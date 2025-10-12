È arrivato deciso il “no” della Germania al regolamento “Chat control” in discussione al Consiglio Europeo, in materia di prevenzione degli abusi online sui minori. L’accusa: “mette in pericolo la privacy dei cittadini”, introducendo controlli indiscriminati sullo scambio di messaggi. Come bilanciare le opposte esigenze di legalità e tutela della privacy?

L’obiettivo della legge: lotta e prevenzione

La proposta legislativa era stata presentata nel 2022 dalla Commissione europea. Come si legge dal testo, l’obiettivo è di stabilire norme per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori.

“La strategia comprende otto iniziative per mettere in atto un solido quadro giuridico di protezione dei minori e agevolare un approccio coordinato tra i numerosi attori coinvolti nella protezione dei minori e nel loro sostegno. Tali iniziative mirano a individuare le lacune legislative e a garantire che le leggi dell’UE consentano una risposta efficace”.

I dati di WeProtect Global Alliance

La questione è grave e in rapida crescita. Uno studio del 2021, condotto su scala globale da WeProtect Global Alliance, ha intervistato più di 5000 persone tra i 18 e i 20 anni. A più di un partecipante su tre è stato chiesto di realizzare atti sessualmente espliciti online durante la propria infanzia, ed oltre la metà ha subito una forma di abuso sessuale online. Il 29% dei soggetti intervistati denuncia la condivisione di immagini o video sessualmente espliciti senza permesso. Inoltre,

“Gli intervistati che si sono identificati come non binari, LGBTQ+ o come appartenenti a una minoranza etnica avevano maggiore probabilità di aver subito abusi sessuali online durante l’infanzia. Per i soggetti affetti da disabilità fisica o mentale arriva fino al 57%”.

In generale, i ventenni intervistati hanno avuto la loro prima esposizione a contenuti sessualmente espliciti online a 13,4 anni, rispetto ai 12,7 anni dei diciottenni intervistati: si registra, dunque, un abbassamento dell’età media della vittima anche a distanza di pochi anni, coerentemente con la tendenza delle famiglie ad anticipare il momento in cui viene concesso ai figli l’utilizzo di un dispositivo personale (mezzo attraverso cui si realizzano quasi due terzi degli abusi).

Il contenuto del regolamento

Il Csar (Child Sexual Abuse Regulation), rinominato “chat control” stabilisce una serie di obblighi per i fornitori di servizi internet, con l’obiettivo di contrastare nello specifico la diffusione di materiale pedopornografico online. Il regolamento si riferisce alle società di messaggistica, che garantiscono la piena riservatezza sulle corrispondenze anche rispetto al gestore del servizio, tramite la tecnologia end-to-end.

I gestori delle piattaforme hanno subito denunciato il rischio, se non l’obiettivo, di danneggiare i servizi che le società erogano e la loro struttura, che si fonda sulla tecnologia end-to-end già attaccata da vari governi. La creazione di una back-door per l’analisi dei contenuti, poi, aggirando la crittografia esporrebbe la corrispondenza ad attacchi hacker, oppure ad abusi da parte dei governi.

Dopo un ampio dibattito, partecipato da istituzioni europee, società interessate e realtà sociali, il modello è stato orientato verso una maggiore tutela della privacy. Le società di comunicazione sarebbero obbligate a rilevare, segnalare e rimuovere contenuti potenzialmente illegali: il problema è che, alla lettera della legge, si vorrebbe introdurre un sistema di controllo senza intaccare la riservatezza delle comunicazioni, delegando alle singole società il compito di trovare una soluzione che non pregiudichi il diritto alla privacy. Nella pratica, il controllo dovrebbe avvenire sul dispositivo stesso prima che il contenuto venga crittografato, evitando l’analisi dei server e l’alterazione della tutela end-to-end.









Tre tipi di materiali

Secondo il nuovo testo, il rilevamento dovrebbe riguardare tre tipi di materiali. In primis, contenuti pedopornografici già condivisi, tramite un database per l’identificazione gestito centralmente dai singoli paesi. Emerge il chiaro rischio di abusi da parte dei governi, che diverrebbero capaci di individuare e rimuovere contenuti sgraditi per motivi di opportunità politica.

La seconda tipologia di materiali riguarda, invece, contenuti nuovi, e l’unica soluzione sembra la verifica automatica tramite algoritmi e intelligenza artificiale, con i consueti limiti di affidabilità che assumono particolare importanza in riferimento alla riservatezza. Sul piano tecnico, l’elaborazione direttamente sul dispositivo richiederebbe un livello tecnologico che non tutti i device possiedono. Mentre, come già riportato, ammettere il trasferimento su un altro server non garantirebbe in alcun modo la tutela della privacy rispetto al contenuto.

I problemi trattati si acutizzano ancor più rispetto al terzo tipo di indagine: la prevenzione dell’adescamento. Il testo del regolamento prevede, inoltre, un “intervento umano” qualora si presenti un sospetto adescamento, permettendo nei fatti a qualunque dipendente di venire a conoscenza di corrispondenze private di potenzialmente qualsiasi soggetto. Il controllo dovrebbe, poi, essere realizzato solo su conversazioni delle quali è parte un minore, imponendo l’introduzione di sistemi per verificare l’età degli utenti.

Sistema internazionale dei diritti: tra legalità e privacy

Oltre alle criticità tecniche di cui sopra, il futuro regolamento dovrà essere compatibile con il sistema internazionale di tutela dei diritti umani: il bilanciamento tra le opposte esigenze di legalità e privacy, che da sempre interroga l’essere umano, è stato affrontato a più riprese anche da organismi giurisdizionali sovranazionali.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza Podchasov c. Russia (2024), ha affermato il principio secondo cui la crittografia è un diritto fondamentale e non può essere sacrificato per esigenze di sicurezza. Questa pronuncia si inserisce all’interno di un’ampia giurisprudenza della Corte in merito all’art 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata, con esplicito riferimento alla corrispondenza. Nell’epoca del capitalismo della sorveglianza, la Corte sceglie di difendere la privacy.

Votazione rimandata, ma il dibattito non termina qui

La votazione prevista per dopodomani, martedi 14 ottobre, al Consiglio Europeo non è più in programma, dopo che l’attrito tra i vari esecutivi ha portato a nette prese di posizione sul tema. In particolare, pesa il “no” della Germania, dopo che la Ministra della Giustizia Stefanie Hubig (Spd) ha affermato:

“Siamo contrari al monitoraggio ingiustificato delle chat. Sarebbe come aprire tutta la posta delle cassette delle lettere per vedere se c’è qualcosa di illegale. Non è accettabile. A Bruxelles non lo permetteremo”.

Dal lato opposto, a paesi come la Danimarca, presidente di turno del Consiglio e promotrice del provvedimento, deve essere riconosciuto il merito di tentare una mediazione tra esigenze entrambe complesse e fondamentali, con l’obiettivo di portare alla luce abusi e violenze che al contrario resterebbero sepolte nell’universo del web. Con attenzione, però, perché le stelle illuminano, ma possono trasformarsi in un buco nero.

Lorenzo Faranda