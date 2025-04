La chiusura di un centro culturale islamico a Mestre, città veneziana, frequentato dalla comunità bengalese ha innescato una mobilitazione pubblica e acceso un dibattito politico e sociale. Al centro della vicenda c’è una sentenza del Consiglio di Stato che impone lo sgombero dei locali per irregolarità urbanistiche, ma per molti si tratta di una questione di libertà religiosa negata. La comunità islamica protesta, mentre il Comune difende le proprie scelte come un semplice rispetto della legge.

Il caso dell’ex supermercato e il blocco della preghiera

La chiusura di un centro culturale islamico a Mestre, frequentato dalla comunità bangladese ha provocato un’ondata di proteste, culminata con una manifestazione pubblica. Il centro, allestito all’interno di un ex supermercato Pam in via Piave, era stato trasformato in luogo di preghiera dall’associazione Ittihad, composta da circa 500 persone.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ne ha sancito la chiusura, confermando la linea dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Brugnaro, secondo cui la struttura non rispetta i criteri urbanistici previsti per i luoghi di culto.

Una questione di norme urbanistiche o discriminazione religiosa?

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’utilizzo di quello spazio come luogo di preghiera non è compatibile con la destinazione urbanistica prevista, ossia quella commerciale. Ha inoltre sottolineato che, secondo la legge regionale veneta del 2016, i luoghi di culto devono disporre di requisiti specifici: parcheggi, accessibilità per disabili, buoni collegamenti stradali e servizi igienici.

Nessuno di questi elementi era soddisfatto dall’ex supermercato di via Piave. Il comune ha quindi chiesto la restituzione dell’edificio alla sua funzione originaria, dando all’associazione due settimane di tempo.

La risposta della comunità: “Una battaglia di civiltà”

Per i membri della comunità islamica bangladese, la decisione di chiudere il centro culturale islamico a Mestre rappresenta un attacco ai diritti fondamentali. “È una questione di libertà religiosa sancita dalla Costituzione”, denunciano i portavoce della comunità religiosa, che non hanno intenzione di cessare la loro protesta. La polemica è infatti culminata lo scorso 25 aprile con un corteo pacifico: i fedeli si sono radunati ai giardinetti di via Piave, hanno marciato verso il centro culturale e poi si sono riuniti per pregare nel parco del Piraghetto.

Quello di Mestre non è un caso isolato. Episodi simili si sono verificati a Monfalcone, dove l’ex sindaca leghista Anna Maria Cisint aveva vietato la preghiera nei centri islamici della città, e già nel 2017, sempre a Mestre, era stato chiuso un altro centro culturale in via Fogazzaro. In tutti questi casi, le amministrazioni locali hanno invocato ragioni urbanistiche, ma le comunità musulmane parlano di discriminazione e repressione religiosa mascherata da tecnicismi.







Proposte alternative e il nodo della distanza

Il sindaco Brugnaro, rispondendo anche alle pressioni dell’opposizione, ha rilanciato un progetto per la creazione di un nuovo centro culturale islamico in via Giustizia, in un edificio da ristrutturare. Ma la comunità ha già fatto notare che la distanza, oltre due chilometri, rappresenta un ostacolo per chi prega più volte al giorno e si sposta in bicicletta. Inoltre, il progetto non ha ancora tempi certi di realizzazione, né fondi stanziati.

La decisione del Consiglio di Stato ha avuto un impatto immediato: la polizia municipale ha notificato l’ordine di sgombero ai rappresentanti dell’associazione Ittihad, rendendo esecutiva la chiusura del centro culturale islamico a Mestre. Venerdì scorso, i fedeli si sono riuniti per l’ultima preghiera all’interno del centro. Il ricorso in Cassazione è già stato annunciato.

Reazioni istituzionali e voci dalla comunità

Sadmir Aliovsky, presidente della Comunità Islamica di Venezia e Provincia, ha espresso una posizione più articolata: “Siamo favorevoli al rispetto delle leggi e alla sicurezza degli spazi, ma la chiusura indiscriminata non è una soluzione.” Le sue parole sono un appello alla mediazione, in un contesto che rischia di diventare un simbolo del difficile rapporto tra libertà di culto e burocrazia italiana.

Mestre ospita diversi centri di preghiera islamici, da via Lazzarini a via Monzani, passando per via Paolucci e via Ca’ Marcello. Alcuni sono stati ristrutturati e riconvertiti, come l’ex cinema Ariston o i capannoni di via Torino e via Paganello, ma la pressione demografica e la crescita delle comunità rendono sempre più difficile rispondere alla domanda di spazi adeguati.

Al di là delle leggi urbanistiche, la vicenda del centro culturale islamico a Mestre tocca un tema più profondo: come garantire il diritto alla libertà religiosa in una società sempre più multiculturale, senza cadere in discriminazioni mascherate da regolamenti? La chiusura del centro di via Piave potrebbe non essere l’ultima se non si troveranno soluzioni strutturali e condivise.

