Dopo l’interpretazione attoriale di Wagner Moura nel film recentemente prodotto da Netflix, intitolato semplicemente “Sergio”, la figura del diplomatico Sergio Vieira de Mello è tornata a ricevere una certa attenzione mediatica. E, diciamocelo pure, meritevolmente.

Dal Brasile alla Francia del ’68: i primordi

Sergio, come a lui si riferivano la maggior parte di amici e colleghi, era nato a Rio de Janeiro nel 1948. Figlio di Arnaldo Vieira de Mello, un funzionario diplomatico del Brasile, trascorse i primi anni della sua vita fra diversi paesi d’Europa a seguito del padre e della famiglia, avendo così modo di imparare diverse lingue – era fluente in portoghese, inglese, spagnolo, italiano, francese e arabo.

Già dai tempi dei banchi di scuola si impegnava in argomenti che sarebbero poi divenuti centrali nella sua vita di diplomatico: in un saggio dell’ultimo anno di liceo aveva infatti riflettuto sui fondamenti di un mondo giusto che – sosteneva – “non dovevano essere radicati in moralità religiose ma nella nozione più oggettiva di giustizia e rispetto.” Proseguì la sua formazione con gli studi di filosofia all’Università Federale di Rio de Janeiro. Il coup d’état del 1964 aveva tuttavia portato a numerose interruzioni della didattica a causa di scioperi e manifestazioni: il giovane e ambizioso Sergio decise quindi di lasciare la capitale brasiliana per recarsi in Francia, dove alla Sorbona avrebbe trovato come mentore il filosofo morale Vladimir Jankélévitch.

L’arrivo in Svizzera

La partecipazione attiva ai moti del ’68 a Parigi aveva poi comportato per il giovane la decisione – per evitare di subire ripercussioni politiche – di non rientrare più nel paese di origine, allora in mano a una giunta militare fortemente anti comunista e repressiva. Finiti gli studi l’anno seguente e impossibilitato a ritornare in patria, si recò a Ginevra presso un amico di famiglia che riuscì poi a farlo entrare in contatto con selezionatori delle Nazioni Unite. Esuberante, a tratti addirittura arrogante, la risposta che diede durante un colloquio in cui si prospettava l’UNESCO come opzione di impiego:

Conosco l’UNESCO, e non fa per me. Mi dà l’idea di essere una serie di ‘blah, blah,blah.’ – S. de Mello

Poco dopo, un posto di editore si era liberato all’interno dell’UNHCR, e, pur non parlando ancora fluentemente l’inglese né avendo i due anni di esperienza professionale richiesta, Sergio riuscì ad ottenere il posto a seguito del colloquio.

L’inizio della carriera

Appena ventunenne, l’idealista Sergio si trovò così a iniziare un percorso che da un impiego inizialmente considerato di fortuna in breve tempo l’avrebbe portato a raggiungere posizioni di grande rilievo. Quasi fin da subito, trovò un padre e una guida nel burbero Thomas Jamieson , che aveva iniziato a lavorare per le Nazioni Unite nel 1959 e la cui idea principale riguardo all’UNHCR era che dovesse avere come obiettivo quello di ‘eliminare se stessa’. Nonostante la distanza fra i due, Thomas – senza formazione accademica e senza la padronanza linguistica di Sergio – finì comunque per trasmettere al giovane una forte dose di pragmatismo:

I bambini dovrebbero avere una vita migliore e più felice di quella dei genitori. Se c’è un modo per evitare di allestire un campo, non allestirlo. Se c’è la possibilità di chiuderne uno, chiudilo. – T. Jamieson

L’astio nei confronti della burocrazia e la passione per il lavoro sul campo – entrambi condivisi poi da Sergio – emergevano perfino durante discorsi ufficiali, quando, di ritorno da una missione, durante una riunione al Palais des Nations si rivolse a dirigenti e diplomatici con le seguenti parole:

“Voi siete tutti seduti qui nel comfort, io vengo dal mondo reale dove ha luogo l’azione e dove si trovano le risposte.” – T. Jamieson

Dall’ufficio al lavoro sul campo

A ventitré anni, Sergio fu mandato per il suo primo incarico sul campo: in Bangladesh si occupò degli aiuti destinati ai rifugiati, venendo per la prima volta in contatto con situazioni di crisi. Secondo l’amico da Silveira:

Il Bangladesh fu una rivelazione per Sergio. Trovandosi sul campo, ha riconosciuto una parte di sè stesso che non aveva mai incontrato prima. Capì di essere un uomo d’azione, era fatto per quello.

