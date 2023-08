Chi sono gli influencer più famosi che hanno sfondato grazie a TikTok

Su internet passa letteralmente tutta la nostra vita, tutta: ogni genere di dato sensibile associato alla nostra personalità, e non tutti fanno affidamento a strutture come VPN Italia che permette di evitare rischi e consente a i suoi clienti di navigare in sicurezza. Di sicuro lo fanno gli imprenditori digitali, figure sempre più diffuse al giorno d’oggi che riescono ad accaparrarsi quote ampie di attenzione e a monetizzare anche grazie all’esposizione data dai social e nell’ultimo periodo in particolare da TikTok. Tutti conoscono Khaby Lame, ma esistono tanti altri riferimenti legati a personaggi del nostro Paese che sono riusciti a conquistare il loro spazio di notorietà grazie a TikTok. Scopriamo le loro storie di successo.

Arnaldo Mangini, come farsi quattro risate su TikTok

Arnaldo Mangini è uno degli entertainment influencer di TikTok più apprezzati. Sul social cinese, è seguito da 32,4milioni di follower e vanta anche 209,3milioni di like. È diventato famoso per la sua somiglianza con Mr Bean. Su Instagram, è seguito da 1,6milioni di follower. Performer e comico nato nel 1973, attore di teatro e clown, ha vissuto anche in Olanda durante la sua infanzia. Sin da piccolo, ha mostrato di amare il mondo dell’intrattenimento, esibendosi per la propria famiglia. Nel 1996, ha fatto il suo primo provino, partecipando al programma Scatafascio di Paolo Rossi e a numerose altre trasmissioni Rai, Mediaset e Sky. Nell’arco della sua carriera, Arnaldo Mangini ha anche lavorato in teatro, portando in Europa lo spettacolo The Arnaldo Mangini MrBean lookalike Show.

Urban Theory, dance influencer su TikTok

Con 186,8milioni di like e 20,4milioni di follower su TikTok, 2,1milioni su Instagram e 23mila circa su YouTube, gli Urban Theory sono un gruppo di sei ballerini amatissimi: Jessica Demaria, ovvero l’unica donna e la ballerina del gruppo, il giardiniere Davide Sala, il barista Lorenzo Piantoni, Leonardo Sigona, l’imbianchino Riccardo Marano e il cameriere Fabiano Paglieri. Sono diventati noti al pubblico grazie alla partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2019, giungendo poi su TikTok. I ballerini sono stati ospiti a The Tonight Show di Jimmy Fallon, al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurofestival 2022. Originario di Vallecrosia in provincia di Imperia, il gruppo ha visto la luce in una scuola di danza moderna e hip hop, dove Jessica insegna danza. In particolare, gli Urban Theory propongono lo stile tutting, che crea delle posizioni geometriche a ritmo musicale. Jessica è la fondatrice degli Urban Theory.

Le Twins, entertainment creator sui social

Gemelle, Ylenia Burato e Nicole Burato sono Le Twins che si sono fatte strada come entertainment influencer su TikTok. Sul social cinese, a seguire i loro divertenti video sono 18,5milioni di utenti e i like non si contano: al momento, sono circa 472,3milioni. Su Instagram, vantano un seguito di 299mila follower. Nate il 13 ottobre 1994 a Mantova, hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia dopo il diploma, prima di fare della loro passione per il mondo digitale un vero e proprio lavoro. Ora vivono a Milano e sfruttano a tempo pieno la propria creatività per produrre contenuti che generano interazioni, like, commenti e visualizzazioni. Della loro vita privata, comunque, non si sa molto se non che Nicole si è diplomata in Ragioneria e Ylenia come Geometra. Per loro, la famiglia e gli amici vengono prima di tutto.

Fabio Farati, Faffapix content creator da milioni di follower

Conosciuto sui social come Faffapix, Fabio Farati è uno dei top entertainment influencer italiani su TikTok, dove vanta 239,5milioni di like e 13,6milioni di follower. Nato a Granarolo dell’Emilia in provincia di Bologna il 5 febbraio 1996, vive tra Bologna, Milano e Los Angeles. Ha ottenuto così tanto successo da decidere di lasciare il suo posto fisso per dedicarsi, totalmente, all’attività di imprenditore digitale.