Chiles contro Salazar: il caso del Colorado che potrebbe ridefinire le tutele dei minori LGBTQ+ in tutti gli Stati Uniti.

Nella giornata di oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato gli argomenti inerenti ad una delle questioni più delicate e divisive del panorama legislativo e sociale americano: il ricorso contro la legge del Colorado che vieta la “terapia di conversione” per i minori (Minor Conversion Therapy Law, MCTL).

La questione centrale è se questa legge possa costituire una limitazione illegittima della libertà di espressione (Primo Emendamento) oppure possa essere considerata una regolamentazione legittima della condotta professionale.

La decisione, attesa con attenzione da entrambe le parti, potrebbe avere ripercussioni in tutti gli Stati, mettendo in dubbio leggi che finora hanno protetto i giovani da pratiche considerate pericolose e inefficaci.

La terapia di conversione, nota anche come “riparativa” o “ex-gay”, comprende una serie di pratiche che mirano a modificare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona. Il più delle volte senza il consenso dell’individuo.

Secondo il Movement Advancement Project, sono 23 gli Stati – oltre al Distretto di Columbia – che hanno fino ad ora vietato queste pratiche. Tuttavia, molti sostenitori (conservatori) hanno per anni tentato di abbattere queste restrizioni, riuscendo ad ottenere successi importanti. Come nel caso l’annullamento del divieto in Virginia all’inizio del 2025.

Con la seconda amministrazione Trump, questi sforzi si sono intensificati: a maggio (2025), il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha convalidato la “terapia esplorativa di genere” aprendo la porta a forme di consulenza alternative alle pratiche di affermazione di genere.







Il caso Chiles contro Salazar rappresenta una delle sfide più significative. Inoltre, evidenzia la complessità nell’intreccio tra fede, libertà individuale e diritti civili. Per chi è favorevole alla norma la terapia di conversione è vista come una forma di pressione psicologica e religiosa che mira a “correggere”.

Al contrario chi è favorevole alle pratiche di conversione non è altro che la libertà di proporre un percorso morale o religioso, in linea con le proprie convinzioni. Ad ogni modo, al di là della questione giuridica vi è un confronto tra il diritto di seguire la propria fede e la libertà di essere se stessi.

È il primo caso di questo tipo giunto davanti ai giudici supremi, la decisione finale – attesa nei prossimi mesi – potrebbe avere effetti di vasta portata su 28 Stati che attualmente vietano questa pratica.

Potrebbe ridefinire il rapporto tra libertà di espressione, fede religiosa e diritti civili delle persone LGBTQ+. Poiché tali pratiche sono spesso condotte in un contesti religiosi o da leader religiosi.

Se la Corte dovesse dare ragione a Kaley Chiles segnerebbe una svolta storica, rafforzando l’idea che la libertà di parola possa prevalere anche su misure di tutela sanitaria.

Viceversa, la conferma della legge del Colorado riafermerebbe il principio di protezione della salute pubblica e della validità delle evidenze scientifiche contro le pseudoterapie.

Chi è Kaley Chiles?

Kaley Chiles, si identifica come cristiana e assiste pazienti che spesso cercano cure basate sulla religione, in linea con la tradizionale comprensione biblica di sessualità e genere. Prima dell’emanazione di una legge del Colorado del 2019, che vietava la terapia per i minori, offriva consulenza ai clienti, compresi i minori, in base agli obiettivi da loro stessi identificati.

Dall’approvazione della legge, si è astenuta dall’intraprendere discussioni con minori che, a suo avviso, potrebbero essere interpretate come terapia di conversione affermando che abbia impedito la sua capacità di fornire servizi di consulenza completi. In linea con le sue convinzioni, e dei suoi clienti, religiose.

Nel 2022, ha avviato una causa contro i funzionari del Colorado responsabili dell’applicazione della legge (MCTL), approvata nel 2018. La sua tesi è che il divieto di terapia di conversione per i minori viola i suoi diritti ai sensi delle clausole sulla libertà di parola e sul libero esercizio del Primo Emendamento.

La normativa vieta agli operatori sanitari, ma non alle guide spirituali, di tentare di modificare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di clienti minorenni.

