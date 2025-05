Nel 2023, il mercato del lavoro italiano ha continuato a mostrare criticità strutturali che si riflettono in modo evidente nella distribuzione delle retribuzioni. Un’indagine condotta dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), basata sui dati delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti nel settore privato, ha mostrato un quadro preoccupante: la maggioranza degli occupati, escludendo i lavoratori domestici e gli operai agricoli, percepisce una retribuzione inferiore a 25.000 euro lordi all’anno.

Questi dati, che mettono in luce la debolezza del potere d’acquisto e la fragilità economica di milioni di italiani, pongono interrogativi urgenti in materia di politiche salariali, contrattazione collettiva e redistribuzione del reddito. La struttura retributiva del Paese risulta oggi fortemente sbilanciata, con effetti potenzialmente destabilizzanti sul piano economico e sociale.

62,7% dei lavoratori sotto i 25.000 euro lordi annui

Secondo quanto emerge dallo studio della CGIL, ben 10,9 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato – pari al 62,7% del totale – hanno guadagnato nel 2023 meno di 25.000 euro lordi all’anno. Si tratta di una percentuale elevatissima, che lascia pochi dubbi sulla precarietà salariale di ampi segmenti della popolazione attiva.

Questo dato assume ancora maggiore rilevanza se si considera il crescente aumento del costo della vita, trainato da una spinta inflazionistica che ha caratterizzato l’ultimo biennio. In particolare, l’impennata dei prezzi di beni energetici e alimentari ha avuto un impatto diretto sui bilanci delle famiglie a reddito medio-basso, rendendo i salari percepiti sempre meno sufficienti a coprire le spese essenziali.

Oltre sei milioni di lavoratori sotto la soglia dei 15.000 euro

Ancora più allarmante è la situazione di chi si colloca nella fascia retributiva più bassa. Sono oltre 6,2 milioni i lavoratori che, nel 2023, hanno percepito un reddito annuo lordo inferiore a 15.000 euro. Questa cifra corrisponde al 35,7% dei dipendenti del settore privato analizzato. Un terzo dei lavoratori, dunque, si trova in condizioni economiche che potrebbero essere considerate prossime alla soglia di povertà, soprattutto se si guarda al netto disponibile dopo le imposte e i contributi.

Molti di questi lavoratori sono coinvolti in contratti part-time involontari, collaborazioni discontinue o posizioni lavorative frammentarie e poco tutelate. La loro capacità di risparmio è pressoché nulla, mentre l’accesso a servizi essenziali – dalla sanità all’istruzione, fino all’abitazione – risulta spesso compromesso da una disponibilità economica limitata.

Una media che nasconde profonde diseguaglianze

La media delle retribuzioni lorde annue nel settore privato si attesta, secondo il report, a circa 23.700 euro. Tuttavia, si tratta di un valore statistico che non riflette pienamente le reali condizioni reddituali dei lavoratori, dal momento che la media è fortemente influenzata dalle retribuzioni più alte e non tiene conto delle diseguaglianze presenti nella distribuzione salariale.

Le disparità tra settori, territori e generi restano infatti elevate. In molte aree del Sud Italia, ad esempio, i salari medi sono ben al di sotto della media nazionale, con una maggiore incidenza di lavoro precario e contratti atipici. Analogamente, le donne continuano a essere penalizzate da un divario retributivo persistente, sia in termini di salario medio sia di progressione di carriera.

Le conseguenze economiche e sociali di una retribuzione insufficiente

Il fenomeno dei salari bassi ha ripercussioni dirette su diversi aspetti della vita economica e sociale del Paese. In primo luogo, incide negativamente sulla domanda interna: i lavoratori con redditi limitati consumano meno e risparmiano meno, riducendo così il potenziale di crescita del sistema economico nel suo complesso.

In secondo luogo, una larga fascia della popolazione attiva in condizioni di vulnerabilità contribuisce ad alimentare fenomeni di esclusione sociale e instabilità. L’impossibilità di programmare investimenti di lungo termine – come l’acquisto di una casa o l’avvio di un’attività autonoma – impoverisce il tessuto produttivo e inibisce l’ascensore sociale, contribuendo a cristallizzare le diseguaglianze.

Il confronto con l’Europa: un ritardo strutturale







Nel confronto con gli altri Paesi dell’Unione Europea, l’Italia si colloca in una posizione poco invidiabile. Secondo dati Eurostat, le retribuzioni medie italiane risultano inferiori rispetto a quelle di Paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi, sia in termini assoluti sia relativi. L’Italia è anche uno dei pochi Stati membri dove i salari reali – cioè corretti per l’inflazione – sono rimasti stagnanti o addirittura diminuiti nell’ultimo decennio.

A ciò si aggiunge la debolezza del sistema di contrattazione collettiva, che in alcuni comparti risulta frammentato e incapace di garantire salari dignitosi. La proliferazione di contratti pirata, firmati da sigle sindacali minori, contribuisce a una corsa al ribasso che danneggia soprattutto i lavoratori più giovani e meno qualificati.

Le proposte della CGIL e la necessità di un intervento strutturale

Di fronte a questo scenario, la CGIL ha ribadito la necessità di un intervento pubblico deciso. Tra le proposte avanzate figurano l’introduzione di un salario minimo legale, l’estensione della contrattazione collettiva di qualità, e un rafforzamento delle politiche attive del lavoro per migliorare l’occupabilità dei lavoratori.

Particolare attenzione viene posta anche alla questione fiscale: una revisione del sistema impositivo potrebbe alleggerire la pressione fiscale sui redditi più bassi e contribuire a una più equa redistribuzione del reddito. In questo contesto, il rafforzamento degli strumenti di welfare integrativo, come i sussidi per l’alloggio e il sostegno alle famiglie, appare indispensabile per ridurre la povertà lavorativa.

Patricia Iori