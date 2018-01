Agghiacciante, ma fisiologico: anche quando muore un mostro come Charles Manson vi è un’eredità da spartire.

Spesso si è parlato di Charles Manson, delle orribili vicende legate a questo personaggio e infine della sua morte. Si tratta di un uomo che ha scontato la sua pena fino all’ultimo dei suoi giorni e in merito alla sua storia temo, purtroppo, che non ci sia nulla più da aggiungere. Mi prendo quindi il lusso di far calare un sipario sugli omicidi, almeno per quanto riguarda questo articolo.

Charles Manson però non smette di far parlare di sé, nemmeno da morto. Come ci si aspettava ora ci sono diverse “gatte da pelare”, Manson ha infatti accumulato un patrimonio che si aggira approssimativamente attorno ai 250 mila dollari. Questo grazie alla vendita della sua immagine per documentari, interviste, attività mediatiche varie. Inoltre, essendo stato anche un musicista prima che fosse accusato delle varie stragi, ha potuto godere anche dei diritti di alcune sue produzioni. Altri diritti, invece, erano già stati tolti e ceduti ai familiari delle vittime dei suoi omicidi.









Chi si contende l’eredità?

A contendersi l’eredità sono attualmente tre persone: un presunto nipote che risponde al nome di Jason Freeman, un sedicente figlio concepito durante un’orgia Matthew Roberts e un vecchio amico di penna che risponde al nome di Robert Channels. I tre si starebbero sfidando direttamente in tribunale per accaparrarsi il cadavere del defunto e i lucrosi diritti di immagine. Infatti, come si può intuire facilmente, il nome “Charles Manson” verrà sfruttato ancora a lungo per la produzione di film, documentari e chi più ne ha più ne metta.

In ogni caso, il tribunale che ha in carico la spinosa questione, al momento ha già disposto che l’assegnazione del cadavere non sarà legata in alcun modo all’assegnazione dell’eredità. Per questa si stanno facendo avanti soprattutto Channels e Roberts. Sostengono di avere in mano due presunti testamenti di Charles Manson il quale indicherebbe loro come unici eredi. Quale dei due testamenti sia vero e quindi valido, al momento, non sembra assolutamente chiaro.

Per ora è un enorme nulla di fatto, ma la legge continua a fare il suo corso per chiudere quanto più correttamente possibile quest’orribile questione.

Elisa Bianchedi