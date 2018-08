Il Dilemma

Credo che il dilemma fondamentale di questi ultimi tempi, che interessa la quasi totalità del mondo, sia: come posso essere felice?

Dove posso trovare la felicità?

La maggior parte di noi avrà letto tantissimo sull’argomento, cercando disperatamente una verità assoluta per il raggiungimento di questo scopo tanto ambito; un’altra parte di noi avrà preso spunto da comportamenti e stili di vita di persone che ci appaiono felici, pensando che emularle potesse essere la miglior soluzione, d’altra parte, se funziona per loro perché per me non dovrebbe?

Un’altra parte dell’umanità semplicemente ci ha rinunciato, facendosi trascinare dal pessimismo cosmico che domina, ormai, il globo, pensando che la felicità sia una ricchezza che pochi possono permettersi, un lusso che interessa i più fortunati, in quanto la vita è sofferenza e dolore, alleggerita a tratti da momenti piacevoli.

Alla fine, la domanda rimane martellante: come posso essere felice? Più faccio, più sacrifico e meno trovo pace?

La banalità della felicità

In realtà, la risposta è estremamente semplice: la verità è che noi esseri umani tendiamo sempre a complicarci la vita più del necessario, trascurando quelle che si dimostrano le risposte più ovvie e banali, ma che devono essere capite e assimilate interiormente al pari della teoria della relatività di Einstein. Questo esempio non è casuale, quest’uomo riuscì a far emergere una delle verità più potenti, trascurata perché troppo banale ed evidente per soffermarcisi.

La relatività del mondo e, di conseguenza, degli individui è il punto focale, considerando che ogni individuo è a sé stante, per cui ha bisogni diversi, passioni diverse e gioie diverse da qualsiasi altra persona esistente al mondo, rende ognuno di noi unico e speciale, per questa ragione ognuno deve pensare per se stesso, non illudendosi che il motivo di felicità di un altro possa essere anche il nostro.

Le influenze esterne

In una società in cui il tutto è proiettato esternamente, ci scordiamo di soffermarci su noi stessi, capire i nostri bisogni e ciò verso cui tendiamo realmente, adattandoci all’ambiente esterno, il quale non ci darà mai felicità o soddisfazioni, se non passeggere e fugaci. Questo perché noi siamo essenza di noi stessi, cercare la felicità (che è un qualcosa che vale per noi e noi soltanto quando la proviamo) all’esterno è una contraddizione.

Abbiamo la prova di questo ogni giorno: la felicità momentanea che ci pervade quando usciamo di casa per sfuggire dalla nostra solitudine; la soddisfazione fuggente che proviamo nel comprare una macchina nuova per sentirci appagati; l’enorme orgoglio che proviamo in una promozione lavorativa; ma, alla fine dei conti, in quel piccolo momento nell’arco di una giornata in cui abbiamo adempiuto a tutti i nostri doveri e la nostra mente inizia a vagare nei pensieri e quel senso di solitudine o malinconia ci invade, nonostante tutti i nostri possedimenti che pensavamo potessero farci felici, ci rende coscienti di quanto sbagliata sia la strada intrapresa.

La potenza della coscienza

Il vero segreto rimane quello di renderci conto di quanto potente sia il nostro volere e quanto possa cambiarci la vita. Vivere nella consapevolezza che la felicità non dipende dalla fortuna o dai beni materiali, ma dalla nostra forza interiore di cambiare, cambiare non per altri, ma per se stessi, rendendoci conto di quanto le nostre paure ci possano dominare e bloccare, combatterle perché nulla è mai perduto, decidere di lasciare un lavoro perché non ci soddisfa, lasciare una relazione che non ci rende più felici.

Sono scelte che la maggior parte di noi non considererebbe mai, nonostante provochino dolore o malessere, per il semplice fatto che questa società proiettata nel pessimismo e nel dolore ci trascina con essa alla deriva, inducendoci a fare scelte non realmente consapevoli, ma dettate da un senso del dovere derivato dal consumismo, dalla diseguaglianza sociale e da un sentimento di profonda insicurezza che domina la maggior parte degli individui. Dal momento che il mondo intero progredisce troppo velocemente rispetto alle tempistiche dell’uomo, siamo dominati da ritmi troppo veloci ai quali cerchiamo di adattarci disperatamente trascurando quelli che sono realmente i nostri bisogni più sentiti e profondi.

