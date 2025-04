Il 26 aprile 1986, alle ore 1:23 del mattino, un’esplosione devastante sconvolse il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, situata nella cittadina di Prypjat, nell’allora Repubblica Socialista Sovietica dell’Ucraina. Quello che accadde in quella notte rimane uno dei più gravi disastri nucleari della storia, le cui conseguenze continuano ad essere ancora oggi oggetto di studio e di riflessione globale.

Costruita negli anni Settanta, la centrale di Chernobyl era considerata un fiore all’occhiello del programma nucleare sovietico. Il suo nome ufficiale era Centrale Elettronucleare V.I. Lenin, ed era composta da quattro reattori di tipo RBMK-1000, una tecnologia sovietica progettata per produrre grandi quantità di energia elettrica. La città di Prypjat, fondata nel 1970, era stata costruita appositamente per ospitare gli operai della centrale di Chernobyl e le loro famiglie. Era una città modello: moderna, giovane, con scuole, teatri, centri sportivi e una popolazione in gran parte composta da tecnici e ingegneri. Nessuno poteva immaginare che, appena sedici anni dopo, Prypjat sarebbe diventata una città fantasma, simbolo dell’incidente di Chernobyl, di un’epoca segnata dall’arroganza scientifica e dal silenzio di Stato.

La notte dell’incidente

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, il personale della centrale di Chernobyl stava effettuando un test di sicurezza sul reattore numero 4. L’obiettivo era quello di verificare se, in caso di blackout, le turbine potessero produrre energia a sufficienza per alimentare i sistemi di raffreddamento in attesa dell’attivazione dei generatori di emergenza. Il test fu mal progettato, eseguito in condizioni di scarsa sicurezza e aggravato da errori umani e difetti strutturali tipici dei reattori RBMK, in particolare l’instabilità a bassa potenza e l’utilizzo di barre di controllo con punti di grafite.

Alle 1:23, una serie di rapidi eventi portò a un’esplosione catastrofica. Il reattore 4 fu distrutto, il tetto fu scoperchiato, e materiali radioattivi furono scagliati nell’atmosfera. Chernobyl divenne improvvisamente il centro di un’emergenza nucleare globale.

Le prime segnalazioni

Nei primi momenti successivi all’esplosione, le autorità sovietiche tentarono di nascondere la portata del disastro di Chernobyl. Gli abitanti di Prypjat continuarono la loro giornata senza essere informati della minaccia invisibile. I bambini andarono a scuola, le famiglie uscirono per passeggiare. Solo il giorno dopo, nel pomeriggio del 27 aprile, fu ordinata l’evacuazione della città. Gli abitanti furono costretti a lasciare tutto: case, oggetti, animali domestici. Fu detto loro che sarebbero tornati entro poche giorni, ma non accadde mai. Chernobyl era ormai un luogo contaminato, pericoloso, irrimediabilmente segnato.

Nel frattempo, la nube radioattiva di Chernobyl si stava già diffondendo. Le prime segnalazioni arrivarono dalla Svezia, dove i tecnici di una centrale rilevarono livelli anomali di radiazioni. Solo a quel punto, pressata dalle evidenze internazionali, l’Unione Sovietica ammise l’accaduto. Il nome Chernobyl comparve, così, per la prima volta sulla stampa occidentale.

La nube radioattiva e le conseguenze ambientali

La nube sprigionata da Chernobyl conteneva isotopi radioattivi come iodio-131, cesio-137, stronzio-90 e plutonio-239. Questi elementi si depositarono su vaste aree, colpendo in particolare Ucraina, Bielorussia e Russia, ma raggiungendo anche molti paesi europei, tra cui l’Italia. In alcune regioni italiane fu vietata temporaneamente la vendita di latte e verdure, e si consigliò di evitare l’esposizione alla pioggia.

Le foreste attorno a Chernobyl, oggi note come “foreste rosse”, cambiarono colore per l’effetto delle radiazioni. Gli animali subirono mutazioni, e numerose specie scomparvero dalla zona. Tuttavia, negli anni successivi, alcune forme di vita si sono adattate, e la zona è oggi un laboratorio naturale per gli scienziati che studiano la resistenza degli ecosistemi in condizioni estreme.

Le vittime e i numeri

I primi a intervenire furono i vigili del fuoco e i tecnici della centrale. Molti di loro morirono entro pochi giorni a causa della sindrome acuta da radiazioni. Complessivamente, si stima che siano stati oltre 600.000 i “liquidatori” impiegati per contenere le conseguenze dell’incidente, molti dei quali operarono senza tute protettive adeguate. Alcuni furono mandati a rimuovere detriti radioattivi dal tetto del reattore con semplici pale, lavorando solo per pochi minuti prima di essere sostituiti.

Le stime sulle vittime del disastro di Chernobyl variano enormemente. I dati ufficiali parlano di poche decine di morti immediate, ma le conseguenze a lungo termine sono state devastanti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che decine di migliaia di persone potrebbero aver sviluppato tumori e altre malattie legate all’esposizione. Chernobyl ha, quindi, lasciato una ferita profonda, visibile ancora oggi nelle comunità colpite.

Le ricadute politiche: il declino del potere sovietico

Chernobyl non fu solo un disastro tecnologico, fu anche un disastro politico. Rese evidente l’inadeguatezza del sistema sovietico nel gestire situazioni di emergenza, e contribuì ad alimentare il clima di sfiducia e dissenso interno. Michail Gorbačëv avrebbe poi dichiarato che il vero colpo mortale all’Unione Sovietica non fu la Perestrojka, ma proprio Chernobyl.

La tragedia portò anche a un ripensamento globale sul nucleare. In molti paesi europei si svilupparono movimenti antinuclearisti. L’Italia, nel 1987, votò con un referendum per la chiusura delle centrali nucleari. Chernobyl divenne, quindi, un simbolo della necessità di trasparenza, di sicurezza, e di una politica energetica più responsabile.

La situazione attuale e la “nuova copertura”

Nel 2016 è stato completato il New Safe Confinement, una gigantesca struttura d’acciaio costruita sopra il vecchio sarcofago in cemento, ormai deteriorato. Questo è stato progettato per isolare il reattore 4 di Chernobyl per almeno un secolo. L’area resta tuttavia pericolosa: i materiali radioattivi sono ancora presenti, e la decontaminazione completa richiederà decenni.

Oggi, paradossalmente, Chernobyl è anche una meta turistica. I visitatori vengono, infatti, attratti dal fascino inquietante di una città congelata nel tempo, dal desiderio di vedere con i propri occhi il luogo dove si è consumata una delle più grandi tragedie del Novecento.

Ogni anno, il 26 aprile, migliaia di persone partecipano a commemorazioni e fiaccolate. Il nome Chernobyl continua a risuonare nella memoria collettiva, come monito e come ammonimento. Ricordare Chernobyl significa, infatti, riflettere su scienza, potere, ambiente e responsabilità. Significa anche non dimenticare le vite spezzate, le case abbandonate, i bambini ammalati.

Chernobyl è un luogo reale, ma è anche un simbolo. E come tutti i simboli, ci parla non solo del passato, ma anche del nostro presente e del futuro che vogliamo costruire.

Sophia Spinelli