Il gruppo parlamentare CHEGA vuole vietare la bandiera LGBT sugli edifici pubblici. L’iniziativa, rivelata attraverso un comunicato citato dal quotidiano Diário de Notícias, mira a fissare regole più restrittive sull’uso di bandiere negli spazi istituzionali, escludendo simboli che il partito considera di natura ideologica o associativa, compresa la cosiddetta “bandiera LGBT”.

Nuove regole per i simboli esposti sulle istituzioni

Secondo il documento presentato alla Assembleia da República, l’obiettivo principale del testo è chiarire e regolamentare l’esposizione di stendardi e vessilli negli edifici pubblici. La proposta stabilisce che, nei palazzi dell’amministrazione centrale, regionale e locale, così come nelle scuole, negli istituti pubblici e nelle imprese partecipate dallo Stato, possano essere issate esclusivamente:

Secondo i proponenti, questi sarebbero i simboli che rappresentano in modo unitario l’istituzione e la sovranità dello Stato.

Esclusione dei simboli “ideologici”

La proposta ignora espressamente la possibilità di esporre bandiere che non rientrano in questa classificazione: le insegne di movimenti politici, associazioni private, club sportivi o iniziative sociali. In tale gruppo rientra, secondo la formulazione del testo, anche la cosiddetta “bandiera LGBT”, spesso utilizzata in varie città e municipi in occasioni simboliche di riconoscimento dei diritti civili e di contrasto alle discriminazioni.

I sostenitori dell’iniziativa sostengono che queste esclusioni siano necessarie per preservare un’“omogeneità istituzionale” e mantenere la neutralità politica e culturale delle istituzioni pubbliche, evitando che diventino “vetrine” per cause ritenute di parte.







CHEGA vuole vietare la bandiera LGBT, il principio di neutralità

Nel testo di presentazione della proposta, il gruppo parlamentare fa leva su un principio ritenuto fondamentale: quello di imparzialità dello Stato. Secondo i firmatari, l’esposizione di simboli che rappresentano cause o ideologie specifiche su palazzi pubblici potrebbe contraddire il dovere dell’istituzione di essere equa e non schierata politicamente.

Il doppio riferimento alla bandiera nazionale come “simbolo di sovranità che rappresenta tutti i cittadini senza distinzione” e alla necessità di evitare commistioni tra istituzione e messaggi ideologici costituisce il nucleo argomentativo della proposta, che punta a rinsaldare quella che i proponenti definiscono “neutralità dei luoghi pubblici”.

Il ruolo di Francisco Gomes

Uno dei parlamentari più citati nella presentazione della proposta è Francisco Gomes, eletto per il CHEGA nella circoscrizione di Madeira. Gomes ha ribadito più volte che, nella sua visione, gli edifici pubblici non dovrebbero diventare “pannelli di propaganda” di qualunque tipo.

Secondo il deputato, l’uso istituzionale di bandiere legate a cause sociali o ideologiche traslarebbe una dimensione privata – quella della promozione di valori o movimenti – nello spazio pubblico, con il rischio di compromettere l’equilibrio e l’imparzialità formale che, a suo avviso, lo Stato deve garantire.

Il testo di legge non si limita a fissare criteri qualitativi, ma include anche strumenti per la sorveglianza e l’applicazione delle nuove regole. Secondo la formulazione del progetto, chiunque – in teoria, anche un semplice cittadino – potrà segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni. In seguito, gli organi preposti dovrebbero verificare la conformità e applicare le sanzioni previste per le infrazioni.

Questo meccanismo di “controllo dal basso” è pensato per rafforzare l’attuazione delle regole senza la necessità di un monitoraggio costante da parte di una specifica autorità pubblica. Tuttavia, resta da chiarire quali tipi di sanzioni – amministrative o di altra natura – verranno effettivamente proposte per le violazioni.

Dimensione costituzionale e confronti giuridici

Il progetto di legge presentato da CHEGA fa riferimento a principi costituzionali e a regolamenti precedenti che disciplinano l’uso dei simboli pubblici, ma è probabile che il suo iter parlamentare includa discussioni approfondite sui profili di legittimità costituzionale.

Già in passato, in altri ordinamenti europei, regolamenti simili sono stati oggetto di contenzioso, in particolare quando entrano in tensione con diritti fondamentali o con il riconoscimento ufficiale di minoranze.

La proposta è stata formalmente presentata e ora dovrà seguire il normale iter legislativo alla Assembleia da República. Ci si aspetta che venga esaminata dalle commissioni competenti, con audizioni e possibili emendamenti. Soltanto successivamente potrà essere votata in aula.

Patricia Iori