Mobutu Sese Seko : chi era ?

Mobutu Sese Seko fu il più longevo dittatore africano e governò il Congo -all’epoca chiamato Zaire- dal 1965 al 1997, anno della sua morte. Durante la sua dittatura lo Zaire fu appoggiato dagli Stati Uniti, la CIA e diversi Stati europei grazie all’anti-comunismo professato dal dittatore. Mobutu ebbe ottimi rapporti con la Francia, il Belgio e gli Stati Uniti, ottenendo numerosi prestiti e finanziamenti che, tuttavia, non vennero mai investiti per il miglioramento dello Zaire, alimentando la corruzione fino ai più piccoli uffici burocratici. Durante il suo governo attuò una politica repressiva e sanguinaria, sterminando chiunque si opponesse alla sua guida di capo politico e militare del paese. Ridusse il Parlamento a un fantoccio privo di potere e eliminò ogni altro partito oltre il suo. Esattamente come un Mussolini o un Hitler si servì dei mezzi di comunicazione di massa per asservire un popolo che, ogni mattina, tra un misto di inquietudine e stupore, lo vedeva in TV scendere dal cielo su una nuvoletta. Insomma, seguì il manuale del buon dittatore, macchiandosi di sordidi orrori. La differenza fondamentale con i dittatori europei fu però il semplice fatto di trovarsi in Africa e soprattutto, in un paese ricchissimo di risorse minerarie: motivo sufficiente, per noi occidentali, per finanziarlo e dargli il massimo appoggio -senza dimenticare che proprio Mobutu evitò che salisse al potere Lumumba, il quale avrebbe istituito uno Stato di stampo socialista (una follia, non trovate?). Fin dagli sgoccioli del suo regime e dopo la sua morte il Congo fu teatro di guerre dolorose e atroci, finché nel 2004 con la Guerra Mondiale D’Africa (5 milioni e mezzo di morti) le acque non si pacificarono -o quasi.

La Repubblica Democratica del Congo oggi

Attualmente la Repubblica Democratica del Congo estrae risorse minerarie per un valore di 50 miliardi di dollari all’anno di cui solo 6 entrano nelle tasche dello Stato, mentre il resto è diviso tra i signori della guerra locali. Una prassi risultato di anni di corruzione e mancati controlli statali che in aggiunta all’interesse occindetale di ottenere minerali rari a bassissimo costo diventa una combo mortale che rende la Repubblica Democratica del Congo uno tra gli Stati più poveri al mondo, nonostante sia effettivamente tra i più ricchi di risorse. Il sottosuolo congolese infatti vanta il contenimento di oro, diamanti, manganese, rame, cobalto e columbite-tantalite (noto come Coltan).









Il Coltan: oro nero

Proprio il cobalto e il coltan attualmente provocano un altissimo interesse delle multinazionali produttrici di apparecchi elettronici -ma anche auto elettriche. Dal 2000, quando la Sony fece debuttare la PlayStation 2 il prezzo del coltan salì vertiginosamente da 39 dollari al kg a 400. In realtà le maggiori riserve di coltan si trovano in Australia e in Cina ma l’estrazione di minerali in questi due Stati risulta molto più costosa per le tutele sul lavoro e leggi sull’estrazione. Le miniere del Congo, invece, sono ben poco controllate e i minatori -amichevolmente chiamati “artigiani”- hanno pochissime tutele e un salario netto di circa 50 centesimi al giorno. Ciò che accade oggi nella Repubblica Democratica del Congo è il risultato di decenni di corruzione, guerre e una pessima amministrazione.

Prima di Mobutu Sese Seko

Ancor prima di Mobutu Sese Seko il Congo fu colonia belga finché il Re Baldovino non concesse l’indipendenza. Nel 1885 nacque lo Stato Libero del Congo, che di “libero” aveva ben poco, dato che era un possedimento personale del Re belga Leopoldo II. Già all’epoca il Congo era un prezioso polo di risorse: il caucciù, con cui si produceva la gomma. I congolesi erano costretti a raccogliere il cacciù se volevano sopravvivere, spesso erano minacciati i loro raccolti, le loro capanne, se non la loro famiglia o loro stessi. Lo sfruttamento e le crudeltà perpetuate sui congolesi non sono certamente una novità, anche se l’occidente tende a chiudere un occhio quando gli interessi in gioco sono così fruttuosi.

Indipenza prima della dittatura

Nel 1960 il Congo ottenne l’indipendenza dal Belgio a causa di moti di rivolta in tutto il paese. Quell’anno furono svolte le elezioni e vinse Patrice Lumumba, esponente del Movimento Nazionale Congolese. In pochissimo tempo tuttavia le province di Katanga e di Kasai si ammutinarono al governo centrale, chiedendo le dimissioni di Lumumba, appoggiati dalla CIA e dal Belgio.

L’ascesa al potere

In meno di un anno Mobutu Sese Seko spodestò Lumumba -protetto dai sovietici- con un golpe appoggiato dagli Stati Uniti. Mobutu iniziò un percorso di “africanizzazione”, il cui scopo era ritrovare l’autenticità del Congo. Attuò però questo progetto in modo alquanto curioso poiché non rivolse la sua attenzione al recupero di una cultura schiacciata dagli europei. Si limitò a rendere africano tutto ciò che c’era di belga. Proprio per questo motivo il paese non si chiamò più Repubblica Democratica del Congo ma Zaire, che vuol dire fiume. Anche tutti i cittadini con nomi europei furono costretti a cambiarli con nomi africani, perfino gli abiti di stampo occidentale furono vietati. Mobutu però riuscì ad assicurarsi i favori di molti Stati occidentali, sia grazie al suo essere anti-sovietico che alle sue doti diplomatiche e di conversatore.

La più grande storia di clpetocrazia

Dall’occidente ottenne un gran numero di finanziamenti soprattutto a fondo perduto. Sicuramente gli occidentali avevano un grande interesse nel non inimicarsi il dittatore, poiché era da lui che passavano tutte le concessioni e autorizzazioni per aprire cantieri e quindi attingere al patrimonio minerario del paese. Mobutu Sese Seko si intascò, insieme alla sua cerchia, quasi 5 miliardi di dollari, portando lo Zaire in una terribile crisi che dura ancora oggi.

La fine di Mobutu Sese Seko

Con il tempo le democrazie occidentali iniziarono a discostarsi dal dittatore e nel 1986 la grave crisi costrinse Mobutu a lasciare spazio decisionale all’opposizione che era in Parlamento. Dopo il crollo del muro di Berlino, con una situazione interna pessima, Mobutu ricercò appoggio esterno ma i vecchi amici occidentali -esclusa la Francia- si limitarono a voltargli le spalle. Nel 1996 il gruppo dei ribelli Simba capeggiata da Lauren-Désiré Kabila marciò sullo Zaire riconquistando ampie porzioni di territorio. Mobutu fu costretto a fuggire in Marocco, dove morì nel 1997 di cancro alla prostata.

L’indifferenza del presente

Ancora oggi, la Repubblica Democratica del Congo, ri-istituita nel 1997 porta con sé le profonde ferite, mai rimarginate, di un passato di soprusi. Soprusi che non sono mai terminati e, anzi, sono stati accompagnati da guerre e crudeltà indicibili negli ultimi anni. Ma dopotutto, si sa (o no?), che per il bene di alcuni serve il sangue di altri. Dopotutto, se il Congo fosse lasciato in pace, o se il coltan non venisse estratto a un prezzo così basso, i telefoni cellulari costerebbe 10 volte tanto e per noi occidentali -gli stessi che si lamentano dell’immigrazione di massa- sarebbe davvero terribile.