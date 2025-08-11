Una nuova misura normativa volta a contrastare comportamenti incivili e pericolosi sulle strade italiane è entrata in vigore il 9 agosto 2025. Con il decreto-legge n. 116, il Governo ha introdotto un pacchetto di norme particolarmente severe contro chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto. Tale decreto vale sia per i veicoli in marcia che in sosta, puntando a rafforzare la tutela ambientale e la sicurezza della circolazione.

La portata del provvedimento è significativa non solo per l’entità delle sanzioni previste — fino a 18.000 euro — ma anche per il nuovo approccio sanzionatorio, che non richiede più il fermo in flagranza di reato. Sarà sufficiente l’acquisizione di immagini nitide delle targhe dei veicoli coinvolti per far scattare automaticamente la multa.

L’occhio delle telecamere: multe anche senza fermo in flagranza

Il cuore innovativo del decreto risiede proprio nel meccanismo di accertamento dell’illecito: non sarà più necessario che l’agente accerti materialmente il lancio di rifiuti da un veicolo. Una fotografia, un video, o qualsiasi documento audiovisivo che permetta una chiara identificazione del mezzo sarà ritenuto valido per procedere con la sanzione.

Telecamere comunali, autostradali e persino quelle installate da privati — purché regolarmente autorizzate — diventano così strumenti centrali per il controllo del territorio. In tal modo, il sistema sanzionatorio viene potenziato, superando gli ostacoli tradizionali che fino a oggi rendevano difficile la repressione di simili comportamenti.

Reati ambientali su quattro ruote: pene fino all’arresto

Il decreto n. 116 non si limita a punire con sanzioni amministrative: nei casi più gravi, come il lancio reiterato di rifiuti pericolosi o il coinvolgimento di soggetti recidivi, è previsto anche l’arresto. Una misura estrema, sì, ma che segnala l’intento chiaro del legislatore: elevare il livello di attenzione pubblica verso l’ambiente e responsabilizzare chi si muove su strada.

Oltre all’arresto, è prevista anche la sospensione temporanea della patente, che può variare da uno a tre mesi, e sanzioni accessorie come la decurtazione dei punti. Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli aziendali e ai mezzi di trasporto collettivo, per i quali i gestori saranno ritenuti corresponsabili.

Il lancio di rifiuti da auto in corsa — mozziconi di sigaretta, bottiglie, fazzoletti, plastica o resti di cibo — è purtroppo una prassi ancora frequente sulle strade italiane. Una cattiva abitudine che non solo degrada l’ambiente, ma rappresenta anche un pericolo per altri automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Il nuovo decreto legge mira dunque a invertire una tendenza culturale consolidata, che ha trasformato troppe volte le strade in discariche a cielo aperto.

Una norma attesa da tempo

Oltre a rafforzare i sistemi di videosorveglianza urbana, i Comuni potranno investire parte dei proventi delle sanzioni in attività di bonifica ambientale e sensibilizzazione della cittadinanza.

Inoltre, potranno stipulare convenzioni con soggetti privati — come gestori di parcheggi o aziende con flotte aziendali — per l’uso condiviso delle immagini raccolte, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali.







Le sanzioni: importi da record e criteri di applicazione

La multa può partire da 1.000 euro e raggiungere, nei casi più gravi, la cifra record di 18.000 euro. Un range molto ampio, modulato in base a diversi fattori: la tipologia del rifiuto, la pericolosità ambientale, il luogo dell’abbandono (in prossimità di aree naturali, parchi, corsi d’acqua, scuole), e la recidiva dell’autore del gesto.

Il testo del decreto chiarisce inoltre che la responsabilità può essere estesa anche al proprietario del veicolo, qualora non venga individuato l’autore materiale del gesto. In questi casi, sarà a carico del proprietario dimostrare l’estraneità ai fatti.

L’Italia in linea con l’Europa

Con l’introduzione del decreto n. 116, l’Italia si allinea a una tendenza sempre più diffusa nell’Unione Europea, dove numerosi Stati membri hanno già adottato misure restrittive contro l’abbandono di rifiuti stradali. Paesi come Francia, Germania e Paesi Bassi dispongono da anni di sistemi automatizzati di rilevazione e sanzione, con risultati positivi in termini di pulizia urbana e rispetto dell’ambiente.

Anche il Parlamento europeo ha recentemente sollecitato gli Stati membri a introdurre misure efficaci contro l’inquinamento da rifiuti urbani e stradali, riconoscendolo come una delle sfide ambientali più urgenti.

Il Governo ha affiancato al decreto-legge anche una campagna di sensibilizzazione pubblica, veicolata attraverso media tradizionali e digitali, volta a rafforzare la consapevolezza collettiva sulla gravità del problema.

L’obiettivo dichiarato è creare una cultura della legalità ambientale che parta dai comportamenti quotidiani. Nelle scuole, verranno introdotti moduli didattici su educazione civica e sostenibilità, mentre per le aziende saranno previsti incentivi per progetti interni di sostenibilità ambientale legati alla mobilità.

La stretta sull’uso del cellulare alla guida

Il decreto n. 116 arriva in un contesto normativo già segnato da interventi tesi a reprimere comportamenti pericolosi e incivili alla guida. Solo pochi mesi fa, il Parlamento aveva approvato una stretta sull’uso improprio del cellulare durante la guida, introducendo controlli più frequenti e sanzioni più severe per chi viene sorpreso a usare dispositivi elettronici non a mani libere.

Le due misure, seppur differenti nei contenuti, condividono una filosofia comune: restituire centralità alla sicurezza e al rispetto delle regole nel contesto della mobilità su strada.

Sebbene il decreto sia già in vigore, la sua piena attuazione richiederà alcune settimane per consentire a enti locali e forze dell’ordine di adattare procedure e sistemi di controllo. Il Ministero dell’Ambiente e quello dei Trasporti stanno predisponendo un vademecum operativo per chiarire dubbi interpretativi e facilitare l’applicazione uniforme della norma su tutto il territorio nazionale.