La cerimonia del Memorial Day rappresenta ogni anno un momento solenne per onorare i soldati caduti al servizio degli Stati Uniti, e quest’anno il discorso del presidente Donald Trump, tenuto al cimitero nazionale di Arlington, ha suscitato un acceso dibattito. Durante l’evento, Trump ha reso omaggio ai militari scomparsi, ma ha anche inserito una serie di commenti politici e personali che hanno marcato un netto distacco dalla tradizionale sobrietà della ricorrenza.

Come da consuetudine, il presidente ha deposto una corona di fiori e ha pronunciato parole di riconoscimento per il coraggio e il sacrificio dei soldati, affiancato dal vicepresidente JD Vance e dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, entrambi veterani di guerra. Tuttavia, nel corso del suo intervento, Trump non si è limitato a celebrare il valore dei caduti, ma ha inserito momenti di vanto personale e critiche rivolte agli avversari politici, in particolare su temi caldi come l’immigrazione.

In un passaggio del suo discorso, Trump ha sottolineato come la nazione si trovi in un processo di “riparazione” dopo quelli che ha definito “quattro anni difficili”, un chiaro riferimento alla gestione politica degli anni recenti. Il presidente ha denunciato l’ingresso incontrollato di persone attraverso i confini americani, senza però menzionare direttamente il suo predecessore, Joe Biden. La sua critica si è poi estesa a giudici e a coloro che ostacolano le sue politiche di deportazione, definendoli “mostri” in un post pubblicato sulla sua piattaforma social personale poco prima del discorso.







Non sono mancati i momenti di orgoglio patriottico, con Trump che ha promesso un futuro migliore per la nazione, accompagnato dagli applausi del pubblico presente ad Arlington. Ricordando le storie di coraggio degli aviatori caduti in Vietnam e dei soldati vittime di attentati in Iraq, il presidente ha ribadito il valore dell’altruismo militare: chi si impegna per il bene degli altri è consapevole del rischio estremo che corre, ma agisce senza chiedere nulla in cambio.

Un passaggio particolare è stato dedicato alla celebrazione imminente del 250° anniversario dell’esercito degli Stati Uniti, che Trump ha definito un evento di portata superiore a quella di grandi manifestazioni sportive come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi. Entrambi questi eventi si terranno sul suolo americano durante il suo mandato, e il presidente ha espresso un certo stupore per la coincidenza temporale, arrivando a ringraziare Dio per come si sono “sistemate le cose”.

Oltre agli aspetti celebrativi e politici, il discorso ha toccato anche tematiche di carattere educativo. Trump ha annunciato l’idea di destinare ulteriori tre miliardi di dollari in finanziamenti dalle sovvenzioni universitarie, in particolare da Harvard, per favorire invece le scuole tecniche e professionali in tutto il Paese. Questa dichiarazione ha suscitato un clima di tensione più ampio, in cui figure accademiche come l’ex presidente di Harvard Drew Gilpin Faust hanno espresso preoccupazioni sullo stato della democrazia e delle libertà civili negli Stati Uniti.

Durante la commemorazione, è stata notata un’assenza significativa; mentre il segretario Hegseth ha citato soltanto i militari uomini caduti per la nazione, il vicepresidente Vance ha sottolineato l’importanza di riconoscere anche le donne, definendo il cimitero nazionale come il luogo eterno di riposo sia per i “figli” che per le “figlie” della nazione. Questo episodio ha acceso un dibattito sull’inclusività e il rispetto verso tutti i veterani.

Va inoltre ricordato che Trump è stato spesso al centro di critiche per commenti o azioni considerate poco rispettose nei confronti di veterani feriti o caduti. Proprio nel pomeriggio della stessa giornata, ha concesso la grazia a Scott Jenkins, ex sceriffo della Virginia, condannato per reati di corruzione legati a fondi federali.

La cerimonia del Memorial Day del 2025 ha visto momenti commemorativi e spunti politici piuttosto netti, che hanno diviso l’opinione pubblica. Da un lato, la tradizione di onorare chi ha dato la vita per il Paese è stata rispettata, dall’altro sono emerse le forti ambizioni di Trump di usare l’occasione per rilanciare la sua agenda e consolidare il proprio consenso, anche a costo di creare polemiche in un contesto solitamente dedicato alla riflessione e all’unità nazionale. Un evento quindi che rimarrà nella memoria, non solo per il ricordo dei caduti, ma anche per le tensioni politiche che ha alimentato.

Elena Caccioppoli