Dopo il Bangladesh, nel 1973 si trovò a lavorare con Jamieson in Sudan, dove entrambi presero atto di quanto la popolazione locale preferisse ricevere supporto nella ricostruzione duratura del paese piuttosto che aiuti umanitari destinati ad apportare un sollievo immediato ma temporaneo.

Nel frattempo, nel 1974 aveva completato una tesi di dottorato dal titolo “Il ruolo della filosofia nella società contemporanea”, in cui scriveva che:

Non solo la storia ha cessato di alimentare la filosofia, ma la filosofia ha cessato di alimentare la storia.

Riconoscendo al Marxismo il pregio di esser stata l’unica teoria ad aver tentato di apportare concreti miglioramenti alla vita umana, sostenne comunque che il principio filosofico che dovrebbe guidare l’essere umano e le relazioni fra Stati è quello dell’ “intersoggettività“, o l’abilità di calzare le scarpe degli altri – fossero anche quelle dei malfattori.

Nello stesso anno fu mandato a Cipro, dove imperversava il conflitto turco-cipriota. Incarichi seguenti lo portarono in Mozambico – come capo delle operazioni UNHCR -, in Perù, e fra il 1981-1983 in Libano come Consigliere Politico Senior dell’UNIFIL (La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite).

Una pausa di due anni a Buenos Aires – dove era capo dell’ufficio argentino – precedette il decennio che portarono Sergio a diventare l’astro nascente delle Nazioni Unite.

Gli incarichi politici

Negli anni ’90, definitivamente abbandonata la posizione di operatore umanitario, l’ormai affermato Sergio de Mello si accingeva a intraprendere gli incarichi più importanti della sua carriera di diplomatico. Nel 1991 fu mandato in Cambogia per conto della UNTAC per seguire il processo di transizione e amministrare il contingente di circa 20,000 fra soldati e civili dedicati alla missione di peacekeeping. La missione successiva lo portò poi nei Balcani, dove i conflitti interetnici stavano imperversando e dove le Nazioni Unite avrebbero sperimentato per la prima volta un drammatico calo della reputazione: nonostante l’assedio di Sarajevo e i tragici massacri occorressero in tutta la regione, il contingente fu accusato di non aver adeguatamente provveduto alla protezione della popolazione, perdendo così diversi punti in stima e autorevolezza.

L’episodio di Zagabria

In un tale contesto, l’incontro avvenuto a Zagabria con la giornalista Samantha Power ci fornisce ulteriori dettagli sulla personalità di Sergio. Si dovevano incontrare per cena ma la situazione era peggiorata nelle ultime ore e così, alla richiesta di Samantha se volesse posticipare l’incontro, Sergio aveva replicato:

Il cielo qui sta crollando – disse – ma un uomo deve pur mangiare, no? Se la terza guerra mondiale dovesse cominciare mentre siamo a cena, non ordineremo una seconda bottiglia di vino.

Se gli mancasse Sarajevo? Sergio le aveva risposto:

Non sai quanto, preferirei trovarmi sotto assedio ogni giorno piuttosto che stare a occuparmi di scartoffie burocratiche e riunioni infinite. Sono nato per stare sul campo.

Convinto dell’importanza dell’ONU, era tuttavia consapevole dei suoi limiti e di quanto la situazione dipendesse da politiche decise a piani di fatto ben più alti. Nonostante la sensazione di costrizione, non aveva mai mancato di sottolineare il carattere di imparzialità dell’istituzione che rappresentava. Considerava quello un momento decisivo per i paesi occidentali e per il futuro stesso dell’ONU nel mondo post guerra fredda.

L’appellativo di “viceré”

Gestì temporaneamente una missione amministrativa in Kosovo che gli aveva fruttato l’appellativo scherzoso di viceré dato dai suoi collaboratori. Poco dopo si trovò ad affrontare la prova più difficile del suo operato a Timor-Est, paese che nel 1975 – appena nove giorni dopo aver dichiaro l’indipendenza dal Portogallo (di cui era colonia) – venne invaso dalla vicina Indonesia, diventandone una provincia. Scontri con gli indipendentisti si erano protratti per anni, quando nel 1999 un referendum sostenuto dalla comunità internazionale aveva finalmente sancito l’indipendenza del paese. Nonostante l’esito, sorsero violenti scontri che portarono all’intervento delle forze internazionali di peacekeeping dell’INTERFET e successivamente all’istituzione di un governo di transizione amministrato dall’ONU (UNTAET), a cui capo fu posto proprio Sergio.

