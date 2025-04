Ad annunciare la morte di Papa Francesco è stato il cardinale Kevin Joseph Farrel, irlandese naturalizzato statunitense e Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Il Camerlengo ha un ruolo fondamentale dopo il decesso di un Pontefice: deve infatti, oltre a verificare la morte del Santo Padre, “traghettare la Chiesa” da un Pontefice all’altro durante il periodo di Sede Vacante. Quando un Papa muore, tutti le cariche cadono e solo il Camerlengo mantiene la sua, organizzato il conclave, gestendo i beni della Chiesa. Ora questo compito spetta al cardinale Kevin Farrel.

Il ruolo del Camerlengo

Questa figura riveste un ruolo fondamentale durante la Sede Vacante, il periodo che segue la morte del Papa. È il Camerlengo (dal latino “camarlingus”, addetto alla camera del sovrano), infatti, a dover proclamare ufficialmente la scomparsa del Pontefice. In presenza dei Maestri delle celebrazioni liturgiche pontificie, egli verifica il decesso secondo il protocollo: la tradizione prevede che chiami per tre volte il nome del Papa e, in seguito, pronunci la formula latina “Vere Papa mortuus est” (“Davvero il Papa è morto”).

Dopo aver constatato la morte, il Camerlengo sigilla la stanza privata del Papa e informa immediatamente il Vicario di Roma. Tra i suoi compiti principali vi è anche la gestione temporanea dei beni della Santa Sede e l’organizzazione del conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. È lui che provvede anche alla distruzione del Piscatorio, l’anello papale simbolo del potere del Pontefice. Il Camerlengo comunque non può prendere decisioni che sono assoluta prerogativa di un Papa, come ad esempio canonizzare qualcuno, e non può prendere decisioni che modifichino o influiscano nel governo della Chiesa.

Durante la Sede Vacante, il Camerlengo assume simbolicamente il controllo delle proprietà papali, convoca le “congregazioni” dei cardinali e, insieme a loro, stabilisce tempi e modalità dell’esposizione della salma del Papa, oltre alla data della sepoltura, che deve avvenire tra il quarto e il sesto giorno dopo la morte. Il Camerlengo deve anche prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo. In base a queste decisioni, viene fissato anche l’inizio del conclave, che deve iniziare tra il 15° e il 20° giorno dalla morte del Papa.

Sebbene il Camerlengo possa essere eletto Papa, è un evento piuttosto raro: nella storia, solo in quattro occasioni un Camerlengo è stato scelto come nuovo Pontefice. L’ultimo caso risale al 1939, quando Eugenio Pacelli divenne Papa Pio XII.

Chi è il cardinale Kevin Farrel, l’attuale Camerlengo di Santa Romana Chiesa

Kevin Joseph Farrell, nato in Irlanda nel 1947 e successivamente divenuto cittadino statunitense, ricopre importanti incarichi all’interno della Santa Sede. Dal 15 agosto 2016 è alla guida del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, mentre dal 14 febbraio 2019 è stato nominato Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Oltre a questi ruoli di primo piano, Farrell è anche presidente della Commissione per le materie riservate, del Comitato per gli investimenti e della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. Ordinato sacerdote nel 1978 negli Stati Uniti, all’interno della congregazione dei Legionari di Cristo, ha svolto il suo ministero inizialmente come cappellano presso l’Università di Monterrey in Messico.

La sua carriera ecclesiastica è poi proseguita negli Stati Uniti, dove nel 2001 è stato nominato vescovo ausiliare di Washington, per poi diventare nel 2007 vescovo di Dallas, incarico che ha mantenuto fino alla chiamata in Vaticano. Ora è chiamato a prendere su di sé il peso della Chiesa durante il periodo di Sede Vacante in attesa del conclave che inizierà il prossimo 6 maggio, e nel quale i cardinali dovranno eleggere il successore di Papa Francesco.

