Il mondo dei videogiochi in questi ultimi anni ha abbracciato un numero sempre più elevato di persone, compresi adulti dai 35 anni in su. Tantissimi di questi giocatori, giovani o meno giovani che siano, attirati anche da innovazioni tecnologiche quali Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, giocano sul computer o su una delle tante console messe a disposizione sul mercato, ma ultimamente anche i videogiochi per smartphone hanno spopolato considerando il fatto che vi si può accedere in qualunque luogo ed in qualsiasi momento. Negli attimi vuoti della giornata le persone possono sfruttare la maggior comodità ed accessibilità di questa tipologia di giochi per svagarsi e per passare il tempo. Quella dei videogames, insomma, è una forma di intrattenimento infatti sempre più comune da tutti i punti di vista, la quale secondo diversi studi produce anche determinati effetti sul nostro cervello. Alcune ricerche a tal proposito suggeriscono che i videogiochi possono incidere sulla formazione e sullo sviluppo di alcune regioni di quest’ultimo e renderle anche maggiormente efficienti. Tra queste ad esempio rientrano quelle responsabili delle capacità visuo spaziali e dell’attenzione. I ricercatori, inoltre, hanno anche analizzato le regioni del cervello legate al sistema di ricompensa e hanno capito come possano essere correlate ai videogames.



Quali sono gli effetti benefici dei videogiochi sul nostro cervello



A proposito di sistema della ricompensa, quest’ultimo è noto e molto utilizzato dagli esperti di marketing perché oltre a un senso di soddisfazione generale aumenta anche la fidelizzazione del cliente. Nel mondo dell’intrattenimento non solo i produttori di videogiochi ma anche le piattaforme di gioco online ne fanno largo uso. La strategia si è rivelata talmente efficiente che tra gli operatori sul mercato si è creata una gara a chi lancia l’offerta migliore: per avere a portata di mano tutte le promozioni disponibili si può consultare la lista con i migliori bonus di benvenuto per i casinò in rete, presente alla pagina appena linkata. Ricerche recenti effettuate da Palaus e da altri collaboratori, inoltre, hanno portato alla raccolta di 116 diversi studi scientifici, di cui 22 riguardavano i cambiamenti strutturali del cervello e quasi 100 prendevano in esame i cambiamenti nella funzionalità cerebrale e nel comportamento.

L’utilizzo dei videogiochi come già anticipato fa bene al cervello e migliora la nostra attenzione, in particolar modo se parliamo di quella selettiva. A testimonianza di tutto questo sembrerebbe che le regioni del cervello coinvolte nell’attenzione operino in maniera molto più efficiente nei giocatori di videogames rispetto a quanto succede in altre persone. Anche le dimensioni delle regioni del cervello dedite alle competenze visuo spaziali si modificano, tanto che secondo varie ricerche l’ippocampo ad esempio sembrerebbe essere decisamente più ampio nei giocatori di videogiochi. Ulteriori effetti benefici sono il miglioramento delle abilità cognitive, il miglioramento delle capacità di problem solving, la maggiore coordinazione e precisione, un benessere psicologico dovuto a sensazioni di soddisfazione, autostima e motivazione con conseguente rilascio di dopamina ed endorfine, la riduzione dello stress, la maggior socializzazione e cooperazione grazie all’introduzione dei giochi multiplayer, l’apprendimento e la maggior creatività dovuta alla presenza di giochi educativi.



Quali problemi può comportare l’uso eccessivo dei videogiochi

Un uso eccessivo e smodato dei videogiochi, tuttavia, nonostante quanto detto può comportare problemi di dipendenza come testimoniato da diversi studi. In questo senso è stato dimostrato che nel sistema di ricompensa neurale degli individui dipendenti dal gioco ci sarebbero dei cambiamenti funzionali e strutturali. Si tratta di cambiamenti pressoché identici a quelli analizzati in altri soggetti colpiti da altre dipendenze diverse da quella dal gioco. Come spiegato da Palaus, è ovvio che anche i videogames, sulla base dell’uso che se ne fa, nascondino sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi che non vanno assolutamente sottovalutati.