La risoluzione 1272

Dopo anni di critiche ai governi del mondo, il diplomatico si ritrovò improvvisamente con la responsabilità di un intero paese nelle sue mani, per di più dovendolo costruire per la maggior parte da zero. La Risoluzione ONU 1272 – e la creazione dell’UNTAET – aveva lasciato i principali leader indipendentisti senza parole: com’era possibile che un’organizzazione con forti basi democratiche avesse deciso di affidare pieni poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – a un singolo individuo, per di più non timorese? Nonostante le perplessità, i timoresi dovettero accettare la risoluzione per poter aver accesso agli ingenti aiuti di cui avevano bisogno.

“La repubblica delle X(b)anane”

La legittima diffidenza iniziale non rese facile il compito al diplomatico: Sergio de Mello si trovò infatti a lavorare con Xanana Gusmão, un leader indipendentista che, per quanto ne apprezzasse l’origine brasiliana e la possibilità di comunicare in portoghese, non provava grande fiducia nei suoi confronti. Ironicamente, questo stesso rapporto era visto in modo opposto da altri che avevano notato un comportamento quasi reverenziale nei confronti di Gusmão da parte di Sergio, tanto che in certi giornali locali si arrivò a riferirsi a Timor-Est come alla “Repubblica delle X(b)anane”.

Un giorno, stanco di sentire Gusmão e altri riferirsi alle presunte “ville sontuose” in cui i funzionari ONU risiedevano, li invitò nella sua camera d’albergo dove mancava l’acqua calda e in compenso c’erano pure numerosi scarafaggi.

Non volendo rappresentare di fatto un retaggio coloniale né una figura autoritaria, si sforzò di apprendere le basi della lingua locale Tetum e di conoscere la realtà del paese.

Chiamatemi soltanto Sergio! – S. de Mello

Nonostante gli alti e i bassi dovuti al fatto che era la prima volta in cui l’ONU si faceva interamente carico del governo di un paese, de Mello riuscì comunque a garantire una transizione il quanto più possibile serena: il 20 Maggio 2002, Timor-Est era finalmente diventata una nazione indipendente.

Poco dopo il diplomatico Sergio De Mello lasciava il paese – non senza aver prima conquistato l’amicizia e il rispetto dei timoresi – e si avviava senza saperlo all’ultima grande tappa della sua carriera nonché, tristemente, della sua stessa vita.

L’attentato e la morte a un passo dalla vetta

Da studente del ’68 a una sorta di viceré ‘buono’, in trent’anni la posizione di Sergio era cambiata radicalmente: già braccio destro di Kofi Annan, ora ci si chiedeva quando sarebbe diventato Segretario Generale dell’ONU.

L’esperienza timorese gli aveva fruttato la nomina ad Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Nel 2003 era arrivata quella di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l’Iraq.

Seppure inizialmente riluttante a causa della forte ingerenza americana, alla fine aveva accettato l’incarico per l’Iraq e aveva radunato un team selezionato che lo avrebbe affiancato durante i quattro mesi di mandato previsti. Nonostante i tentativi di evitare il più possibile accostamenti con gli Stati Uniti e di rimarcare la propria presenza come esclusivamente a favore del popolo iracheno, il Canal Hotel – allora quartier generale ONU a Baghdad – fu oggetto dell’attentato che il 19 Agosto 2003 pose fine alla vita di Sergio e a quelli di altre venti persone, causando più di cento feriti.

Ancora molti punti interrogativi

L’episodio, ricondotto ad esponenti di Al-Qaeda, ha però lasciato insoddisfatti per la poca chiarezza fatta, tanto nei confronti di Sergio quanto di tutte le altre vittime dell’attentato. Nel 2013 l’Itamaraty (il Ministero degli Esteri brasiliano) ha sollevato qualche dubbio riguardo alle circostanze dell’attentato: possibile che la fragilità della sicurezza attorno alla struttura non fosse casuale?

Una perdita, quella del diplomatico Sergio, che ha segnato duramente tanto chi lo aveva conosciuto direttamente quanto chi aveva seguito il suo operato da lontano. Un esempio di virtù, correttezza e statura istituzionale che raramente incontriamo nelle nostre realtà politiche – nazionali o internazionali che siano. E che, una volta incontrate, non possono che lenire quel senso di sfiducia che troppo spesso ci opprime.

