La Sony ha rilasciato il trailer ufficiale del film “C’era una volta a Hollywood “. Il nono film di Quentin Tarantino è molto atteso dai fan ed uscirà nelle sale italiane a settembre.

Il cast del film comprende Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, nel ruolo dei protagonisti. I due noti attori hanno precedentemente collaborato con il regista nelle realizzazioni di Bastardi senza gloria e Django Unchained.

All’interno di un cast d’eccezione spiccano vari nomi tra cui Al Pacino, Margot Robbie e Luke Perry. Non ci sorprende la conferma di attori come Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen, già al fianco di Tarantino in molti dei suoi più noti film come Le Iene o Grindhouse – A prova di morte .

Le riprese di C’era una volta a Hollywood

C’era una volta a Hollywood si svolge a Los Angeles durante la fine degli anni ’60. Il film segue le vicende di un attore televisivo e della sua controfigura, sullo sfondo degli omicidi della famiglia Manson. Le riprese sono iniziate nell’estate del 2018 e si sono concluse a novembre dello stesso anno. Robert Richardson, direttore della fotografia, e Quentin Tarantino hanno deciso di girare il film in 35 millimetri formato anamorfico per motivi di budget. Quella che sembrava essere soltanto un’ipotesi sta diventando una realtà sempre più concreta. A partire dal rilascio del primo teaser, pubblicato il 20 marzo 2019, fino al rilascio del primo trailer ufficiale del film.

Io sono di Los Angeles, sono cresciuto qui. Avevo 7 anni nel 1969 e questo è davvero un film di Los Angeles. Qui ho già ambientato Jackie Brown e Pulp Fiction. È il film più vicino a Pulp Fiction che ho fatto, perché racconta di una coppia di protagonisti e dei moltissimi altri personaggi che incontrano, disegnando un grande arazzo di tutta la città. Quentin Tarantino

Il film è stato presentato in anteprima il 21 maggio 2019 in concorso alla 72ª edizione del Festival di Cannes e uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 26 luglio 2019. In Italia sarà distribuito a partire dal 19 settembre 2019. I fan sono già in fermento e nell’attesa dell’uscita del film, lascio a voi i giudizi in merito al trailer.

Sara Taibi