Il tribunale ha respinto la mozione, ma ha ritenuto che avesse la legittimazione a procedere. In appello, la Corte per il Decimo Circuito ha confermato integralmente la sentenza, sostenendo che la legge del Colorado regola la condotta professionale che marginalmente coinvolge la parola e ha resistito alla revisione della base razionale.

Chiles è rappresentata dall’ Alliance Defending Freedom (ADF), organizzazione legale conservatrice definita gruppo d’odio anti-LGBTQ+ dal Southern Poverty Law Center. L’ADF ha avuto un ruolo centrale nella promozione di leggi anti-trans in diversi Stati e nella presentazione di casi legali controversi, tra cui la sentenza 303 Creative contro Elenis, che ha consentito a imprese private di discriminare persone LGBTQ+ sotto il Primo Emendamento.

Le implicazioni della sentenza

La richiesta di Chiles è esplicita, dichiarare incostituzionale la terapia, sostenendo che la norma limita la sua libertà di parola e religiosa. poiché la sua attività si limita alla terapia della parola e non include pratiche fisiche di avversione, come l’elettroshock.

La questione centrale è che vietare la terapia riguarderebbe solo la pratica professionale, ma non il suo “punto di vista”: secondo Chiles, incoraggiare un minore a rifiutare la propria identità LGBTQ+ rientrerebbe nella sfera del discorso protetto dal Primo Emendamento.

Se questa tesi fosse accolta dalla Corte Suprema, il divieto del Colorado – così come norme simili in altri Stati – verrebbe sospeso. Tale prospettiva ha messo in allerta le varie associazioni.

Ad intensificare i timori ci sono anche i dati scientifici, varie ricerche hanno evidenziato che i tentativi di cambiare sessualità o identità di genere possono provocare traumi psicologici duraturi.

Tra cui un rapporto del Trevor Project (2023) che ha documentato la presenza di circa 1.300 professionisti attivi in terapia di conversione negli Stati Uniti. Quasi la metà dei quali sono operatori autorizzati.

Il caso attuale non è il primo. ADF richiama due sentenze della Corte Suprema per rafforzare la propria posizione: 303 Creative, che tutela la libertà di espressione anche per le aziende private. E NIFLA contro Becerra (2018), ha annullato l’obbligo dei centri cristiani di fornire informazioni sull’aborto.

Il Decimo Circuito, però, ha interpretato queste decisioni diversamente, sottolineando che la legge del Colorado riguarda la condotta professionale e non il semplice discorso. In passato, i giudici coinvolti avevano definito il divieto come “discriminazione basata su opinioni nella sua forma più pura”.

Implicazioni nazionali

Una decisione favorevole a Chiles non si limiterebbe al Colorado. Gli esperti legali sottolineano che la Corte si trova di fronte a un equilibrio delicato tra libertà di espressione e regolamentazione della pratica professionale.

La sentenza potrebbe ridefinire il confine tra diritto individuale e tutela dei diritti dei minori. Con effetti concreti sulla salute mentale e sul benessere dei giovani LGBTQ+ negli USA.

Il caso in questione rappresenta un passaggio determinante nella battaglia legale e culturale sulle libertà religiose e sui diritti dei minori LGBTQ+. La decisione della Corte Suprema non determinerà solo la validità della legge del Colorado, ma potrebbe stabilire un precedente nazionale sulla libertà di parola dei professionisti e sui limiti della regolamentazione statale in materia di salute mentale.

Mentre i conservatori guardano alla sentenza come a un possibile trionfo dei diritti religiosi e della libertà professionale, le organizzazioni LGBTQ+ e le associazioni sanitarie temono conseguenze profonde e dannose per i giovani più vulnerabili. L’attuale formazione della Corte Suprema si trova al centro di un dibattito che unisce diritto, etica e scienza, e che avrà un impatto tangibile sulla vita di migliaia di adolescenti.

In attesa della pronuncia, l’interesse nazionale rimane alto: il verdetto finale potrebbe incidere profondamente sul futuro delle politiche statunitensi in materia di diritti LGBTQ+, libertà religiosa e regolamentazione della professione terapeutica. Confermando ancora una volta il ruolo centrale della Corte Suprema nel plasmare la società americana.

Felicia Bruscino