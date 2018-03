Che Guevara Tú y Todos: Una grande Mostra che ricorda Ernesto Guevara https://it.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara a 50 anni dalla sua morte. A raccontarsi alla Mostra Che Guevara Tú y Todos è Ernesto Guevara, il Che, attraverso centinaia di pensieri, diari e lettere che rivelano intimamente una delle personalità che più profondamente hanno segnato un’epoca. La mostra, con la direzione artistica e la curatela di Daniele Zambelli, Flavio Andreini, Camilo Guevara e Maria del Carmen Ariet Garcia e una colonna sonora originale composta da Andrea Guerra si sviluppa filologicamente su tre livelli di racconto, attraverso cui i visitatori rivivranno i giorni e i luoghi, gli stati d’animo e i pensieri, le azioni personali e gli eventi storici che hanno visto protagonista il Che.









Che Guevara Tú y Todos, la Mostra da cui emerge l’uomo, l’intensità delle domande che il Che poneva a se stesso, la difficile scelta fra l’impegno nella lotta contro l’ingiustizia sociale e la dolorosa rinuncia agli affetti e a una vita di certezze.

Ci sono voluti oltre 24 mesi di lavoro presso la sede del Centro de Estudios Che Guevara in cui un team, unito di autori, curatori, cattedratici e archivisti, ha esaminato oltre 2000 documenti tra fotografie, lettere, cartoline, scritti e manoscritti e sono state visionate oltre 97 ore di documentari e 14 di registrazioni dei discorsi ufficiali.

“Che Guevara Tú y Todos”: un percorso espositivo, ideato e realizzato da Simmetrico Cultura, prodotto da ALMA, RTV Comercial de l’Avana e il Centro Studi Che Guevara de l’Avana. Che Guevara: Tú y TODOS è il primo di una serie di progetti culturali che Simmetrico http://www.simmetrico.it intende proseguire con continuità e dedizione. Un investimento sostenuto interamente da Simmetrico, che ne ha curato ideazione, progettazione e realizzazione. E che non si avvale di sponsorizzazioni esterne, né di alcun supporto economico di terzi. Parte del ricavato della mostra sarà destinato ad un intervento sociale in favore del programma “Scuole nel Mondo. L’educazione per ogni bambino” della Fondazione Paoletti http://www.fondazionepatriziopaoletti.it/ in sostegno al centro educativo “Bayt Al Amal” (la casa della speranza) in Siria.

Che Guevara Tú y Todos: fino al 1 aprile 2018

Fabbrica del Vapore – Via Giulio Cesare Procaccini 4 – Milano

http://www.comune.milano.it/wps/portal/luogo/fabbricavapore

Maggie Van Der Toorn

Foto Copertina: fonte www.comunedimilano.it