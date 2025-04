Con la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa cattolica si trova davanti alla questione di chi prenderà il suo posto. La scelta del prossimo Papa non è mai un processo semplice, ma in questo momento particolare il mondo si interroga su chi sarà il nuovo leader spirituale della Chiesa universale. Sebbene il conclave sia segreto e imprevedibile, diversi nomi stanno emergendo come possibili successori, ognuno con una visione unica per il futuro della Chiesa. Il nuovo Papa potrebbe continuare la linea di Francesco o, al contrario, potrebbe essere una figura che segnerà una netta discontinuità rispetto alla sua gestione.

Chi potrebbe diventare il prossimo Papa?

Uno dei candidati più discussi è Pietro Parolin, attuale segretario di Stato della Santa Sede. Con i suoi 70 anni, Parolin è visto come un candidato di “continuità”, ovvero una figura moderata che potrebbe mantenere la politica diplomatica e sociale di Papa Francesco. La sua esperienza nei delicati equilibri internazionali, compresa la controversa negoziazione con la Cina sul tema della nomina dei vescovi, lo rende una figura centrale nelle dinamiche vaticane.

Per i suoi sostenitori, Parolin rappresenta un ideale pacifista. Tuttavia, alcuni dei suoi critici lo considerano troppo pragmatico e incline a soluzioni diplomatiche che non rispecchiano sempre le verità più dure della fede.







Accanto a Parolin, emerge il nome di Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, che potrebbe diventare il primo Papa asiatico. Tagle ha rappresentato per molto tempo una delle figure più promettenti nel panorama vaticano. È molto vicino ad alcune tematiche sociali, come i diritti dei divorziati e la visione sulla comunità LGBTQ+. Tuttavia, negli ultimi tempi, Tagle ha visto un calo di popolarità tra alcuni ambienti vaticani, complici anche le sue dichiarazioni su alcuni temi considerati controversi, come l’approccio della Chiesa ai matrimoni omosessuali.

Un altro nome che sta guadagnando consensi è quello di Peter Turkson, cardinale del Ghana. Turkson è noto per il suo impegno su temi sociali globali, come la povertà, la giustizia economica e la crisi climatica, ma ha anche difeso con fermezza i principi tradizionali della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia. La sua visione sul futuro della Chiesa è chiara: mantenere la dottrina, ma con una maggiore attenzione alle problematiche sociali e alla giustizia per i più poveri. Con i suoi 76 anni, Turkson sarebbe anche il primo Papa nero nella storia della Chiesa.

Il futuro della Chiesa tra conservatorismo e progressismo

Nel campo dei candidati conservatori, spicca il nome di Péter Erdő, cardinale ungherese, che rappresenterebbe un significativo allontanamento dalla linea di Papa Francesco. Con i suoi 72 anni, Erdő è noto per la sua visione tradizionalista e per la difesa della dottrina cattolica classica. La sua opposizione a molti degli orientamenti di Francesco lo rende un’opzione allettante per coloro che desiderano una restaurazione della disciplina ecclesiastica e una Chiesa meno aperta ai cambiamenti sociali. A questo si aggiunge il suo legame con la politica nazionalista ungherese, che ha suscitato non poche polemiche all’interno del Vaticano.

A fianco di questi candidati più conosciuti, ci sono anche figure più giovani e progressiste come Matteo Zuppi, cardinale italiano che ha mostrato particolare attenzione alle problematiche sociali e ai diritti dei più deboli. Zuppi è stato nominato cardinale da Papa Francesco nel 2019 e ha svolto un ruolo importante come inviato vaticano per la pace in Ucraina, dove ha lavorato per promuovere il dialogo tra le diverse fazioni. La sua visione sulla Chiesa è quella di un’istituzione più inclusiva e attenta alle esigenze dei poveri e degli emarginati.

Allo stesso modo, José Tolentino Calaça de Mendonça, uno dei giovani cardinale portoghesi, ha attratto attenzione per le sue posizioni progressiste e per il suo impegno nel rendere la Chiesa più vicina alla cultura moderna. La sua giovane età, tuttavia, potrebbe essere uno svantaggio, in quanto molti cardinali preferiscono figure più mature per garantire una continuità immediata nella guida della Chiesa. Tolentino è anche noto per le sue opinioni liberali sui diritti civili e sulle relazioni tra persone dello stesso sesso, il che lo rende una figura controversa per alcuni all’interno della gerarchia vaticana.

Infine, c’è Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, noto per il suo impegno a favore dei cristiani in Terra Santa. La sua esperienza in una delle regioni più delicate del mondo lo ha reso una figura rispettata a livello internazionale, ma ha fatto ben poco per esprimere opinioni su tematiche interne alla Chiesa, preferendo concentrarsi sulle questioni di pace e convivenza religiosa.

La figura del prossimo Papa si profilerebbe quindi come un punto di svolta per la Chiesa, che potrebbe continuare sulla via dell’apertura e della riforma, o intraprendere una direzione più conservatrice, rispondendo alle sfide di un mondo sempre più globalizzato e polarizzato.

Elena Caccioppoli