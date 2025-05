Il panorama politico del Portogallo ha subito una trasformazione radicale con le elezioni legislative più recenti. Il partito di estrema destra Chega, fondato solo nel 2019, ha registrato un risultato clamoroso, conquistando il 22,6% dei voti e 58 seggi in parlamento, al pari dei socialisti, storicamente protagonisti della scena politica nazionale. L’exploit della formazione guidata da André Ventura ha scardinato un equilibrio che durava dal 1974, anno in cui cadde la dittatura e nacque il sistema democratico bipolare tra centrodestra e centrosinistra.

L’emergere di un terzo polo

Con questo risultato, Chega si impone come una forza politica strutturata e radicata, capace di intercettare consenso soprattutto nel sud del Paese, tradizionale roccaforte della sinistra. Le regioni di Algarve, Beja, Setúbal e Portalegre hanno espresso un sostegno netto per il partito di Ventura, che ha costruito la sua popolarità sfruttando una comunicazione aggressiva sui social, un linguaggio populista e posizioni dure su temi come immigrazione, sicurezza e corruzione.

Il crollo della sinistra storica

La sinistra portoghese ha subito una delle peggiori sconfitte della sua storia recente. Il Partito Socialista, che aveva governato dal 2015 al 2024 sotto la guida di António Costa, ha pagato a caro prezzo la nuova leadership di Pedro Nuno Santos. In un solo anno, i socialisti hanno perso circa 400mila voti e 20 seggi, fermandosi a 58 parlamentari. Il segretario ha rassegnato le dimissioni nella notte elettorale, ammettendo la disfatta e annunciando che non si ricandiderà alla guida del partito.

Montenegro: vittoria a metà

Il centrodestra, riunito nella coalizione Alleanza Democratica e guidato dal primo ministro uscente Luís Montenegro, ha ottenuto il miglior risultato, con il 32,7% dei voti e 89 seggi. Tuttavia, il traguardo della maggioranza assoluta è ancora lontano: ne servono almeno 116 su un totale di 230.

Anche un’eventuale alleanza con i 9 deputati di Iniziativa Liberale non garantirebbe i numeri necessari per un governo stabile. Montenegro, che ha escluso ancora una volta qualsiasi accordo con Chega, si prepara probabilmente a guidare un nuovo esecutivo di minoranza.

Una frammentazione senza precedenti

Il nuovo parlamento portoghese sarà caratterizzato da un’elevata frammentazione. Oltre ai tre principali schieramenti, emergono piccole formazioni che hanno guadagnato rappresentanza: il partito Livre con sei deputati, Uniti per il Popolo (Jpp), formazione regionalista dell’arcipelago di Madeira, che entra per la prima volta in Assemblea, e altri partiti minori come i Verdi e gli animalisti del Pan che mantengono singoli seggi.

I comunisti della CDU e il Blocco di Sinistra hanno subito una vera e propria débâcle, con risultati vicini alla soglia di irrilevanza parlamentare.







Un partito nato da una voce del calcio

Chega ha visto la luce nel 2019 con un solo rappresentante eletto: lo stesso André Ventura, ex commentatore sportivo, divenuto celebre per il suo stile provocatorio. In pochi anni, la sua formazione ha compiuto un’ascesa folgorante, superando i limiti della marginalità e diventando una realtà competitiva a livello nazionale. Dopo la delusione alle europee, dove aveva raccolto meno del 10%, il partito ha recuperato terreno, ridefinendo gli equilibri e portando a compimento, nelle parole di Ventura stesso, “l’omicidio del bipolarismo“.

Ventura punta al governo

Il leader di Chega non si accontenta del ruolo di oppositore. Forte del consenso guadagnato, Ventura ha dichiarato con enfasi di essere ormai “a un passo dal potere” e di non voler accettare ruoli di subalternità all’interno di un’alleanza guidata dal centrodestra. Le sue dichiarazioni lasciano intendere che Chega intende proporsi non solo come forza critica ma come alternativa di governo, puntando alla leadership politica del Paese nei prossimi anni.

Governo fragile, orizzonte incerto

Il problema principale, a questo punto, resta la governabilità. Con un parlamento così frammentato e con rapporti tesi tra i principali schieramenti, formare un governo stabile appare molto difficile. La legge portoghese vieta nuove elezioni entro sei mesi dalla precedente tornata, e impedisce di votare nell’ultimo semestre del mandato presidenziale, che scade nel marzo 2026. Questo significa che, anche in caso di impasse, si dovrà attendere almeno un anno per tornare alle urne.

Il precedente traballante e i sospetti su Montenegro

Il primo governo guidato da Montenegro è durato meno di dodici mesi, caduto a seguito di uno scandalo che ha coinvolto la sua azienda di consulenza, Spinumviva, accusata di conflitto d’interessi per aver mantenuto contratti pubblici mentre lui era in carica. Nonostante ciò, la coalizione di centrodestra ha migliorato i suoi risultati, segno che l’elettorato non ha punito il leader per le ombre sulla sua condotta.

Il voto del 2025 chiude definitivamente una fase politica durata cinquant’anni, aprendo uno scenario nuovo e incerto. Con la sinistra in crisi, il centrodestra senza maggioranza e l’estrema destra di Chega in crescita, il Portogallo si avvia verso un periodo segnato da difficili equilibri e possibili instabilità. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Paese riuscirà a dotarsi di un governo operativo o se si aprirà una fase di stallo politico senza precedenti.

Lucrezia Agliani