Quando si affronta il tema della conservazione ambientale, l’attenzione tende a concentrarsi quasi esclusivamente sulla Foresta Amazzonica, simbolo indiscusso della biodiversità planetaria e della lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, questa focalizzazione rischia di oscurare l’importanza di altri ecosistemi altrettanto cruciali ma meno celebrati. Tra questi spicca il Cerrado, una vasta e complessa savana tropicale che si estende su oltre un quarto del territorio brasiliano. Nonostante la sua rilevanza ecologica, il Cerrado continua a ricevere una considerazione marginale.

Un ecosistema di straordinaria ricchezza biologica

Il Cerrado rappresenta una delle regioni più ricche di biodiversità al mondo. La sua vegetazione, caratterizzata da un mosaico di praterie, arbusti e foreste rade, ospita oltre 12.000 specie di piante, molte delle quali endemiche. Questa varietà botanica sostiene una fauna altrettanto diversificata, comprendente mammiferi, uccelli, rettili e insetti, spesso adattati a condizioni climatiche stagionali e a suoli poveri di nutrienti.

Non si tratta solo di numeri impressionanti: il Cerrado è anche un laboratorio naturale di evoluzione e adattamento. Le specie che vi abitano hanno sviluppato strategie uniche per sopravvivere a incendi naturali e periodi di siccità, rendendo questo ecosistema particolarmente resiliente ma al contempo vulnerabile a pressioni antropiche intense e prolungate.







Il ruolo nascosto nella regolazione del clima

Se la biodiversità del Cerrado è straordinaria, ancora più sorprendente è il suo contributo alla regolazione del clima globale. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica New Phytologist ha portato alla luce un dato che potrebbe cambiare radicalmente la percezione di questo ecosistema: le sue zone umide immagazzinano anidride carbonica con una densità significativamente superiore rispetto a quella della foresta amazzonica.

Secondo lo studio, queste aree sono in grado di trattenere fino a sei volte più CO₂ per unità di superficie rispetto alle foreste pluviali. Questo risultato ribalta alcune convinzioni consolidate e suggerisce che il Cerrado, spesso considerato secondario rispetto all’Amazzonia, svolge in realtà un ruolo chiave nella mitigazione del cambiamento climatico.

Zone umide: serbatoi invisibili di carbonio

Il segreto di questa straordinaria capacità di stoccaggio risiede nelle zone umide del Cerrado, ambienti caratterizzati da suoli saturi d’acqua che rallentano la decomposizione della materia organica. In queste condizioni, il carbonio rimane intrappolato nel terreno per lunghi periodi, contribuendo a ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera.

Questi ecosistemi funzionano come veri e propri “serbatoi naturali”, la cui importanza è stata a lungo sottovalutata. A differenza delle foreste, dove il carbonio è principalmente immagazzinato nella biomassa vegetale, nelle zone umide del Cerrado il ruolo principale è svolto dal suolo. Ciò implica che la loro distruzione può comportare il rilascio massiccio di CO₂, con effetti immediati e difficilmente reversibili.

Le minacce crescenti: agricoltura e uso del suolo

Nonostante la sua importanza, il Cerrado è oggi uno degli ecosistemi più minacciati del Sud America. L’espansione dell’agricoltura intensiva, in particolare della coltivazione di soia e dell’allevamento bovino, ha già trasformato vaste aree di savana in terreni agricoli. Questo processo comporta non solo la perdita di habitat naturali, ma anche la compromissione delle funzioni ecologiche fondamentali.

La conversione del suolo altera profondamente la struttura del terreno, riducendo la capacità di immagazzinare carbonio e aumentando le emissioni di gas serra. Inoltre, l’uso intensivo di fertilizzanti e pesticidi contribuisce al degrado ambientale, mettendo a rischio la qualità delle acque e la salute degli ecosistemi circostanti.

A queste pressioni si aggiunge l’impatto crescente del cambiamento climatico. L’aumento delle temperature e la modifica dei regimi di precipitazione stanno già influenzando il funzionamento del Cerrado, rendendolo più suscettibile agli incendi e alla desertificazione.

Le zone umide, in particolare, risultano estremamente vulnerabili a queste trasformazioni. La riduzione delle riserve idriche può compromettere la loro capacità di trattenere carbonio, trasformandole da alleati nella lotta al cambiamento climatico in potenziali fonti di emissioni.

Un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità

Il futuro del Cerrado dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra esigenze economiche e salvaguardia ambientale. Il Brasile, come molti altri Paesi emergenti, si trova di fronte alla sfida di conciliare la crescita agricola con la protezione delle risorse naturali. Tecniche di agricoltura rigenerativa, gestione integrata del territorio e conservazione delle aree più sensibili possono rappresentare soluzioni concrete per ridurre l’impatto umano senza compromettere la produttività.

Nonostante i progressi della ricerca scientifica, il Cerrado rimane poco conosciuto al grande pubblico. La mancanza di visibilità mediatica contribuisce a perpetuare una percezione distorta delle priorità ambientali, relegando questo ecosistema a un ruolo marginale.

Patricia Iori