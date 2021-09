Certificazione energetica degli edifici: che cos’è e a cosa serve

Da quando è stato introdotto il Superbonus al 110% è stata maggiormente presa in considerazione la certificazione energetica degli edifici, quello che più in particolare si definisce come attestato di prestazione energetica. Il Superbonus infatti implica che venga messo a disposizione del cittadino un consistente contributo statale per tutti quei lavori di ristrutturazione che sono volti al miglioramento della classe energetica degli immobili. Ecco perché appare importante saperne di più su questo argomento, anche perché l’APE, l’attestato di prestazione energetica, è molto utile in diverse occasioni ed è indispensabile quando si deve effettuare la compravendita di una casa.

Che cos’è la certificazione energetica

La certificazione energetica, come quella di cui si occupa Certificazioneenergeticafacile.it , è costituita da un documento che contiene tutte le caratteristiche che si riferiscono all’efficienza energetica di un edificio.

Sicuramente c’è un elemento che fra tutti è particolarmente riconosciuto ed è la scala di colori decrescente che va dalla lettera A, costituita dal verde, alla lettera G, che invece è rappresentata in rosso. Proprio in base alla scala di colori, dalla maggiore alla minore efficienza energetica, si può comprendere meglio qual è il livello di unità immobiliare in cui si risiede.

Molto interessanti sono i dati tecnici che sono riportati nel documento e le indicazioni che in genere vengono messe a disposizione per suggerire come migliorare l’efficienza energetica di un edificio. Di solito l’attestato di prestazione energetica viene compilato da un tecnico specializzato e abilitato, che sa quali sono i dati che devono essere analizzati e come questi elementi devono essere misurati per riuscire a stabilire il livello di efficienza energetica corretto.

Per esempio fra i vari fattori che si tengono in considerazione a questo proposito ce ne sono alcuni molto importanti che possiamo citare, come la grandezza dell’edificio, l’efficienza degli impianti di condizionamento, la presenza di eventuali sistemi isolanti, come per esempio quelli relativamente agli infissi o il cappotto termico, i consumi prodotti ed eventualmente la presenza di impianti che riescono a produrre energia da fonti rinnovabili.

Quando deve essere fatta la certificazione energetica

La certificazione energetica è importante non soltanto quando si deve accedere ai benefici concessi nei termini dell’ecobonus, infatti, secondo le norme, deve essere presentata anche nel caso, come abbiamo già specificato, di compravendita di un immobile o nel caso in cui si decida di mettere una casa a disposizione per l’affitto.

Il documento può essere richiesto da qualsiasi proprietario di un edificio, per saperne di più sul suo livello di efficienza energetica. Sicuramente investire su questo aspetto dell’efficienza energetica è molto importante, anche perché il miglioramento energetico di un edificio comporta anche una sua valorizzazione e un suo incremento di valore.

Come fare per migliorare l’efficienza energetica

Ma come fare concretamente per riuscire a mettere in atto tutti quei cambiamenti che possano portare al miglioramento della classe energetica di un edificio? Significa innanzitutto investire sulla riqualificazione dell’edificio stesso dal punto di vista energetico.

Ci sono varie pratiche da mettere a punto a questo riguardo e tutte vengono messe in relazione tra di esse attraverso una specifica elaborazione progettuale. Per esempio fra ciò che si potrebbe fare per il miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio, bisogna ricordare quanto sia importante aumentare il livello di isolamento termico, scegliere impianti più moderni, accedere a sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e utilizzare sistemi di domotica per la gestione degli impianti domestici.

Tutto questo vuol dire provvedere ad una serie di azioni nel corso del tempo, per avere anche la possibilità di risparmiare sulle bollette dell’energia e per dare una mano concreta al rispetto dell’ambiente. Infatti è proprio evitando gli sprechi energetici che si può agire nel senso dell’ecosostenibilità.