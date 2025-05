José Alberto Mujica Cordano si è spento all’età di 89 anni, lasciando dietro di sé una traccia indelebile nella storia dell’Uruguay e del progressismo mondiale. Figura carismatica e controcorrente, José Pepe Mujica aveva fatto della coerenza tra pensiero e azione la cifra della sua esistenza. Ex presidente, guerrigliero, senatore e contadino, ha incarnato una politica fatta di sobrietà e di valori profondi, resistendo fino all’ultimo alla malattia che lo aveva debilitato. Malgrado il tumore all’esofago che lo aveva colpito nel 2024 e che si era successivamente esteso, Mujica non aveva rinunciato alla battaglia politica, sostenendo fino alla fine la candidatura di Yamandú Orsi, attuale presidente uruguaiano.

José Pepe Mujica, il Presidente più povero del mondo

È stato proprio Yamandú Orsi, attuale Presidente dell’Uruguay, ad annunciare la morte di José Pepe Mujica all’età di 89 anni. ll suo mandato presidenziale dal 2010 al 2015 è stato segnato da una serie di riforme che hanno proiettato l’Uruguay sulla scena internazionale come un modello di apertura e innovazione sociale. Durante quegli anni Mujica ha approvato misure all’avanguardia per l’America Latina: la legalizzazione dell’aborto, il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e la liberalizzazione dell’uso della cannabis.

Ma non fu soltanto il contenuto delle sue politiche a colpire l’opinione pubblica: a impressionare il mondo fu soprattutto il suo stile di vita essenziale. Rifiutò i privilegi del potere, donò la maggior parte del suo stipendio in beneficenza e continuò a vivere nella sua piccola fattoria, insieme alla moglie Lucía Topolansky e al suo inseparabile Maggiolino Volkswagen del 1987.

Un passato tra rivoluzione e carcere

La vita di José Pepe Mujica è stata tutt’altro che lineare. Negli anni Sessanta prese parte al Movimento di liberazione nazionale Tupamaros, ispirato al marxismo rivoluzionario e alla lotta armata contro la dittatura di Jorge Pacheco Areco. L’organizzazione, che inizialmente puntava a ridistribuire le ricchezze con azioni simboliche, evolse in una vera e propria guerriglia urbana. Mujica partecipò a rapine, sequestri e azioni armate, rimanendo ferito più volte e finendo incarcerato nel 1972.

Trascorse dodici anni nelle prigioni della dittatura uruguaiana, spesso in isolamento e vittima di torture. Quelle esperienze lo temprarono e rafforzarono il suo spirito critico nei confronti del potere e del consumismo.







Dalla prigione al Parlamento

Dopo la fine della dittatura, Mujica scelse la strada della politica istituzionale. Nel 1989 fondò il Movimento di Partecipazione Popolare (MPP), all’interno della coalizione di sinistra Fronte Ampio. Venne eletto deputato nel 1995 e senatore nel 2000. Con la vittoria del Fronte Ampio nel 2005, José Pepe Mujica diventò ministro dell’Agricoltura e, nel 2009, fu eletto presidente. Il suo mandato durò fino al 2015, come previsto dalla costituzione uruguaiana, che non consente la rielezione immediata.

Dopo il suo ritiro dalla presidenza, rimase comunque una figura centrale nella politica del paese, ispirando nuove generazioni di attivisti e leader.

Un’eredità umanista e rivoluzionaria

Il nome di Mujica è rimasto legato non solo alle riforme progressiste ma anche a una visione politica umanista e non dogmatica. Critico feroce del capitalismo sfrenato e della società dei consumi, ha sempre difeso un’idea di felicità legata alla semplicità e alla solidarietà. Celebre una delle sue frasi più condivise: “Non sono povero, sono sobrio. Povero è chi ha bisogno di tanto per vivere”. Mujica ha dimostrato che si può fare politica con autenticità, parlando un linguaggio comprensibile, vicino alla gente. La sua figura è stata salutata con commozione non solo in Uruguay ma in tutta l’America Latina e in Europa.

Il cordoglio per la morte di José Pepe Mujica è stato condiviso da leader di tutto il mondo. Il presidente colombiano Gustavo Petro lo ha ricordato come “un rivoluzionario e un amico” e ha espresso la speranza che un giorno l’America Latina possa unirsi sotto un’unica identità. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha scritto: “Un mondo migliore. In questo ha creduto, militato e vissuto Pepe Mujica. La politica ha senso quando si vive così, dal cuore”. Anche il governo brasiliano ha reso omaggio all’ex presidente, definendolo “uno dei principali artefici dell’integrazione del Sudamerica e uno dei più importanti umanisti del nostro tempo”.

Un saluto dal suo delfino politico

A dare l’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato il suo erede politico, Yamandú Orsi, presidente eletto nel novembre 2024, che Mujica aveva sostenuto attivamente nonostante le condizioni di salute sempre più critiche. In un messaggio pubblicato sui social, Orsi ha scritto: “Ci mancherai tanto, caro Pepe. Grazie per tutto ciò che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo”.

In una delle sue ultime interviste, Mujica definì la vittoria di Orsi “una ricompensa alla fine della mia carriera”. Le sue parole suonano oggi come un testamento politico, il suggello di una vita spesa senza compromessi.

Lucrezia Agliani