Un bravo consulente SEO lo sa: con il termine traffico organico si intende il numero di visitatori di un determinato sito web, che approdano su quello stesso sito non attraverso le pubblicità a pagamento, ma attraverso i risultati di ricerca (che vengono, appunto, detti “organici”). Proprio perché il traffico organico non è frutto di pubblicità a pagamento, è un traffico da considerare completamente gratuito ed è per questo motivo che il traffico organico è il traffico più desiderato dai vari proprietari dei siti web.

Il traffico organico, dunque, è fatto di persone realmente interessate al sito web che stanno visitando e, si conseguenza, anche ai prodotti o ai servizi proposti e venduti su quello stesso sito web. Queste persone, quindi, sono tutte potenziali clienti, da attirare, da conquistare e da fidelizzare.

Dopo aver compreso che cosa è il traffico organico, in questo articolo cercheremo di capire insieme per quale motivo il traffico organico è così importante e forniremo alcuni consigli su come ottenere o aumentare il traffico organico.

Perché il traffico organico è così importante

Immaginate di essere dei liberi professionisti o dei proprietari di azienda, che vogliono lanciarsi nell’avventura del mondo online. Per queste due figure, è necessario che il loro sito web venga visitato da più persone possibili, in modo tale da convertire questi visitatori in clienti effettivi, che dimostrano il loro interesse per i prodotti o per i servizi venduti.

Quindi ecco perché il traffico organico è così importante: perché è fatto, come dicevamo, di persone interessate agli articoli che trovano in vendita sui vari siti, persone che potrebbero, di conseguenza, essere fonti di denaro per i liberi professionisti o i proprietari di azienda in questione.

Dal punto di vista delle strategie di marketing, quindi, il traffico organico non solo è importante, ma è essenziale: per ottenerlo, però, è necessario che il sito web sia ben visibile e ben posizionato all’interno dei vari motori di ricerca, in modo da essere sempre presente nei risultati delle ricerche dei vari utenti (i quali potrebbero trasformarsi in prossimi clienti).

Ma come si fa ad ottenere o ad aumentare il traffico organico di un sito web? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Come ottenere o aumentare il traffico organico

Abbiamo chiarito che cosa è il traffico organico e perché è così importante. Adesso, ci manca solo capire come ottenere o come aumentare il traffico organico (dove è già presente).

Per poter ottenere questi due risultati, è essenziale studiare una perfetta strategia di marketing e una altrettanto perfetta strategia SEO, che attirino più potenziali clienti possibili e che li fidelizzino, attraverso un buona buona visibilità sul web e un buon posizionamento tra i risultati dei motori di ricerca.

Queste strategie prevedono le seguenti azioni.

Creare un sito funzionale, in cui sia facile navigare sia da smartphone sia da computer, e accattivante, in modo tale da attirare l’attenzione dei visitatori.

Per generare ancora più traffico, un’idea è quella di creare un blog che sia collegato al sito web principale. Inoltre, può essere utile anche creare una link building, che riporti al proprio sito web attraverso una serie di backlink.

All’interno del sito e dell’eventuale blog, vanno inseriti contenuti in maniera frequente, al fine di rimanere sempre attivi online. Questi contenuti, inoltre, devono essere in linea con il proprio progetto e devono essere originali e ben fatti, altrimenti il rischio è quello di ottenere l’esatto opposto rispetto a ciò che desideriamo.

Dare una certa importanza anche ai titoli di questi contenuti, che vanno ideati sulla base della ricerca delle parole chiavi più funzionali e che devono attirare l’attenzione dei visitatori, portandoli a fare clic.

