischio di diventare paranoici, di vedere rischi laddove in realtà non esistono. Le nostre scelte, in questo caso, partono da assunti irreali o enfatizzano aspetti minoritari di ciò che circonda. È quello che sta succedendo nel nostro paese, a quanto risulta dal Rapporto CENSIS sulla filiale della sicurezza in Italia. Quanto si sentono sicuri gli italiani? Che percezione hanno del rischio di atti criminali nella zona in cui vivono? C’è un effettivo riscontro con i dati che abbiamo a disposizione?

LA SICUREZZA IN ITALIA

La sicurezza ha raggiunto nel tempo lo status di bene primario, al quale sempre più individui non sono disposti a rinunciare. «Un bene universale e trasversale» che viene gestito da una varietà di soggetti, pubblici (forze dell’ordine) e privati. Nonostante un boom registrato negli ultimi anni nel settore privato della sicurezza, secondo il Censis

si moltiplicano le paure e rimane elevato il timore di essere vittima di un reato. Oltre 19 milioni di italiani (il 31,9% del totale delle famiglie) percepiscono il rischio di criminalità nella zona in cui vivono (Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, CENSIS 2018)

Vediamo alcuni dati:

Si avverte una mancanza di sicurezza soprattutto al Centro, con una lieve diminuzione al Nord (Milano resta, comunque, la provincia con il record di crimini denunciati) e al Sud. Un percezione del rischio che aumenta nelle aree più popolose, mentre è quasi insignificante nei piccoli comuni. Più di un italiano su tre, comunque, sente di vivere in contesti poco sicuri. La sicurezza si posiziona, così, al quarto posto nell’indice delle preoccupazioni più pressanti degli italiani, dopo mancanza di lavoro, evasione fiscale e tasse.

I dati elaborati dal CENSIS mostrano come a soffrire maggiormente la questione sicurezza siano le famiglie a basso reddito, una percezione del rischio che diminuisce man mano che migliora la situazione economica. Statistica, questa, che pare giustificata dal fatto che i nuclei che appartengono a un livello economico più basso «vivono in contesti più disagiati e hanno minori possibilità di attingere a personali risorse per l’autotutela».

CRIMINI IN CALO

Eppure, seguendo il grafico possiamo verificare che il numero di reati denunciati alle Forze di polizia nel 2017 è il più basso da dieci anni a questa parte. 2.232.552 crimini commessi a fronte dei 2.709.888 del 2008. Una riduzione di 17 punti percentuale. Ed è diminuita anche una casistica molto risonante come quella dei furti, che nel corso degli ultimi tre anni hanno fatto registrare circa 400.000 casi in meno. Stesso trend è seguito da omicidi, rapine e tutti quegli altri crimini che destano maggiore scalpore nell’opinione pubblica. Inoltre, il confronto con altri paesi europei, quelli più simili al nostro, conferma una situazione di relativa tranquillità.

PAURA

Alla luce di quanto detto finora, ci si domanda il perché di una percezione così bassa della sicurezza nel nostro paese. E le motivazioni potrebbero essere molte, a partire da una politica che fa leva sulla sensazione di pericolo per mero tornaconto elettorale. La paura, infatti, soprattutto la paura del diverso, costituisce un forte collante sociale, insieme all’odio. È quel meccanismo per cui ci si unisce contro un nemico, individuato o molto spesso indicato in chi non è totalmente come noi. I numeri dimostrano che quello italiano è un territorio relativamente sicuro, al pari degli altri stati avanzati del continente. Ma, si sa, le emozioni spesso e volentieri non vanno d’accordo con la realtà dei fatti.

Giorgio Garzaniti