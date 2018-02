Chiamami col tuo nome – Recensione

Chiamami col tuo nome è il film di Luca Guadagnino che ha fatto incetta di nomination agli Oscar, addirittura compare tra i candidati a miglior film. La prima domanda all’uscita della sala del cinema è stata proprio questa: ne avevamo davvero bisogno? Non ne sono certa, tuttavia possiamo parlarne.

La storia

Luca Guadagnino, in diverse interviste, sostiene di non aver realizzato l’ennesimo film che parla di omosessualità, tuttavia ci viene automatico chiederci di cosa possa parlare se non di quello, visto che per due ore e un quarto non succede assolutamente nulla. La trama, infatti, è molto semplice: due ragazzi si incontrano in un’estate del 1983 e dopo qualche sguardo si innamorano. Inizialmente si trattengono e il più giovane (Elio, Timothée Chalamet) cerca di distrarsi con una ragazza. L’attrazione alla fine diventa impossibile da gestire e anche il più grande (Oliver, Armie Hammer) cede all’amore. I due passano insieme lunghissime giornate che organizzano in passeggiate, giri in bicicletta, bagni nel lago e via dicendo fino a quando l’estate non finisce. Fine. Proprio così, non succede nient’altro che questo.









Guarda le immagini del film Prev 1 of 17 Next

Ma è tutto da buttare?

Assolutamente no. Ci sono molti aspetti bellissimi di questo film, primo fra tutti la bravura degli attori. Tutti, nessuno escluso, sono in grado di riempire i vuoti di una sceneggiatura assente e lo fanno attraverso sguardi, sorrisi, espressioni e movimenti gravidi di significato. Sopperiscono allo squallore dei dialoghi e rendono lo scorrere del film tollerabile. Timothée Chalamet è candidato all’Oscar come migliore attore e se lo vincesse non credo che qualcuno avrebbe da obiettare qualcosa. La scenografia è assolutamente perfetta, sono di fatto gli anni Ottanta e non manca nulla di quel periodo, sono curatissimi persino i manifesti elettorali (che si sposano benissimo con gli scambi tra i personaggi circa il pentapartito, Bettino e compagnia cantante). Anche i vestiti, le acconciature, il trucco sono bellissimi e centrati.

Il sesso e l’amore









Molto bello è il distacco che viene creato tra il sesso dei due ragazzi e il sesso che rappresenta Marzia: mentre il corpo dei due uomini e il loro atto viene descritto con la dolcezza dei tratti tipici dell’amore, il corpo di Marzia viene quasi sempre ridotto a uno strumento di piacere privo di qualsivoglia sfumatura sentimentale o romantica. Elio, con Marzia, sperimenta esattamente come un ragazzino preadolescente può sperimentare la masturbazione, mentre con Oliver accede a un ventaglio di sensazioni che rovesciano completamente il suo modo di vivere la sessualità. La controversa scena della pesca non è nulla di nuovo, sicuramente si poteva trattare in maniera diversa, ma l’idea che Elio possa riprodurre su un frutto quello che di fatto ha appena vissuto lui rende ancor di più l’idea della sperimentazione continua lungo il percorso della consapevolezza sessuale. Certo, siamo probabilmente tutti d’accordo nel dire che questa scena si poteva chiudere prima di farla scadere nell’inguardabile.

Cosa non va?

Il problema principale è che – a mio avviso – questo è un film per addetti ai lavori. Tutta la pellicola, infatti, è un omaggio ai grandi maestri (Renoir, Rohmer, Bertolucci) e una continua citazione più o meno evidente. Chiamami col tuo nome è un film che non può essere compreso e apprezzato come dovrebbe essere da una persona che non ha alcuna competenza in fatto di cinema. Infatti a me non è piaciuto. Ma se non sono competente allora perché ne parlo? Perché i film vengono guardati anche da persone che non hanno studiato cinematografia al DAMS e il biglietto del cinema lo pagano tanto quanto un addetto ai lavori. Il film è troppo lento, i tempi sono dilatati a tal punto che sembra di vivere in prima persona quell’estate infinita. La maggior parte dei dialoghi sono inutili, oppure insensati, a volte anche piuttosto irreali. Per la stragrande maggioranza del tempo, i personaggi potrebbero starsene zitti che sarebbe meglio. Il punto è che non c’è niente da dire perché di fatto non succede proprio niente e l’unico caso in cui succede qualcosa, ovvero quando Elio lascia Marzia (Esther Garrel), la faccenda si liquida con un “bella pe’ te”. Uno aspetta per due ore e un quarto una bomba che non esplode mai, tant’è che quando Oliver se ne va e il film continua ti aspetti che almeno negli ultimi cinque/dieci minuti possa arrivare il colpo di scena. E invece no, anche l’ultimo quarto d’ora è caratterizzato dal nulla cosmico.

Ma ne avevamo davvero bisogno?

Non lo so. In realtà mi verrebbe da dire di no. Non riesco personalmente a capire quale sia il messaggio reale del regista: cosa avrà mai voluto dire? Non si può avere la presunzione di dire che non si tratta di un film sull’omosessualità se tutto il film è centrato sulla scoperta sessuale di un adolescente che sperimenta sia l’aspetto femminile che quello maschile. Il film parla d’amore, parla di sesso, parla di tentativi e nient’altro. Nulla di nuovo, tutto già visto e sdoganato ed è per questo che il film risulta noioso. Forse potevamo farne a meno e continua sfuggirmi quale sia la reale ragione della nomination come miglior film agli Oscar.

Se qualcuno avesse qualche idea qui siamo aperti al dialogo!

Elisa Bianchedi