Ci sono poche certe nella vita e ci illudiamo che almeno gli oggetti banali del quotidiano siano niente più di ciò che vediamo. L’arte, però, non ha mai accettato le certezze e le banalità. Non sorprende che di fronte ai soldi, quando ad un artista gli si dice che una banconota vale quanto ciò che c’è scritto sopra, egli storca il naso.

Ecco dunque che anche i piccoli oggetti quotidiani diventano arte. Come un barattolo di salsa diventa icona della pop art. Oppure un vaso da notte la scultura dadaista più famosa. Persino i rifiuti organici si tramutano in gloriosa “merda d’artista”.

Cose di infimo valore (se non nullo) che diventano capolavori inestimabili. Se, però, un barattolo di salsa serigrafato su tela può valere un sacco di soldi, una banconota no, su quella non ci piove.

Sbagliato.









I Soldi sono Oggetti

Prima di parlare di artisti visionari c’è la realtà dei fatti. Una moneta da un centesimo non costa un centesimo, ma 4,5. Non sorprende che negli ultimi tempi si stia pensando di abolirla. Anche le banconote non valgono davvero quello che c’è scritto sopra, ma molto meno. i soldi sono semplicemente oggetti simbolici a cui viene assegnato un valore arbitrario.

Se poi consultiamo il complesso mondo della numismatica, troviamo altre contraddizioni. Monete e banconote diventano meri oggetti, per cui possono essere collezionati e venduti in quanto tali. A questo punto il valore nominale dei soldi conta poco e niente di fronte al meccanismo di domanda e offerta. Così un centesimo con una stampa errata acquista un valore di migliaia di euro.

Fin qui nulla di così tanto strano, dopotutto. Finché abbiamo a che fare con la materia, fisica e concreta, possono esistere questi meccanismi. In banca, però, non si sfugge. Nei database non ci sono soldi di carta, ci sono cifre digitali, scritte e gestite da computer e software sofisticatissimi. Non può esserci margine d’errore.

Sbagliato ancora.









I Soldi sono Cifre

La questione è stata portata alla luce dalla nascita e crescita (e forse morte) delle così dette cripto-valute. L’intuizione del creatore Satoshi Nakamoto (pseudonimo di una persona o di un gruppo non si sa) è quasi banale. Creare una moneta indipendente totalmente digitale come ricompensa per determinate azioni sul web. Un po’ come i soldi guadagnati nei videogiochi. Col passare del tempo, però, è stato possibile scambiarli con sempre più beni e servizi. Bastava semplicemente che qualcuno li accettasse come pagamento e il gioco era fatto. La prima transazione fu di 10.000 Bitcoin per un paio di pizze, nel 2010. Oggi quelle pizze varrebbero circa tre milioni di euro l’una.

Potremmo, da una parte, considerarla come una riuscitissima opera concettuale. Quello che accade con i Bitcoin accade con i nostri “soldi veri”. Ogni giorno, infatti, tutte le monete mondiali subiscono quasi impercettibili variazioni nel loro valore in relazione l’une con le altre. L’unica differenza con le cripto-valute (non solo bitcoin ma anche Ethereum, Ripple ecc) è che i nostri soldi vengono gestiti da un ente centrale, riconosciuto. Non stupisce, dunque, che appena banche e Stati ci hanno messo il naso il valore dei Bitcoin è crollato.

Il caso è arrivato in tutti i giornali del mondo, fino alle Iene che hanno intervistato un docente di economia della Bocconi che ha ben illustrato la situazione.

Ormai la certezza riposta nei nostri soldi non può vacillare più di così. O forse no?









I Soldi sono Opere d’Arte

L’ultima grande conquista dell’arte, i soldi. Il rapporto fra artisti e denaro è sempre sentito, spesso conflittuale, ancor più spesso mortificante. Finché l’idea non è quella di usarli come tela per esprimersi.

E’ ciò che ha fatto Graham Short, esponente della microarte, che su cinque banconote da 5 Pound incide il ritratto di Jane Austen. Le spende nel regno unito ed adesso chi le ritrova avrà per le mani 50.000 Pound. Una trovata che non è passata inosservata ad un artista contemporaneo che si fa chiamare Mr. Save the Wall.

Questo artista famoso per i suoi graffiti ad impatto zero introduce il concetto del DollArt. Una nuova moneta, stampata su carta che spiega il valore del denaro in relazione all’arte. Un DollArt vale un DollArt, ovviamente. Nel momento in cui, tuttavia, l’artista vi pone la firma il DollArt ne vale due. Un concetto non diverso da quello espresso da Piero Manzoni che applicando la sua firma su qualsiasi cosa la rendeva un opera d’arte.

Un interesse crescente, dunque, quello sul valore dei soldi. Non più tanto come fonte di sussistenza ma come vero e proprio mezzo espressivo. Non si può sperare di meglio di un aspetto della realtà umana che oggi più che mai è onnipresente e prepotente nella vita della comunità.

Carrieri Cesare Luca