Il risultato non può che essere un’eterna lotta con se stessi, fra il nostro “Io” profondo e reale, che cerca di prevalere, e il nostro “Io” socialmente costruito, che cerca di adattarsi a ritmi totalmente impensabili, provocando un malessere costante e un’insicurezza indomabile e nascosta che mascheriamo dietro case lussuose, carriere promettenti, falsi sorrisi e la convinzione che stiamo facendo ciò che è giusto, ma a discapito di cosa? Quante persone sono realmente soddisfatte delle loro relazioni? Quanti bambini possono dire di avere genitori presenti realmente? La risposta è sempre la stessa, ci concentriamo su tutto ciò che è esterno, dimenticandoci di fare i conti con noi stessi e dimenticandoci della più potente forza esistente al mondo: l’amore.

L’Amore per se stessi

L’Amore è un sentimento che per secoli è stato oggetto di trattazioni filosofiche, tema centrale di romanzi, film, canzoni, non passando mai in secondo piano, d’altra parte è ciò che tutti noi tentiamo disperatamente di trovare, questo perché inconsciamente sappiamo che è la più potente forza vitale, il soffio vitale di Kant (anima) che ci tiene in vita. Questo, cari signori, è il segreto della felicità, ma come tutte le cose scontate e troppo banali, noi tentiamo di complicare anche questo semplice e puro sentimento, proiettandolo esternamente. Di fatto, non cerchiamo l’amore per noi stessi, ma l’amore nei confronti di altri per sentirci completi, errore grossolano!

Il conoscersi

Amplifichiamo la nostra introspezione, cercando di apprezzarci, accettarci e amarci per quello che siamo, per le nostre passioni, per il fatto che siamo diversi da ogni altro e dunque unici al mondo, per i nostri pregi, ma soprattutto per i nostri difetti, che una volta riconosciuti proveremo a dominare, per capirne l’origine più profonda. Solo in questo modo potremmo realmente vederci e conoscerci e capire come impiegare questo percorso chiamato vita nel migliore dei modi, dopo di che decideremo con chi condividerlo.

L’amore per se stessi trascende tutto, è la base per completarsi e trovare la propria indipendenza che ci rende liberi e privi di paura, solo a quel punto si sarà talmente indipendenti da voler condividere tutto con un’altra persona, scegliendo di trovare la propria libertà nell’espressione maggiore dell’amore umano, l’amore per un altro.

La Paura dominatrice

Per quale ragione tante persone sono spaventate dall’amore? Fondamentalmente per la paura pietrificante di restare soli nella vita, in quanto amare significa cedersi e aprirsi totalmente ad un altro e solo una persona estremamente sicura di sé e libera dalle paure potrà realmente farlo, perché quando ci si conosce internamente, riconosci immediatamente quella persona che potrebbe completarti, diventi selettivo alla massima potenza, mentre coloro che si fanno dominare dall’incertezza e dalla confusione si adattano, non aprendosi mai realmente per paura di essere giudicati e non più voluti, scambiando attrazione/dipendenza per amore. Non è una sorpresa che la maggior parte delle relazioni trovino un termine o continuino nell’infelicità.

Ci si può adattare e reprimere per un certo periodo di tempo, dopo il quale quella famosa lotta fra il vero “io” e l'”io” sociale riprende e fa emergere problematiche non indifferenti, che tendiamo ad attribuire all’altro; ma ricordiamoci che gli altri sono lo specchio di noi stessi e dunque il risultato di un cattivo lavoro su di noi. Per quale ragione scoppiano liti furibonde perché il nostro compagno appoggia le scarpe sul divano? Non perché lui è un maleducato che prova a infastidirci, semplicemente si vuole rilassare dopo una giornata di lavoro e farci due coccole, ma noi, maniache del controllo, perdiamo le staffe. Questo è un nostro problema, dopotutto io preferisco due coccole a una lite per un po’ di sporco che in due secondi si toglie con un panno bagnato. Preferiamo discutere piuttosto che lasciarci andare all’amore e questo è sintomatico di una cattiva conoscenza di sé e di profonde paure interne.

Per concludere, crediamo nell’amore e nella sua potenza, ma conosciamo e amiamo noi stessi dal profondo, solo allora troveremo un equilibrio e capiremo in quale direzione rivolgerci per il resto della vita e conseguentemente saremo pronti a dare quel sentimento a un altro. Questa è la felicità: la semplicità e la purezza dei sentimenti.

Rebecca Guermandi