Chiusura dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Uganda: fine di un impegno ventennale

Ve lo avevamo già anticipato, ed oggi, con profondo rammarico che si annuncia ufficialmente la chiusura dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in Uganda, a seguito dell’omissione del rinnovo dell’accordo da parte del governo ugandese. Secondo fonti ufficiali dell’ONU, questa triste conclusione avverrà nel corso di questo fine settimana, mettendo fine a un lungo periodo di attività che ha abbracciato quasi due decenni.

L’assenza di rinnovo dell’intesa ha reso inevitabile questa decisione, sottolineando la mancanza di un accordo tra l’organizzazione internazionale e il governo locale per continuare le operazioni nel Paese. Questo rappresenta un passo indietro significativo nell’impegno per la promozione e la tutela dei diritti umani in Uganda.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha svolto un ruolo cruciale nel lavorare a stretto contatto con la società civile e le varie fasce sociali ugandesi, contribuendo a promuovere la consapevolezza e l’importanza dei diritti umani per tutti i cittadini. Inoltre, l’organizzazione ha collaborato con le istituzioni statali per sviluppare iniziative volte a garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali di ogni individuo all’interno del Paese.

Il capo della delegazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha condiviso il suo dispiacere in una nota ufficiale:

“Mi rammarico che il nostro ufficio abbia dovuto chiudere dopo 18 anni, durante i quali abbiamo potuto lavorare a stretto contatto con la società civile, persone provenienti da vari ceti sociali in Uganda, nonché impegnarci con le istituzioni statali per la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti gli ugandesi.”

Questa chiusura rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della collaborazione tra organizzazioni internazionali e governi nazionali per garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani. È auspicabile che in futuro si possano trovare soluzioni che consentano di ripristinare un dialogo costruttivo per promuovere i principi di giustizia e uguaglianza in Uganda e in tutto il mondo.