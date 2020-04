Chi ha animato la Resistenza ha lottato per restituirci diritti, i fascisti per toglierceli

Ogni volta che tentate l’equiparazione impossibile tra fascisti e partigiani, occorre ricordarvi una cosa: sicuramente la storia della Resistenza comprende momenti tragici e singoli orrori, come tutte le guerre. Sicuramente dei giovanissimi sono finiti da una parte e dall’altra per scelta a volte familiare, o per un insieme di ragioni che non è sempre facilissimo comprendere o condannare.

Ma c’è un fatto molto semplice, che spesso incredibilmente vi sfugge: le donne e gli uomini che hanno animato la Resistenza hanno lottato per restituirci diritti, i fascisti lottavano per toglierceli.

il peggiore tra i partigiani, combatteva per la libertà, mentre il migliore tra i fascisti, tra i repubblichini di Salò, per quanto giovane, per quanto “innocente”, combatteva per un’Europa disseminata di campi di concentramento, per lo sterminio di etnie e minoranze, per un mondo schiavo di Hitler. Anche il più violento,, per lo sterminio di etnie e minoranze, per un mondo schiavo di Hitler.

Come scriveva Italo Calvino, ne “Il sentiero dei nidi di ragno”:

“C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi, niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale al loro […] tutto servirà se non a liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori; perduti e inutili anche se vincessero, perchè non fanno storia, non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell’odio”.

Per questo, semplicemente, i combattenti delle due parti non potranno mai, mai stare sullo stesso piano. Fatevene una ragione.

Francesco Trento

