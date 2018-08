Partenza del Gran Premio del Belgio a SPA. Alla prima curva c’è una carambola creata dal pilota Renault Nico Hülkenberg che va lungo e prende in pieno la McLaren di Fernando Alonso che vola letteralmente sopra l’ AlfaSauber e la testa di Charles Leclerc, che ha rischiato molto di più di un buon piazzamento in gara.

Immagini da brivido. In altri tempi l’esito sarebbe stato molto più drammatico: a salvare la vita del pilota monegasco è stato l’Halo, il sistema di sicurezza che da questa stagione è obbligatorio per tutte le vetture Formula dei maggiori campionati mondiali

Che cos’è l’Halo?

L’Halo è un sistema di protezione progettato per evitare collisioni tra vetture, barriere e detriti dell’ambiente circostante con la testa del pilota, unica parte scoperta del pilota.

E’ costituito da una staffa in titanio collegata in tre punti nel telaio, avvolgendo l’abitacolo della vettura. Pesa 7kg ed è pensato per reggere un peso equivalente di un bus a due piani. Secondo le simulazioni computerizzate effettuate dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), questo sistema ha portato un incremento del 17% del tasso di sopravvivenza del pilota, ricreando ed utilizzando i dati di 40 incidenti realmente accaduti. L’Halo quindi è stato progettato, brevettato e reso obbligatorio nei massimi campionati FIA: Formula 1, Formula 2 e Formula E.

Le critiche verso l’Halo

Molte sono state le critiche verso il nuovo sistema di sicurezza. Molti gli appassionati di tutto il mondo che infatti hanno criticato l’estetica delle nuove macchine, paragonando l’Halo ad un infradito. Anche gli addetti ai lavori e la quasi totalità dei piloti di Formula 1 si sono lamentati per la scarsa visibilità, l’aumento di peso, l’aerodinamica e addirittura la sua presunta inutilità.

È innegabile che nel corso degli anni la sicurezza nelle corse automobilistiche e soprattutto in Formula 1 abbia fatto passi da gigante, ma ricordiamo che l’ultimo pilota di F1 morto in pista è stato Jules Bianchi nel 2014 durante il Gran Premio del Giappone, a causa di un impatto con una gru a bordo pista. Ci si domanda se l’incidente all’ex pilota della Marussia avrebbe potuto avere un esito diverso in caso della presenza dell’Halo. Quello che possiamo affermare è che nel campionato 2018 di Formula 1, da quando la FIA ha introdotto e reso obbligatorio l’Halo, sono bastate solamente 13 gare per vedere l’operato del nuovo sistema ed una vita salvata in pista; per raccontare la vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Belgio a SPA e non una tragedia ai danni di Charles Leclerc. Da oggi non c’è alcuna critica che tenga nei confronti dell’Halo.

Gianluca Simone